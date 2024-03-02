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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Анкарагюджю
0:0
Первый тайм: 44'
Истанбулспор
0'
26' Желтая карточка
Педринью
38' Красная карточка
Озбир Эртач
43' Желтая карточка
Яшар Али

Ход матча

26'
Педринью
 
38'
Озбир Эртач
 
42'
 
Гедикли Эмрехан
Гюльтекин Эмир
42'
Гюнгёрду Бахадир
Педринью
 
43'
 
Яшар Али

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Истанбулспор
1.60
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4.20
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7.30
Все Коэффициенты
25
Озбир
Эртач
70
Кициу
Стелиос
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
35
Каратас
Казимджан
30
Джигерджи
Толга
23
Гюнерен
Али
Каан
13
Бассогог
Кристиан
8
Педринью
V
7
Хадзийованнис
Анастасиос
22
Соу
Али
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
7
Самбисса
Давид
66
Яшар
Али
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
99
Сантос
Жаксон
12
Мамаду
Менди
19
Гюльтекин
Эмир
Анкарагюджю
4-2-3-1
Истанбулспор
5-3-2

История личных встреч

Анкарагюджю
Истанбулспор

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
3:2
С
1:2
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
1:2
ПЛТ
1:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
70

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 6 0.21
Джигерджи Толга 4 (2) 0.14
Соу Али 3 0.11
Педринью V 3 0.11
Сепас Реналдо 3 0.11
Баич Риад 3 0.11
Моруцан Олимпиу 2 0.07
Македа Федерико 2 0.07
Родригес Гарри 1 0.04
Гюнерен Али Каан 1 0.04
Улудаг Алпер 1 0.04
Радакович Урош 1 0.04
Бассогог Кристиан 1 0.04
Муякич Нихад 1 0.04
Ганоушек Матей 0 0
Хадзийованнис Анастасиос 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 4 0.14
Сарикайя Муаммер 2 0.07
Йылмаз Ибрахим 2 0.07
Лосаж Флорьян 2 0.07
Самбисса Давид 1 0.04
Мамаду Менди 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Сантос Жаксон 1 (1) 0.04
Этеми Вален 1 0.04
Рроца Эдуарт 1 0.04
Ндао Алассан 1 0.04
Воробьев Модест 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Гедикли Эмрехан 1 0.04
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.04
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 6 0
Сепас Реналдо 5 0
Соу Али 3 1
Кициу Стелиос 4 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Ганоушек Матей 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Чанкая Атакан 2 0
Четин Мерт 2 0
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Родригес Гарри 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 6 1
Есиль Мехмет 7 0
Сарикайя Муаммер 7 0
Эрдоган Окан 4 1
Коли Расин 5 0
Дели Симон 4 0
Дахени Демиако 4 0
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Яшар Али 2 1
Воробьев Модест 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Арда Альп 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Истанбулспор
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
9
Анкарагюджю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Истанбулспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
22

Упущенные победы

11
6
Анкарагюджю
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Истанбулспор
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

13
22

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
2
14%
5
50%
76-90

Пропущено

14
23
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
21%
3
13%
1-15
4
29%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
2
14%
8
35%
76-90

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
11%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
2
11%
3
25%
76-90

Пропущено

20
26
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
4
20%
8
31%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Забито

33
22
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
4
12%
3
14%
1-15
5
15%
3
14%
16-30
6
18%
5
23%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
9
27%
2
9%
61-75
4
12%
8
36%
76-90

Пропущено

34
49
18 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
5
15%
6
12%
1-15
8
24%
5
10%
16-30
5
15%
8
16%
31-45
5
15%
11
22%
46-60
6
18%
6
12%
61-75
5
15%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0
Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0
Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1

Результаты матчей

Анкарагюджю
Истанбулспор

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
8 раз 30%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
16
11
8
19
1.5
5
22
4
23
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 27 23 3 1 57 - 15 72
2.
Фенербахче
 Заявка 27 22 4 1 70 - 22 70
3.
Трабзонспор
 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 Заявка 27 14 4 9 39 - 31 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Кайсериспор
 Заявка 27 10 8 9 35 - 38 38
7.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
9.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
10.
Антальяспор
 Заявка 27 8 11 8 32 - 31 35
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Аланьяспор
 Заявка 27 6 12 9 32 - 40 30
14.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 28 6 12 10 32 - 35 30
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 27 7 8 12 32 - 31 29
16.
Хатайспор
 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 27 6 8 13 32 - 55 26
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 28 3 7 18 21 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
9.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
11.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 15 4 7 4 14 - 14 19
16.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
12.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
13.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
14.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 14 1 4 9 9 - 24 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Яшар Али получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Педринью V уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 42'
    Эмир Гюльтекин уходит с поля. Гедикли Эмрехан выходит вместо него
  • 38'
    УДАЛЕНИЕ! - Озбир Эртач увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 26'
    Педринью V получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Истанбулспор
1.60
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4.20
Реклама, pari.ru
7.30
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Где смотреть матч Анкарагюджю 0:0 Истанбулспор онлайн

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