Тур: 27. Стадион: Конья Бююкшехир.
0'
27' Желтая карточкаКилама Ги-Марселен
40' Желтая карточкаFilip Damjanovic
45' Желтая карточкаОгюз Ахмет
1:0
52' ГолЯзгылы Угурджан
2:0
56' ГолЮлгюн Огулджан
69' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
77' Желтая карточкаСловик Якуб
90' Желтая карточкаСамбу Були
90' Желтая карточкаЭтеми Вален
90' Желтая карточкаПедру Руй
90' Желтая карточкаКардешлер Эрдже
90'+11
Ход матча
40'
45'
52'
56'
2:0
60'
69'
77'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
18
Ндао
Алассан
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Самбу БулиНападающий
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Коньяспор
Хатайспор
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
1.33
2.2
Среднее время на гол
67
40
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.33
Среднее время на гол
64
270
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.3
|Андреасен Лука
|5
|0.19
|Хауберт Гильерме
|3
|0.11
|Морено Марлос
|2
|0.07
|Мурич Роберт
|2
|0.07
|Язгылы Угурджан
|2
|0.07
|Огюз Ахмет
|1
|0.04
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|Чикылдэу Александру
|1
|0.04
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.04
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Этеми Вален
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|6 (2)
|0.22
|Ривас Ригоберто
|4
|0.15
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.15
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.15
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.11
|Массанга Шандрель
|2
|0.07
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Гулам Фаузи
|1
|0.04
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.04
|Аличи Керим
|1
|0.04
|Ходжич Армин II
|1
|0.04
|Абид Рейан
|1
|0.04
|Буджемаа Мехди
|1
|0.04
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Синик Догукан
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|6
|1
|Огюз Ахмет
|6
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Словик Якуб
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|Самбу Були
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Кардешлер Эрдже
|5
|0
|Гулам Фаузи
|4
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Йылмаз Реджеп
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Максимович Никола
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Буджемаа Мехди
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Хатайспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Коньяспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хатайспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
8
21
Коньяспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Хатайспор
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 23
2
12%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
4
24%
4
44%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Пропущено
12
20
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
17%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
4
33%
2
10%
61-75
5
42%
8
40%
76-90
Забито
12
24
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
0
0%
2
8%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
4
33%
2
8%
31-45
3
25%
5
21%
46-60
0
0%
7
29%
29%
61-75
3
25%
6
25%
76-90
Пропущено
24
16
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
21%
5
31%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
5
31%
76-90
1
0%
0%
Забито
29
33
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
2
7%
3
9%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
8
28%
3
9%
31-45
7
24%
9
27%
46-60
3
10%
7
21%
61-75
7
24%
8
24%
76-90
Пропущено
36
36
11 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
4
11%
3
8%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
5
14%
7
19%
31-45
5
14%
6
17%
46-60
8
22%
3
8%
61-75
11
31%
13
36%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1
Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0
Результаты матчей
Коньяспор
Хатайспор
Точный счет
2:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
2:0
5 раз 19%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
58
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1611
621
819
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|2.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|3.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 34
|43
|4.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|48 - 50
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|13.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 51
|26
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|16.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|17.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7