Тур: 27. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ПенальтиАктюркоглу Мухаммед
17' Желтая карточкаСари Вейсел
18' Желтая карточкаВурал Гюрай
1:1
33' ГолВан де Стрек Сандер
2:1
45' ГолАктюркоглу Мухаммед
45' Желтая карточкаТоррейра Лукас
2:1
59' Не забитый пенальтиАктюркоглу Мухаммед
60' Желтая карточкаЕшильюрт Эрдоган
90' Желтая карточкаБукса Адам
90' Желтая карточкаАйхан Кан
90'+5
Ход матча
12'
17'
18'
33'
45'
45'
59'
60'
73'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
53
Йылмаз
Барыш
17
Кён
Деррик
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
81 Акман ХамзаПолузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Налдо ГомесЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчин Серген
История личных встреч
Галатасарай
Антальяспор
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
34 матча
47.1%
38.2%
14.7%
16 побед 13 ничьих 5 побед
Первый тайм
32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
2.13
1.39
Среднее время на гол
42
64
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.17
0.81
Среднее время на гол
77
110
Всего голов
55
38
Голов в среднем за матч
1.62
1.12
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|14 (6)
|0.52
|Актюркоглу Мухаммед
|11 (2)
|0.41
|Заха Уилфрид
|9
|0.33
|Мертенс Дрис
|4 (1)
|0.15
|Йылмаз Барыш
|3
|0.11
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.11
|Демирбай Керем
|2
|0.07
|Зиеш Хаким
|2
|0.07
|Санчес Давинсон
|2
|0.07
|Нельссон Виктор
|2
|0.07
|Айхан Кан
|1
|0.04
|Бакамбу Седрик
|1
|0.04
|Оливейра Сержиу
|1
|0.04
|Боэ Саша
|1
|0.04
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|12 (2)
|0.44
|Джехезкель Сагив
|6
|0.22
|Ларссон Сэм
|3
|0.11
|Шарич Дарио
|3
|0.11
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.07
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.07
|Вурал Гюрай
|1
|0.04
|Сари Вейсел
|1
|0.04
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.04
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.04
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|6
|0
|Йылмаз Барыш
|6
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Айхан Кан
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Нельссон Виктор
|2
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Вурал Гюрай
|5
|0
|Букса Адам
|5
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Сафури Рамиз
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Антальяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
0
10
Галатасарай
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Антальяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
22
15
Галатасарай
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Антальяспор
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
22
25
Голы по времени матча
Забито
33
17
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
6%
2
12%
1-15
7
21%
2
12%
16-30
8
24%
4
24%
31-45
3
9%
3
18%
46-60
4
12%
3
18%
61-75
8
24%
3
18%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
5
45%
2
11%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
6
26%
4
27%
1-15
1
4%
4
27%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
6
26%
1
7%
61-75
4
17%
1
7%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Забито
56
32
28 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 14
21 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
8
14%
6
19%
1-15
8
14%
6
19%
16-30
12
21%
6
19%
31-45
5
9%
6
19%
46-60
10
18%
4
13%
61-75
12
21%
4
13%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
31
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 20
1
6%
5
16%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
2
13%
9
29%
29%
31-45
6
38%
4
13%
46-60
3
19%
5
16%
61-75
2
13%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0
Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0
Антальяспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2
Результаты матчей
Галатасарай
Антальяспор
Точный счет
2:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
7 раз 26%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 44%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
59
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
76
49
310
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
198
207
918
819
324
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|57 - 15
|72
|2.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|48 - 50
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 37
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|32 - 31
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|14.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|15.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 35
|29
|16.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|32 - 55
|26
|20.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|21 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|16.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|17.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7