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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Ризеспор
3:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
60' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
1:0
62' Гол
Шелви Джонджо
68' Желтая карточка
Бурабия Мехди
2:0
81' Гол
Зекири Альтин
84' Желтая карточка
Варешанович Дал
84' Желтая карточка
Саздаджи Гекхан
3:0
90' Гол
Варешанович Дал
90'+9
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
10
Олавоин
Ибрахим
6
Шелви
Джонджо
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
28
Акинтола
Дэвид
89
Минчев
Мартин
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
92
Жанвье
Жульян
4
Коловециос
Димитрис
33
Калдырым
Хасан
Али
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
6
Карими
Али
II
70
Боа
Морте
Аилтон
9
Назон
Даккенс
7
Кардозу
Мигел
Ризеспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-3-3

История личных встреч

Ризеспор
Кайсериспор

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
1:0
С
3:0
С
2:2
С
2:4
С
2:1
С
0:0
С
0:0
С
0:2
С
0:2
ТМС
1:1
С
3:0
К
4:1
К
0:3
С
0:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
0.91

Среднее время на гол

81
99

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.73
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.45
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.32
Гайч Адольфо 6 0.21
Кесер Бенхур 4 0.14
Олавоин Ибрахим 3 0.11
Шелви Джонджо 2 0.07
Зекири Альтин 2 0.07
Мочи Отилла 2 0.07
Мари Джон 1 0.04
Минчев Мартин 1 0.04
Зауэр Густаво 1 (1) 0.04
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Акинтола Дэвид 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.39
Боа Морте Аилтон 6 0.21
Баокен Стефан 3 0.11
Карими Али II 3 0.11
Мане Карлуш 2 0.07
Кеман Оливье 2 0.07
Назон Даккенс 2 0.07
Кардозу Мигел 1 0.04
Жанвье Жульян 1 0.04
Узодимма Энтони 1 0.04
Озбек Мехмет 1 0.04
Саздаджи Гекхан 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 8 1
Пала Митхат 6 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 6 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Шелви Джонджо 4 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Зауэр Густаво 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 7 0
Карими Али II 4 0
Боа Морте Аилтон 4 0
Йылмаз Картал 4 0
Кочаман Ариф 4 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Кеман Оливье 3 0
Баязит Билал 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Бурабия Мехди 2 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Дживелек Рамазан 2 0
Кардозу Мигел 2 0
Тиам Маме 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Мане Карлуш 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Назон Даккенс 1 0
Recep Ucar 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

2
7
Ризеспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Кайсериспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

8
15
Ризеспор
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (14)
43% (12)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Кайсериспор
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
32% (9)
57% (16)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
10%
4
27%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
30%
3
20%
76-90

Пропущено

12
28
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
4
33%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
2
17%
8
29%
46-60
2
17%
5
18%
61-75
2
17%
6
21%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
3
27%
7
35%
61-75
4
36%
4
20%
76-90

Пропущено

28
13
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
3
11%
5
38%
31-45
5
18%
1
8%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
7
25%
4
31%
76-90

Забито

31
35
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
2
6%
5
14%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
6
19%
7
20%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
4
13%
8
23%
61-75
10
32%
7
20%
76-90

Пропущено

40
41
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
7
18%
2
5%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
5
13%
10
24%
31-45
7
18%
9
22%
46-60
8
20%
6
15%
61-75
9
23%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1
Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0

Результаты матчей

Ризеспор
Кайсериспор

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
11
1.5
6
8
3
12
2.5
3
11
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
3
11
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
20
8
7
21
1.5
9
19
4
24
2.5
5
23
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 27 23 3 1 57 - 15 72
2.
Фенербахче
 Заявка 27 22 4 1 70 - 22 70
3.
Трабзонспор
 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 Заявка 27 14 4 9 39 - 31 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Ризеспор
 Заявка 28 11 6 11 31 - 40 39
7.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
8.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
10.
Антальяспор
 Заявка 27 8 11 8 32 - 31 35
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Аланьяспор
 Заявка 27 6 12 9 32 - 40 30
14.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 27 7 8 12 32 - 31 29
16.
Хатайспор
 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 27 6 8 13 32 - 55 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
9.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
11.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
16.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
13.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
14.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
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    • 60'
      Боа Морте Аилтон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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