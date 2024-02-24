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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Газиантеп
0:2
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
40' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
45' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
57' Желтая карточка
Абейд Мехди
0:1
60' Гол
Пёнтек Кшиштоф
84' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
0:2
90' Гол
Абейд Мехди
90'+9

Ход матча

40'
 
Фигейредо Жоау
45'
Монтейру Жамиру
 
46'
 
Абейд Мехди
Фигейредо Жоау
57'
 
Абейд Мехди
60'
0:1
Пёнтек Кшиштоф
(Дюбуа Лео)
66'
Маркович Лазар
Баджи Алиу
 
66'
Максим Александру
Монтейру Жамиру
 
80'
Соялп Фуркан
Кызылдаг Арда
 
84'
 
Тюрюдж Дениз
84'
 
Соуза Жосеф
Алексич Даниел
84'
 
Кеман Оливье
Гюрелер Хамза
90'
 
Дилек Ясин
Тюрюдж Дениз
90'
 
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
90'
0:2
Абейд Мехди
(Кеман Оливье)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
15
Эрсой
Эртугрул
61
Озчичек
Огюн
18
Сореску
Деян
23
Монтейру
Жамиру
10
Градель
Макс-Ален
13
Мораис
Жуниор
II
7
Баджи
Алиу
70
Драгус
Денис
16
Шенгезер
Мухаммед
15
Дюбуа
Лео
65
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
8
Алексич
Даниел
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
11
Давидсон
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
Газиантеп
3-1-4-2
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Газиантеп
Истанбул Башакшехир

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.78
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
135

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 10 (1) 0.37
Кызылдаг Арда 4 0.15
Маркович Лазар 2 0.07
Максим Александру 2 (2) 0.07
Озчичек Огюн 2 0.07
Градель Макс-Ален 1 0.04
Соялп Фуркан 1 0.04
Эскихеллач Мустафа 1 0.04
Джилободжи Папи 1 0.04
Н'Кулу Николя 1 0.04
Евтович Марко 1 0.04
Айети Альбиан 1 0.04
Риаскос Брайан 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Монтейру Жамиру 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 13 (3) 0.48
Фигейредо Жоау 4 0.15
Абейд Мехди 3 0.11
Опоку Джером 3 0.11
Пелкас Димитрис 3 0.11
Тюрюдж Дениз 2 0.07
Дюбуа Лео 1 0.04
Гюрлер Сердар 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Кени Филипп 1 0.04
Гюрелер Хамза 1 0.04
Алексич Даниел 0 0
Соуза Жосеф 0 0
Кеман Оливье 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 7 1
Максим Александру 4 2
Драгус Денис 6 0
Озчичек Огюн 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Маркович Лазар 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Ницэ Флорин 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
Монтейру Жамиру 2 0
М'баката Салем 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 6 2
Ба Уссейну 7 1
Тюрюдж Дениз 7 0
Опоку Джером 5 1
Пелкас Димитрис 5 0
Лима Лукас 4 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Кеман Оливье 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Истанбул Башакшехир
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
4
Газиантеп
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Истанбул Башакшехир
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

13
17
Газиантеп
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Истанбул Башакшехир
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
1
8%
3
21%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Пропущено

22
17
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
14%
4
24%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
7
32%
4
24%
76-90

Забито

18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
11%
4
19%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
4
22%
5
24%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
17%
1
5%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
7
37%
5
31%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Забито

30
35
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
3
10%
7
20%
1-15
6
20%
3
9%
16-30
5
17%
5
14%
31-45
8
27%
8
23%
46-60
2
7%
7
20%
61-75
6
20%
5
14%
76-90

Пропущено

41
33
17 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
10
24%
9
27%
1-15
2
5%
6
18%
16-30
5
12%
7
21%
31-45
3
7%
4
12%
46-60
9
22%
1
3%
61-75
12
29%
29%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1
Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Газиантеп
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:0
6 раз 22%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
0
11 раз 41%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
7
6
7
1.5
5
9
3
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
16
11
10
17
1.5
12
15
3
24
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
2.
Фенербахче
 1:1 Заявка 27 21 5 1 69 - 22 68
3.
Трабзонспор
 Заявка 26 13 4 9 42 - 34 43
4.
Бешикташ
 Заявка 26 13 4 9 37 - 31 43
5.
Касымпаша
 1:1 Заявка 27 11 7 9 48 - 49 40
6.
Кайсериспор
 Заявка 27 10 8 9 35 - 38 38
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
8.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
9.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
10.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
13.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
14.
Анкарагюджю
 Заявка 27 6 11 10 32 - 35 29
15.
Хатайспор
 0:2 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 2:0 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 26 6 8 12 31 - 51 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 1:1 Заявка 14 9 4 1 39 - 16 31
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
7.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
8.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
11.
Касымпаша
 1:1 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 0:2 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Коньяспор
 2:0 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
16.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
17.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:1 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 1:1 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 0:2 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 2:0 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Сивасспор Манай Рей 13
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Абейд Мехди получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Фигейредо Жоау уходит с поля. Абейд Мехди выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Монтейру Жамиру получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Фигейредо Жоау получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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