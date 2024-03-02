Тур: 28. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
3:0
Конец матча
0'
60' Желтая карточкаБоа Морте Аилтон
1:0
62' ГолШелви Джонджо
68' Желтая карточкаБурабия Мехди
2:0
81' ГолЗекири Альтин
84' Желтая карточкаВарешанович Дал
84' Желтая карточкаСаздаджи Гекхан
3:0
90' ГолВарешанович Дал
90'+9
Ход матча
60'
62'
1:0
68'
81'
84'
84'
90'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукас Хари
История личных встреч
Ризеспор
Кайсериспор
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
0.91
Среднее время на гол
81
99
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.73
1.22
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
85
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|9
|0.32
|Гайч Адольфо
|6
|0.21
|Кесер Бенхур
|4
|0.14
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.11
|Шелви Джонджо
|2
|0.07
|Зекири Альтин
|2
|0.07
|Мочи Отилла
|2
|0.07
|Мари Джон
|1
|0.04
|Минчев Мартин
|1
|0.04
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.04
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Акинтола Дэвид
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.39
|Боа Морте Аилтон
|6
|0.21
|Баокен Стефан
|3
|0.11
|Карими Али II
|3
|0.11
|Мане Карлуш
|2
|0.07
|Кеман Оливье
|2
|0.07
|Назон Даккенс
|2
|0.07
|Кардозу Мигел
|1
|0.04
|Жанвье Жульян
|1
|0.04
|Узодимма Энтони
|1
|0.04
|Озбек Мехмет
|1
|0.04
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|8
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|6
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Шелви Джонджо
|4
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Зауэр Густаво
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|7
|0
|Карими Али II
|4
|0
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|Йылмаз Картал
|4
|0
|Кочаман Ариф
|4
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Баязит Билал
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Бурабия Мехди
|2
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Дживелек Рамазан
|2
|0
|Кардозу Мигел
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Назон Даккенс
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
2
7
Ризеспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Кайсериспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
8
15
Ризеспор
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (14)
43% (12)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Кайсериспор
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
32% (9)
57% (16)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
10%
4
27%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
30%
3
20%
76-90
Пропущено
12
28
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
4
33%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
2
17%
8
29%
46-60
2
17%
5
18%
61-75
2
17%
6
21%
76-90
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
3
27%
7
35%
61-75
4
36%
4
20%
76-90
Пропущено
28
13
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
3
11%
5
38%
31-45
5
18%
1
8%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
7
25%
4
31%
76-90
Забито
31
35
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
2
6%
5
14%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
6
19%
7
20%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
4
13%
8
23%
61-75
10
32%
7
20%
76-90
Пропущено
40
41
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
7
18%
2
5%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
5
13%
10
24%
31-45
7
18%
9
22%
46-60
8
20%
6
15%
61-75
9
23%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1
Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0
Результаты матчей
Ризеспор
Кайсериспор
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
411
68
312
311
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
104
310
311
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
208
721
919
424
523
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|57 - 15
|72
|2.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 31
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 40
|39
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|8.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|32 - 31
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|15.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|16.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|32 - 55
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7