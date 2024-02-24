Тур: 27. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
2:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБен Уаннес Мортада
54' Желтая карточкаЮксек Исмаил
0:1
58' ГолПоросо Джексон
1:1
64' ГолЯндаш Мерт Хакан
82' Желтая карточкаФалл Мамаду
84' Желтая карточкаДжику Александер
90' Желтая карточкаТомас Тразье
1:1
90' Не забитый пенальтиБачуайи Миши
2:1
90' ГолБачуайи Миши
90'+9
Ход матча
54'
58'
0:1
64'
1:1
82'
84'
90'
90'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
33
Крунич
Раде
10
Тадич
Душан
25
Янар
Али
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Акюз МелихВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Нападающий
-
19 Явручу СарпНападающий
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Фенербахче
Касымпаша
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
10.7%
25%
18 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
31 матч
83.9%
6.5%
9.6%
26 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.1%
35.5%
6.4%
18 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
41
Голов в среднем за матч
2.5
2.73
Среднее время на гол
36
32
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.87
1.06
Среднее время на гол
103
84
Всего голов
53
58
Голов в среднем за матч
1.71
1.87
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
52
48
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|19 (1)
|0.7
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.33
|Кавечи Ирфан
|9
|0.33
|Тадич Душан
|8 (6)
|0.3
|Юндер Дженгиз
|8
|0.3
|Бачуайи Миши
|7 (2)
|0.26
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.07
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.04
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.04
|Кинг Джошуа
|1
|0.04
|Дурсун Сердар
|1
|0.04
|Джику Александер
|1
|0.04
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|12 (2)
|0.44
|Да Кошта Нуну
|9
|0.33
|Фалл Мамаду
|8
|0.3
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.15
|Хайрадинович Харис
|3 (2)
|0.11
|Винк Клаудио
|3
|0.11
|Гюл Гёкхан
|2
|0.07
|Гомис Ирон
|1
|0.04
|Омеруо Кеннет
|1
|0.04
|Нгой Жульен
|1
|0.04
|Озчан Ясин
|1
|0.04
|Поросо Джексон
|1
|0.04
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|6
|2
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Джику Александер
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Остерволде Джейден
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Винк Клаудио
|5
|0
|Бен Уаннес Мортада
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Гомис Ирон
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Янар Али
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Айдын Тайлан Утку
|2
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Поросо Джексон
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Томас Тразье
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Касымпаша
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
5
9
Фенербахче
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Касымпаша
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
8
1
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
29
22
Фенербахче
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Касымпаша
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
12
20
Упущенные победы
34
31
Голы по времени матча
Забито
38
21
19 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
7
18%
1
5%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
8
21%
5
24%
31-45
6
16%
6
29%
46-60
8
21%
1
5%
61-75
5
13%
6
29%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
22%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
5
28%
3
11%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90
Забито
29
27
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
4
14%
2
7%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
8
28%
4
15%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
9
31%
6
22%
76-90
Пропущено
7
23
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
43%
2
9%
16-30
2
29%
6
26%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Забито
67
48
31 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 13
2 Не забивали 5
11
16%
3
6%
1-15
4
6%
8
17%
16-30
16
24%
9
19%
31-45
10
15%
11
23%
46-60
12
18%
5
10%
61-75
14
21%
12
25%
76-90
Пропущено
25
50
12 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 22
4
16%
6
12%
1-15
3
12%
7
14%
16-30
5
20%
11
22%
31-45
6
24%
7
14%
46-60
4
16%
7
14%
61-75
3
12%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0
Касымпаша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3
Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1
Результаты матчей
Фенербахче
Касымпаша
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
2 раза 7%
7
1 раз 4%
3
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
122
85
68
58
59
112
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
85
77
58
59
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
225
207
1512
1116
1017
819
126
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|2.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|3.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 34
|43
|4.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|48 - 50
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|13.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 51
|26
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|16.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|17.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7