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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Галатасарай
2:1
Конец матча
Антальяспор
0'
1:0
12' Пенальти
Актюркоглу Мухаммед
17' Желтая карточка
Сари Вейсел
18' Желтая карточка
Вурал Гюрай
1:1
33' Гол
Ван де Стрек Сандер
2:1
45' Гол
Актюркоглу Мухаммед
45' Желтая карточка
Торрейра Лукас
2:1
59' Не забитый пенальти
Актюркоглу Мухаммед
60' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
90' Желтая карточка
Букса Адам
90' Желтая карточка
Айхан Кан
90'+5

Ход матча

12'
Актюркоглу Мухаммед
1:0
17'
 
Сари Вейсел
18'
 
Вурал Гюрай
33'
1:1
Ван де Стрек Сандер
(Калузиньски Якуб)
45'
Актюркоглу Мухаммед
2:1
45'
Торрейра Лукас
 
46'
Айхан Кан
Тете
 
59'
Актюркоглу Мухаммед
2:1
60'
 
Ешильюрт Эрдоган
70'
Заха Уилфрид
Винисиус Карлос
 
73'
 
Узун Эмре
Ларссон Сэм
77'
 
Сафури Рамиз
Акьоль Уфук
80'
Кутлу Беркан
Демирбай Керем
 
87'
Бардакчи Абдулкерим
Торрейра Лукас
 
88'
Айдын Эюп
Мертенс Дрис
 
90'
 
Букса Адам
90'
Айхан Кан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
53
Йылмаз
Барыш
6
Санчес
Давинсон
25
Нельссон
Виктор
17
Кён
Деррик
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
95
Винисиус
Карлос
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
22
Ван
де
Стрек
Сандер
8
Шарич
Дарио
19
Акьоль
Уфук
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Галатасарай
4-2-3-1
Антальяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Антальяспор

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

34 матча

47.1%
38.2%
14.7%
16 побед 13 ничьих 5 побед

Первый тайм

32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
5:0
С
5:0
С
0:1
С
3:0
С
1:1
С
2:3
С
3:1
С
4:2
С
3:3
С
2:2
КТ
0:0
КТ
1:1
С
1:1
С
2:0
С
0:4
С
1:1
С
0:0
С
3:0
К
0:0
С
2:1
С
1:2
К
3:2
К
2:1
С
2:3
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

2.13
1.39

Среднее время на гол

42
64

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.17
0.81

Среднее время на гол

77
110

Всего голов

55
38

Голов в среднем за матч

1.62
1.12

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 14 (6) 0.52
Актюркоглу Мухаммед 11 (2) 0.41
Заха Уилфрид 9 0.33
Мертенс Дрис 4 (1) 0.15
Йылмаз Барыш 3 0.11
Бардакчи Абдулкерим 3 0.11
Демирбай Керем 2 0.07
Зиеш Хаким 2 0.07
Санчес Давинсон 2 0.07
Нельссон Виктор 2 0.07
Айхан Кан 1 0.04
Бакамбу Седрик 1 0.04
Оливейра Сержиу 1 0.04
Боэ Саша 1 0.04
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Айдын Эюп 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 12 (2) 0.44
Джехезкель Сагив 6 0.22
Ларссон Сэм 3 0.11
Шарич Дарио 3 0.11
Ешильюрт Эрдоган 2 0.07
Ван де Стрек Сандер 2 0.07
Вурал Гюрай 1 0.04
Сари Вейсел 1 0.04
Ассомбалонга Бритт 1 0.04
Озтюрк Бахадыр 1 0.04
Сафури Рамиз 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Калузиньски Якуб 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 6 0
Йылмаз Барыш 6 0
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Айхан Кан 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Окан Бурук 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Демирбай Керем 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Кён Деррик 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Вурал Гюрай 5 0
Букса Адам 5 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Ешильюрт Эрдоган 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Сафури Рамиз 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Антальяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

0
10
Галатасарай
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Антальяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

22
15
Галатасарай
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Антальяспор
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

22
25

Голы по времени матча

Забито

33
17
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
6%
2
12%
1-15
7
21%
2
12%
16-30
8
24%
4
24%
31-45
3
9%
3
18%
46-60
4
12%
3
18%
61-75
8
24%
3
18%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
5
45%
2
11%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
6
26%
4
27%
1-15
1
4%
4
27%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
6
26%
1
7%
61-75
4
17%
1
7%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Забито

56
32
28 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 14
21 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
8
14%
6
19%
1-15
8
14%
6
19%
16-30
12
21%
6
19%
31-45
5
9%
6
19%
46-60
10
18%
4
13%
61-75
12
21%
4
13%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
31
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 20
1
6%
5
16%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
2
13%
9
29%
29%
31-45
6
38%
4
13%
46-60
3
19%
5
16%
61-75
2
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0
Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0
Антальяспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2

Результаты матчей

Галатасарай
Антальяспор

Точный счет

2:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
7 раз 26%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 44%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
1.5
Больше Меньше
5
9
5
9
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
19
8
20
7
1.5
9
18
8
19
2.5
3
24
3
24
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 27 23 3 1 57 - 15 72
2.
Фенербахче
 Заявка 27 22 4 1 70 - 22 70
3.
Трабзонспор
 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 Заявка 27 14 4 9 39 - 31 46
5.
Касымпаша
 Заявка 27 11 6 10 48 - 50 39
6.
Кайсериспор
 Заявка 27 10 8 9 35 - 38 38
7.
Сивасспор
 Заявка 27 9 10 8 34 - 37 37
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
9.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
10.
Антальяспор
 Заявка 27 8 11 8 32 - 31 35
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Аланьяспор
 Заявка 27 6 12 9 32 - 40 30
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 27 7 8 12 32 - 31 29
15.
Анкарагюджю
 Заявка 27 6 11 10 32 - 35 29
16.
Хатайспор
 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 27 6 8 13 32 - 55 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 27 3 6 18 21 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
9.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
11.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
16.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
17.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
6.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
13.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
14.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Торрейра Лукас получил желтую карточку от судьи
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