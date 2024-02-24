Тур: 27. Стадион: Газиантеп.
0:2
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаФигейредо Жоау
45' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
57' Желтая карточкаАбейд Мехди
0:1
60' ГолПёнтек Кшиштоф
84' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
0:2
90' ГолАбейд Мехди
90'+9
Ход матча
40'
45'
57'
60'
0:1
84'
90'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
18
Сореску
Деян
70
Драгус
Денис
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
11
Давидсон
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
34 Дилек ЯсинЗащитник
-
20 Кеман ОливьеЗащитник
- Полузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.6
Среднее время на гол
72
150
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.78
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
135
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|10 (1)
|0.37
|Кызылдаг Арда
|4
|0.15
|Маркович Лазар
|2
|0.07
|Максим Александру
|2 (2)
|0.07
|Озчичек Огюн
|2
|0.07
|Градель Макс-Ален
|1
|0.04
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|Евтович Марко
|1
|0.04
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|Риаскос Брайан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (3)
|0.48
|Фигейредо Жоау
|4
|0.15
|Абейд Мехди
|3
|0.11
|Опоку Джером
|3
|0.11
|Пелкас Димитрис
|3
|0.11
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.07
|Дюбуа Лео
|1
|0.04
|Гюрлер Сердар
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Кени Филипп
|1
|0.04
|Гюрелер Хамза
|1
|0.04
|Алексич Даниел
|0
|0
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Максим Александру
|4
|2
|Драгус Денис
|6
|0
|Озчичек Огюн
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|0
|М'баката Салем
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Ба Уссейну
|7
|1
|Тюрюдж Дениз
|7
|0
|Опоку Джером
|5
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Истанбул Башакшехир
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
4
Газиантеп
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Истанбул Башакшехир
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
13
17
Газиантеп
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Истанбул Башакшехир
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
1
8%
3
21%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Пропущено
22
17
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
14%
4
24%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
7
32%
4
24%
76-90
Забито
18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
11%
4
19%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
4
22%
5
24%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
17%
1
5%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
7
37%
5
31%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Забито
30
35
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
3
10%
7
20%
1-15
6
20%
3
9%
16-30
5
17%
5
14%
31-45
8
27%
8
23%
46-60
2
7%
7
20%
61-75
6
20%
5
14%
76-90
Пропущено
41
33
17 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
10
24%
9
27%
1-15
2
5%
6
18%
16-30
5
12%
7
21%
31-45
3
7%
4
12%
46-60
9
22%
1
3%
61-75
12
29%
29%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1
Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Результаты матчей
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:0
6 раз 22%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
0
11 раз 41%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
410
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
77
67
59
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1611
1017
1215
324
621
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|2.
|1:1 Заявка
|27
|21
|5
|1
|69 - 22
|68
|3.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 34
|43
|4.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 31
|43
|5.
|1:1 Заявка
|27
|11
|7
|9
|48 - 49
|40
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|13.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 35
|29
|15.
|0:2 Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|2:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 51
|26
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|1:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|39 - 16
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|11.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|0:2 Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|2:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|16.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|17.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|1:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|0:2 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|2:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7