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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Кайсериспор
0:2
Второй тайм: 53'
Анкарагюджю
0'
10' Желтая карточка
Кочаман Ариф
30' Желтая карточка
Соу Али
33' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
0:1
45' Гол
Бассогог Кристиан
0:2
45' Гол
Бекироглу Эфкан
45' Желтая карточка
Дживелек Рамазан
45' Желтая карточка
Чанкая Атакан

Ход матча

10'
Кочаман Ариф
 
30'
 
Соу Али
33'
Боа Морте Аилтон
 
45'
0:1
Бассогог Кристиан
(Джигерджи Толга)
45'
0:2
Бекироглу Эфкан
(Хадзийованнис Анастасиос)
45'
Дживелек Рамазан
 
45'
 
Чанкая Атакан
46'
Мане Карлуш
Дживелек Рамазан
 
46'
Калдырым Хасан Али
Кароль Лионель
 
46'
Коловециос Димитрис
Кочаман Ариф
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Анкарагюджю
2.24
8.60
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3.97
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Все Коэффициенты
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
92
Жанвье
Жульян
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
10
Бурабия
Мехди
7
Кардозу
Мигел
28
Дживелек
Рамазан
9
Назон
Даккенс
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
8
Педринью
V
30
Джигерджи
Толга
10
Бекироглу
Эфкан
13
Бассогог
Кристиан
22
Соу
Али
7
Хадзийованнис
Анастасиос
Кайсериспор
4-1-4-1
Анкарагюджю
4-3-3

История личных встреч

Кайсериспор
Анкарагюджю

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
0:5
С
3:0
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:3
С
0:2
С
1:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.22
1.4

Среднее время на гол

73
64

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.78

Среднее время на гол

60
115

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.37
1.11

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
81

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.41
Боа Морте Аилтон 6 0.22
Баокен Стефан 3 0.11
Карими Али II 3 0.11
Кеман Оливье 2 0.07
Кардозу Мигел 1 0.04
Мане Карлуш 1 0.04
Назон Даккенс 1 0.04
Узодимма Энтони 1 0.04
Озбек Мехмет 1 0.04
Дживелек Рамазан 0 0
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 6 0.22
Джигерджи Толга 4 (2) 0.15
Соу Али 3 0.11
Педринью V 3 0.11
Сепас Реналдо 3 0.11
Баич Риад 3 0.11
Моруцан Олимпиу 2 0.07
Македа Федерико 2 0.07
Родригес Гарри 1 0.04
Гюнерен Али Каан 1 0.04
Улудаг Алпер 1 0.04
Радакович Урош 1 0.04
Бассогог Кристиан 1 0.04
Муякич Нихад 1 0.04
Ганоушек Матей 0 0
Хадзийованнис Анастасиос 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 6 0
Карими Али II 4 0
Йылмаз Картал 4 0
Кочаман Ариф 4 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Кеман Оливье 3 0
Боа Морте Аилтон 3 0
Баязит Билал 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Дживелек Рамазан 2 0
Кардозу Мигел 2 0
Тиам Маме 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Назон Даккенс 1 0
Recep Ucar 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 5 0
Сепас Реналдо 5 0
Соу Али 3 1
Кициу Стелиос 4 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Ганоушек Матей 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Чанкая Атакан 2 0
Четин Мерт 2 0
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Родригес Гарри 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Анкарагюджю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
13
Кайсериспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Анкарагюджю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

12
14
Кайсериспор
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
35% (9)
12% (3)
Анкарагюджю
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

19
27

Голы по времени матча

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
6%
2
12%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
6
35%
5
29%
29%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
4
36%
2
12%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
27%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Пропущено

25
14
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
4%
3
21%
1-15
3
12%
4
29%
16-30
5
20%
2
14%
31-45
8
32%
1
7%
46-60
4
16%
2
14%
61-75
4
16%
2
14%
76-90

Забито

32
31
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
5
16%
4
13%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
7
22%
4
13%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
7
22%
9
29%
29%
61-75
6
19%
4
13%
76-90

Пропущено

36
31
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
2
6%
5
16%
1-15
4
11%
8
26%
16-30
8
22%
5
16%
31-45
9
25%
4
13%
46-60
5
14%
5
16%
61-75
8
22%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1
Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0
Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0

Результаты матчей

Кайсериспор
Анкарагюджю

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 31%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
8
1.5
4
10
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
10
1.5
3
9
2
11
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
19
7
8
18
1.5
7
19
4
22
2.5
4
22
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
2.
Фенербахче
 Заявка 26 21 4 1 68 - 21 67
3.
Трабзонспор
 Заявка 26 13 4 9 42 - 34 43
4.
Бешикташ
 Заявка 26 13 4 9 37 - 31 43
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
7.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
8.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 27 9 8 10 32 - 38 35
9.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 26 9 6 11 33 - 33 33
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
13.
Анкарагюджю
 2:0 Заявка 27 7 11 9 32 - 32 32
14.
Хатайспор
 Заявка 26 6 11 9 32 - 35 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 26 7 7 12 31 - 38 28
18.
Пендикспор
 Заявка 26 6 8 12 31 - 51 26
19.
Коньяспор
 Заявка 26 5 10 11 24 - 39 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
12.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 14 5 5 4 16 - 14 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
15.
Анкарагюджю
 2:0 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
8.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
9.
Анкарагюджю
 2:0 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Сивасспор Манай Рей 13
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Чанкая Атакан получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Дживелек Рамазан получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Кайсериспор
    Ничья
    Анкарагюджю
    2.24
    8.60
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    3.97
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    Кайсериспор
    Анкарагюджю
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