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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Коньяспор
2:0
Второй тайм: 90+'
Хатайспор
0'
27' Желтая карточка
Килама Ги-Марселен
40' Желтая карточка
Filip Damjanovic
45' Желтая карточка
Огюз Ахмет
1:0
52' Гол
Язгылы Угурджан
2:0
56' Гол
Юлгюн Огулджан
69' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
77' Желтая карточка
Словик Якуб

Ход матча

27'
 
Килама Ги-Марселен
40'
Filip Damjanovic
 
45'
Огюз Ахмет
 
46'
Этеми Вален
Хадебе Тинейдж
 
46'
Язгылы Угурджан
Огюз Ахмет
 
52'
Язгылы Угурджан
(Хауберт Гильерме)
1:0
56'
Юлгюн Огулджан
(Этеми Вален)
2:0
60'
 
Педру Руй
Буджемаа Мехди
61'
 
Аличи Керим
Беяз Омер
62'
Самбу Були
Чикалеши Сокол
 
69'
Юлгюн Огулджан
 
71'
 
Дадашов Ренат
Саглам Геркем
71'
 
Синик Догукан
Сертель Джемали
72'
Демирбаг Адиль
Юлгюн Огулджан
 
77'
Словик Якуб
 
80'
 
Страндберг Карлос
Фернандеш Желсон II

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Хатайспор
2.60
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99.20
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Все Коэффициенты
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
33
Filip
Damjanovic
15
Хадебе
Тинейдж
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
35
Юлгюн
Огулджан
18
Ндао
Алассан
17
Чикалеши
Сокол
1
Кардешлер
Эрдже
99
Ривас
Ригоберто
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
88
Сертель
Джемали
4
Массанга
Шандрель
5
Саглам
Геркем
8
Буджемаа
Мехди
7
Беяз
Омер
11
Дервисоглу
Халил
77
Фернандеш
Желсон
II
Коньяспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-3-3

История личных встреч

Коньяспор
Хатайспор

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:1
С
0:3
С
1:0
С
3:1
С
1:3
С
0:0
С
2:1
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

1.33
2.2

Среднее время на гол

67
40

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.33

Среднее время на гол

64
270

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.3
Андреасен Лука 5 0.19
Хауберт Гильерме 3 0.11
Морено Марлос 2 0.07
Мурич Роберт 2 0.07
Язгылы Угурджан 2 0.07
Огюз Ахмет 1 0.04
Н'Зонзи Стивен 1 0.04
Чикылдэу Александру 1 0.04
Юлгюн Огулджан 1 0.04
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Этеми Вален 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 6 (2) 0.22
Ривас Ригоберто 4 0.15
Деле-Баширу Фисайо 4 0.15
Дадашов Ренат 4 (3) 0.15
Ламкель Зе Дидье 3 0.11
Массанга Шандрель 2 0.07
Саглам Геркем 1 0.04
Гулам Фаузи 1 0.04
Килама Ги-Марселен 1 0.04
Аличи Керим 1 0.04
Ходжич Армин II 1 0.04
Абид Рейан 1 0.04
Буджемаа Мехди 1 0.04
Йылдырым Бертуг 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Синик Догукан 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 6 1
Огюз Ахмет 6 0
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Паш Бруно 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Словик Якуб 1 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 7 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Гулам Фаузи 4 0
Кардешлер Эрдже 4 0
Саглам Геркем 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Беяз Омер 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Йылмаз Реджеп 2 0
Бекай Висар 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Максимович Никола 1 0
Педру Руй III 1 0
Абид Рейан 1 0
Буджемаа Мехди 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хатайспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Коньяспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хатайспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

8
21
Коньяспор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Хатайспор
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
15 Не забивали 22
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
2
13%
4
44%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

12
18
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
17%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
33%
2
11%
61-75
5
42%
8
44%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
0
0%
2
8%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
4
33%
2
8%
31-45
3
25%
5
21%
46-60
0
0%
7
29%
29%
61-75
3
25%
6
25%
76-90

Пропущено

24
16
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
21%
5
31%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
5
31%
76-90
1
0%
0%

Забито

27
33
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
2
7%
3
9%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
8
30%
30%
3
9%
31-45
5
19%
9
27%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
7
26%
8
24%
76-90

Пропущено

36
34
11 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
4
11%
3
9%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
11
31%
13
38%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1
Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0

Результаты матчей

Коньяспор
Хатайспор

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 54%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
8
1
13
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
16
10
5
21
1.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
2.
Фенербахче
 1:1 Заявка 27 21 5 1 69 - 22 68
3.
Трабзонспор
 Заявка 26 13 4 9 42 - 34 43
4.
Бешикташ
 Заявка 26 13 4 9 37 - 31 43
5.
Касымпаша
 1:1 Заявка 27 11 7 9 48 - 49 40
6.
Кайсериспор
 Заявка 27 10 8 9 35 - 38 38
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
8.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
9.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
10.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
13.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
14.
Анкарагюджю
 Заявка 27 6 11 10 32 - 35 29
15.
Хатайспор
 0:2 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 2:0 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 26 6 8 12 31 - 51 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 1:1 Заявка 14 9 4 1 39 - 16 31
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
7.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
8.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
11.
Касымпаша
 1:1 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 0:2 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Коньяспор
 2:0 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
16.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
17.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:1 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 1:1 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 0:2 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 2:0 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Сивасспор Манай Рей 13
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Filip Damjanovic получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Килама Ги-Марселен получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      ГОООООЛ Хатайспор забивает
    • Судья начинает матч
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