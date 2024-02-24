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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Фенербахче
2:1
Конец матча
Касымпаша
0'
14' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
54' Желтая карточка
Юксек Исмаил
0:1
58' Гол
Поросо Джексон
1:1
64' Гол
Яндаш Мерт Хакан
82' Желтая карточка
Фалл Мамаду
84' Желтая карточка
Джику Александер
90' Желтая карточка
Томас Тразье
1:1
90' Не забитый пенальти
Бачуайи Миши
2:1
90' Гол
Бачуайи Миши
90'+9
40
Ливакович
Доминик
7
Кадыоглу
Ферди
2
Сёюнджю
Чаглар
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
33
Крунич
Раде
5
Юксек
Исмаил
20
Юндер
Дженгиз
8
Яндаш
Мерт
Хакан
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
25
Янар
Али
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
23
Поросо
Джексон
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
Фенербахче
4-2-3-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Касымпаша

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
10.7%
25%
18 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

31 матч

83.9%
6.5%
9.6%
26 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.1%
35.5%
6.4%
18 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:2
С
5:1
С
0:6
С
1:2
С
2:1
ТМК
4:1
С
3:2
К
1:0
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
1:3
С
2:2
С
1:4
С
4:2
С
0:0
С
1:5
С
3:1
С
0:1
С
2:0
С
0:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
2:6
С
0:1
С
1:3
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

40
41

Голов в среднем за матч

2.5
2.73

Среднее время на гол

36
32

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.87
1.06

Среднее время на гол

103
84

Всего голов

53
58

Голов в среднем за матч

1.71
1.87

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
48

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 19 (1) 0.7
Шиманьски Себастьян 9 0.33
Кавечи Ирфан 9 0.33
Тадич Душан 8 (6) 0.3
Юндер Дженгиз 8 0.3
Бачуайи Миши 7 (2) 0.26
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.07
Мюлдюр Мерт 1 0.04
Яндаш Мерт Хакан 1 0.04
Кинг Джошуа 1 0.04
Дурсун Сердар 1 0.04
Джику Александер 1 0.04
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 12 (2) 0.44
Да Кошта Нуну 9 0.33
Фалл Мамаду 8 0.3
Бен Уаннес Мортада 4 0.15
Хайрадинович Харис 3 (2) 0.11
Винк Клаудио 3 0.11
Гюл Гёкхан 2 0.07
Гомис Ирон 1 0.04
Омеруо Кеннет 1 0.04
Нгой Жульен 1 0.04
Озчан Ясин 1 0.04
Поросо Джексон 1 0.04
Чаглаян Огулджан 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 6 2
Кавечи Ирфан 5 0
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Джику Александер 4 0
Акайдин Самет 4 0
Остерволде Джейден 4 0
Яндаш Мерт Хакан 2 1
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Креспо Мигель 3 0
Джеко Эдин 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Мор Эмре 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Азиз Сердар 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Винк Клаудио 5 0
Бен Уаннес Мортада 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Гомис Ирон 4 0
Кара Айтач 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Озчан Ясин 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Янар Али 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Айдын Тайлан Утку 2 0
Да Кошта Нуну 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Поросо Джексон 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Томас Тразье 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Касымпаша
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

5
9
Фенербахче
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Касымпаша
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
1

Волевые победы

0
13

Упущенные победы

29
22
Фенербахче
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Касымпаша
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

12
20

Упущенные победы

34
31

Голы по времени матча

Забито

38
21
19 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
7
18%
1
5%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
8
21%
5
24%
31-45
6
16%
6
29%
46-60
8
21%
1
5%
61-75
5
13%
6
29%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
22%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
5
28%
3
11%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90

Забито

29
27
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
4
14%
2
7%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
8
28%
4
15%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
9
31%
6
22%
76-90

Пропущено

7
23
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
43%
2
9%
16-30
2
29%
6
26%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Забито

67
48
31 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 13
2 Не забивали 5
11
16%
3
6%
1-15
4
6%
8
17%
16-30
16
24%
9
19%
31-45
10
15%
11
23%
46-60
12
18%
5
10%
61-75
14
21%
12
25%
76-90

Пропущено

25
50
12 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 22
4
16%
6
12%
1-15
3
12%
7
14%
16-30
5
20%
11
22%
31-45
6
24%
7
14%
46-60
4
16%
7
14%
61-75
3
12%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0
Касымпаша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3
Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1

Результаты матчей

Фенербахче
Касымпаша

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
2 раза 7%
7
1 раз 4%
3
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
12
2
1.5
8
5
6
8
2.5
5
8
5
9
3.5
1
12
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
8
5
1.5
7
7
5
8
2.5
5
9
3
10
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
22
5
20
7
1.5
15
12
11
16
2.5
10
17
8
19
3.5
1
26
4
23
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 27 22 4 1 70 - 22 70
2.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
3.
Трабзонспор
 Заявка 26 13 4 9 42 - 34 43
4.
Бешикташ
 Заявка 26 13 4 9 37 - 31 43
5.
Касымпаша
 Заявка 27 11 6 10 48 - 50 39
6.
Кайсериспор
 Заявка 27 10 8 9 35 - 38 38
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
8.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
9.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
10.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
13.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
14.
Анкарагюджю
 Заявка 27 6 11 10 32 - 35 29
15.
Хатайспор
 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 26 6 8 12 31 - 51 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
7.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
8.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
11.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
16.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
17.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Сивасспор Манай Рей 13
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
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    • 58'
      Кара Айтач сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Поросо Джексон бьет в цель!
    • 54'
      Юксек Исмаил получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Бен Уаннес Мортада получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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