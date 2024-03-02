Тур: 28. Стадион: Эрьяман.
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
26'
38'
43'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
25
Озбир
Эртач
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
История личных встреч
Анкарагюджю
Истанбулспор
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
70
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|6
|0.21
|Джигерджи Толга
|4 (2)
|0.14
|Соу Али
|3
|0.11
|Педринью V
|3
|0.11
|Сепас Реналдо
|3
|0.11
|Баич Риад
|3
|0.11
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.07
|Македа Федерико
|2
|0.07
|Родригес Гарри
|1
|0.04
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.04
|Улудаг Алпер
|1
|0.04
|Радакович Урош
|1
|0.04
|Бассогог Кристиан
|1
|0.04
|Муякич Нихад
|1
|0.04
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.14
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.07
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.07
|Лосаж Флорьян
|2
|0.07
|Самбисса Давид
|1
|0.04
|Мамаду Менди
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.04
|Этеми Вален
|1
|0.04
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Ндао Алассан
|1
|0.04
|Воробьев Модест
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.04
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.04
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|6
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Соу Али
|3
|1
|Кициу Стелиос
|4
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Чанкая Атакан
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|6
|1
|Есиль Мехмет
|7
|0
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Эрдоган Окан
|4
|1
|Коли Расин
|5
|0
|Дели Симон
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Яшар Али
|2
|1
|Воробьев Модест
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Арда Альп
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Истанбулспор
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
9
Анкарагюджю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Истанбулспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
22
Упущенные победы
11
6
Анкарагюджю
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Истанбулспор
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
13
22
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
2
14%
5
50%
76-90
Пропущено
14
23
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
21%
3
13%
1-15
4
29%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
2
14%
8
35%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
11%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
4
20%
8
31%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Забито
33
22
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
4
12%
3
14%
1-15
5
15%
3
14%
16-30
6
18%
5
23%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
9
27%
2
9%
61-75
4
12%
8
36%
76-90
Пропущено
34
49
18 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
5
15%
6
12%
1-15
8
24%
5
10%
16-30
5
15%
8
16%
31-45
5
15%
11
22%
46-60
6
18%
6
12%
61-75
5
15%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0
Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0
Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1
Результаты матчей
Анкарагюджю
Истанбулспор
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
8 раз 30%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
410
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1611
819
522
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|57 - 15
|72
|2.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 31
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|7.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|32 - 31
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|14.
|0:0 Заявка
|28
|6
|12
|10
|32 - 35
|30
|15.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|16.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|32 - 55
|26
|20.
|0:0 Заявка
|28
|3
|7
|18
|21 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 14
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 24
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7