Тур: 27. Стадион: Кадир Хас.
0:2
Второй тайм: 53'
0'
10' Желтая карточкаКочаман Ариф
30' Желтая карточкаСоу Али
33' Желтая карточкаБоа Морте Аилтон
0:1
45' ГолБассогог Кристиан
0:2
45' ГолБекироглу Эфкан
45' Желтая карточкаДживелек Рамазан
45' Желтая карточкаЧанкая Атакан
Ход матча
10'
30'
33'
45'
45'
45'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукас Хари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Кайсериспор
Анкарагюджю
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.22
1.4
Среднее время на гол
73
64
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.78
Среднее время на гол
60
115
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.37
1.11
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
81
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.41
|Боа Морте Аилтон
|6
|0.22
|Баокен Стефан
|3
|0.11
|Карими Али II
|3
|0.11
|Кеман Оливье
|2
|0.07
|Кардозу Мигел
|1
|0.04
|Мане Карлуш
|1
|0.04
|Назон Даккенс
|1
|0.04
|Узодимма Энтони
|1
|0.04
|Озбек Мехмет
|1
|0.04
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|6
|0.22
|Джигерджи Толга
|4 (2)
|0.15
|Соу Али
|3
|0.11
|Педринью V
|3
|0.11
|Сепас Реналдо
|3
|0.11
|Баич Риад
|3
|0.11
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.07
|Македа Федерико
|2
|0.07
|Родригес Гарри
|1
|0.04
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.04
|Улудаг Алпер
|1
|0.04
|Радакович Урош
|1
|0.04
|Бассогог Кристиан
|1
|0.04
|Муякич Нихад
|1
|0.04
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|6
|0
|Карими Али II
|4
|0
|Йылмаз Картал
|4
|0
|Кочаман Ариф
|4
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Боа Морте Аилтон
|3
|0
|Баязит Билал
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Дживелек Рамазан
|2
|0
|Кардозу Мигел
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Назон Даккенс
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|5
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Соу Али
|3
|1
|Кициу Стелиос
|4
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Чанкая Атакан
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Анкарагюджю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
13
Кайсериспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Анкарагюджю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
12
14
Кайсериспор
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
35% (9)
12% (3)
Анкарагюджю
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
19
27
Голы по времени матча
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
6%
2
12%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
6
35%
5
29%
29%
61-75
3
18%
2
12%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
4
36%
2
12%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
27%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Пропущено
25
14
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
4%
3
21%
1-15
3
12%
4
29%
16-30
5
20%
2
14%
31-45
8
32%
1
7%
46-60
4
16%
2
14%
61-75
4
16%
2
14%
76-90
Забито
32
31
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
5
16%
4
13%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
7
22%
4
13%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
7
22%
9
29%
29%
61-75
6
19%
4
13%
76-90
Пропущено
36
31
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
2
6%
5
16%
1-15
4
11%
8
26%
16-30
8
22%
5
16%
31-45
9
25%
4
13%
46-60
5
14%
5
16%
61-75
8
22%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1
Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0
Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0
Результаты матчей
Кайсериспор
Анкарагюджю
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 31%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
86
58
410
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
310
39
211
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
197
818
719
422
422
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|2.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 21
|67
|3.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 34
|43
|4.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|7.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|8.
|0:2 Заявка
|27
|9
|8
|10
|32 - 38
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 33
|33
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|13.
|2:0 Заявка
|27
|7
|11
|9
|32 - 32
|32
|14.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 38
|28
|18.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 51
|26
|19.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|24 - 39
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|12.
|0:2 Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|15.
|2:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|0:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|9.
|2:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5