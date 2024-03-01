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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Касымпаша
0:0
Конец матча
Сивасспор
0'
53' Желтая карточка
Винк Клаудио
55' Желтая карточка
Пуггурас Ахиллеас
90' Желтая карточка
Рошинья Кошта
90'+5

Ход матча

53'
Винк Клаудио
 
55'
 
Пуггурас Ахиллеас
65'
Гюл Гёкхан
Садику Лорет
 
65'
Фалл Мамаду
Чаглаян Огулджан
 
68'
 
Койта Бенгали-Фоде
Мениг Квинси
77'
Рошинья Кошта
Бен Уаннес Мортада
 
84'
 
Харисис Харилаос
Акдаг Ибрахим
90'
Рошинья Кошта
 
90'
 
Арслан Хакан
Тургунбаев Азизбек
90'
 
Камара Самба
Цакташ Мийо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
23
Поросо
Джексон
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
14
Чаглаян
Огулджан
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
35
Вурал
Али
Шашал
88
Османпаша
Джанер
4
Аппиндангойе
Аарон
44
Пуггурас
Ахиллеас
90
Тургунбаев
Азизбек
3
Чифтчи
Угюр
99
Палули
Мурат
12
Акдаг
Ибрахим
30
Цакташ
Мийо
9
Манай
Рей
95
Мениг
Квинси
Касымпаша
4-1-4-1
Сивасспор
5-3-2

История личных встреч

Касымпаша
Сивасспор

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:3
С
0:3
С
2:2
С
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
6:2
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
0:4
С
4:0

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.54
1.21

Среднее время на гол

58
74

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.54

Среднее время на гол

70
58

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.41
1.37

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
65

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 12 (2) 0.43
Да Кошта Нуну 9 0.32
Фалл Мамаду 8 0.29
Бен Уаннес Мортада 4 0.14
Хайрадинович Харис 3 (2) 0.11
Винк Клаудио 3 0.11
Гюл Гёкхан 2 0.07
Гомис Ирон 1 0.04
Омеруо Кеннет 1 0.04
Нгой Жульен 1 0.04
Озчан Ясин 1 0.04
Поросо Джексон 1 0.04
Чаглаян Огулджан 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 14 (3) 0.5
Сайс Самуэль 5 0.18
Койта Бенгали-Фоде 4 (1) 0.14
Нжи Клинтон Муа 2 0.07
Османпаша Джанер 2 0.07
Родригес Жерсон 2 0.07
Квет Роман 1 0.04
Мениг Квинси 1 0.04
Аппиндангойе Аарон 1 0.04
Бэрроу Моду 1 0.04
Харисис Харилаос 0 0
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Акдаг Ибрахим 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 6 0
Чифтпынар Садик 5 0
Бен Уаннес Мортада 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Гомис Ирон 4 0
Кара Айтач 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Озчан Ясин 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Янар Али 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Айдын Тайлан Утку 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Да Кошта Нуну 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Поросо Джексон 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Томас Тразье 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 7 0
Харисис Харилаос 7 0
Чифтчи Угюр 5 0
Квет Роман 4 0
Койта Бенгали-Фоде 2 1
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Пуггурас Ахиллеас 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Вурал Али Шашал 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Акдаг Ибрахим 1 0
Палули Мурат 1 0
Окумуш Аладдин 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сивасспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

9
5
Касымпаша
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

15
16
Касымпаша
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Сивасспор
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

27
16
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
7%
5
31%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
22%
6
38%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
13%
1
4%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
6
26%
8
33%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
4
17%
7
29%
29%
61-75
4
17%
2
8%
76-90

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
5%
6
35%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
29%
3
18%
76-90

Пропущено

27
14
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
11%
1
7%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
5
19%
5
36%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
8
30%
30%
3
21%
76-90

Забито

48
33
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
3
6%
11
33%
1-15
8
17%
6
18%
16-30
9
19%
2
6%
31-45
11
23%
3
9%
46-60
5
10%
2
6%
61-75
12
25%
9
27%
76-90

Пропущено

50
38
24 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 21
6
12%
2
5%
1-15
7
14%
6
16%
16-30
11
22%
13
34%
31-45
7
14%
4
11%
46-60
7
14%
8
21%
61-75
12
24%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1
Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1
Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0

Результаты матчей

Касымпаша
Сивасспор

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
8
6
1.5
3
10
5
9
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
7
7
1.5
4
11
5
9
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
21
7
15
13
1.5
7
21
10
18
2.5
5
23
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 27 23 3 1 57 - 15 72
2.
Фенербахче
 Заявка 27 22 4 1 70 - 22 70
3.
Трабзонспор
 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 Заявка 27 14 4 9 39 - 31 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Кайсериспор
 Заявка 27 10 8 9 35 - 38 38
7.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
9.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
10.
Антальяспор
 Заявка 27 8 11 8 32 - 31 35
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Аланьяспор
 Заявка 27 6 12 9 32 - 40 30
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 27 7 8 12 32 - 31 29
15.
Анкарагюджю
 Заявка 27 6 11 10 32 - 35 29
16.
Хатайспор
 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 27 6 8 13 32 - 55 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 27 3 6 18 21 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
9.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
11.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
16.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
17.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
13.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
14.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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