Тур: 28. Стадион: Эрьяман.
1:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаПедринью
38' Красная карточкаОзбир Эртач
43' Желтая карточкаЯшар Али
0:1
45' ГолЛосаж Флорьян
52' Желтая карточкаЭрдоган Окан
1:1
53' ГолБассогог Кристиан
54' Желтая карточкаЧанкая Атакан
88' Желтая карточкаЕсиль Мехмет
90' Желтая карточкаРодригес Гарри
90'+4
Ход матча
26'
38'
43'
45'
0:1
52'
53'
54'
87'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.51 Победа «Анкарагюджю»
-
25
Озбир
Эртач
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
История личных встреч
Анкарагюджю
Истанбулспор
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
70
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|6
|0.21
|Джигерджи Толга
|4 (2)
|0.14
|Соу Али
|3
|0.11
|Педринью V
|3
|0.11
|Сепас Реналдо
|3
|0.11
|Баич Риад
|3
|0.11
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.07
|Македа Федерико
|2
|0.07
|Бассогог Кристиан
|2
|0.07
|Родригес Гарри
|1
|0.04
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.04
|Улудаг Алпер
|1
|0.04
|Радакович Урош
|1
|0.04
|Муякич Нихад
|1
|0.04
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.14
|Лосаж Флорьян
|3
|0.11
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.07
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.07
|Самбисса Давид
|1
|0.04
|Мамаду Менди
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.04
|Этеми Вален
|1
|0.04
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Ндао Алассан
|1
|0.04
|Воробьев Модест
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.04
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.04
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|6
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Соу Али
|3
|1
|Кициу Стелиос
|4
|0
|Педринью V
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Чанкая Атакан
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Родригес Гарри
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Озбир Эртач
|0
|1
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Есиль Мехмет
|8
|0
|Лосаж Флорьян
|6
|1
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Эрдоган Окан
|5
|1
|Коли Расин
|5
|0
|Яшар Али
|3
|1
|Дели Симон
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Воробьев Модест
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Арда Альп
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Истанбулспор
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
10
Анкарагюджю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Истанбулспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
22
Упущенные победы
11
6
Анкарагюджю
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Истанбулспор
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
13
22
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
5
45%
76-90
Пропущено
15
24
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
20%
3
13%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
2
13%
8
33%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
11%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
4
20%
8
31%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Забито
34
23
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
4
12%
3
13%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
6
18%
6
26%
31-45
6
18%
1
4%
46-60
9
26%
2
9%
61-75
4
12%
8
35%
76-90
Пропущено
35
50
19 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 26
5
14%
6
12%
1-15
8
23%
5
10%
16-30
6
17%
8
16%
31-45
5
14%
12
24%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
5
14%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0
Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0
Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1
Результаты матчей
Анкарагюджю
Истанбулспор
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
9 раз 32%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
95
411
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
86
49
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1711
820
523
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|57 - 15
|72
|2.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 31
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|0:0 Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 38
|39
|7.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|8.
|0:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|28 - 40
|37
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|32 - 31
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|15.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|16.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|32 - 55
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|17 - 12
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|9.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 24
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.51 Победа «Анкарагюджю»
-