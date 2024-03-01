Тур: 28. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
53' Желтая карточкаВинк Клаудио
55' Желтая карточкаПуггурас Ахиллеас
90' Желтая карточкаРошинья Кошта
90'+5
Ход матча
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
35
Кара
Айтач
99
Палули
Мурат
30
Цакташ
Мийо
95
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Акюз МелихВратарь
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Палули МуратПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
- Нападающий
-
95 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
58 Эрдал ЗияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
История личных встреч
Касымпаша
Сивасспор
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
27 матчей
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.54
1.21
Среднее время на гол
58
74
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.29
1.54
Среднее время на гол
70
58
Всего голов
38
37
Голов в среднем за матч
1.41
1.37
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
65
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|12 (2)
|0.43
|Да Кошта Нуну
|9
|0.32
|Фалл Мамаду
|8
|0.29
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.14
|Хайрадинович Харис
|3 (2)
|0.11
|Винк Клаудио
|3
|0.11
|Гюл Гёкхан
|2
|0.07
|Гомис Ирон
|1
|0.04
|Омеруо Кеннет
|1
|0.04
|Нгой Жульен
|1
|0.04
|Озчан Ясин
|1
|0.04
|Поросо Джексон
|1
|0.04
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|14 (3)
|0.5
|Сайс Самуэль
|5
|0.18
|Койта Бенгали-Фоде
|4 (1)
|0.14
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.07
|Османпаша Джанер
|2
|0.07
|Родригес Жерсон
|2
|0.07
|Квет Роман
|1
|0.04
|Мениг Квинси
|1
|0.04
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.04
|Бэрроу Моду
|1
|0.04
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|6
|0
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Бен Уаннес Мортада
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Гомис Ирон
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Янар Али
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Айдын Тайлан Утку
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Поросо Джексон
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Томас Тразье
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|7
|0
|Харисис Харилаос
|7
|0
|Чифтчи Угюр
|5
|0
|Квет Роман
|4
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|1
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Акдаг Ибрахим
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сивасспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
9
5
Касымпаша
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
15
16
Касымпаша
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Сивасспор
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
27
16
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
7%
5
31%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
22%
6
38%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
13%
1
4%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
6
26%
8
33%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
4
17%
7
29%
29%
61-75
4
17%
2
8%
76-90
Забито
21
17
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
5%
6
35%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
29%
3
18%
76-90
Пропущено
27
14
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
11%
1
7%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
5
19%
5
36%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
8
30%
30%
3
21%
76-90
Забито
48
33
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
3
6%
11
33%
1-15
8
17%
6
18%
16-30
9
19%
2
6%
31-45
11
23%
3
9%
46-60
5
10%
2
6%
61-75
12
25%
9
27%
76-90
Пропущено
50
38
24 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 21
6
12%
2
5%
1-15
7
14%
6
16%
16-30
11
22%
13
34%
31-45
7
14%
4
11%
46-60
7
14%
8
21%
61-75
12
24%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1
Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1
Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0
Результаты матчей
Касымпаша
Сивасспор
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
86
310
59
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
77
411
59
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
217
1513
721
1018
523
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|57 - 15
|72
|2.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 31
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|7.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|32 - 31
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|14.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|15.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 35
|29
|16.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|32 - 55
|26
|20.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|21 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|16.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|17.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7