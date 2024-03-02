Тур: 28. Стадион: Новый стадион Хатая.
0:2
Перерыв
0'
8' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
0:1
24' ГолОсайи-Самуэль Брайт
34' Желтая карточкаБекао Родриго
0:2
40' ГолЮндер Дженгиз
44' Желтая карточкаМассанга Шандрель
Ход матча
24'
34'
40'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
22
Аличи
Керим
13
Гулам
Фаузи
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хатайспор
Фенербахче
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2.5
2.33
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|6 (2)
|0.21
|Ривас Ригоберто
|4
|0.14
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.14
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.11
|Массанга Шандрель
|2
|0.07
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Гулам Фаузи
|1
|0.04
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.04
|Аличи Керим
|1
|0.04
|Ходжич Армин II
|1
|0.04
|Абид Рейан
|1
|0.04
|Буджемаа Мехди
|1
|0.04
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Синик Догукан
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|19 (1)
|0.68
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.32
|Кавечи Ирфан
|9
|0.32
|Юндер Дженгиз
|9
|0.32
|Тадич Душан
|8 (6)
|0.29
|Бачуайи Миши
|7 (2)
|0.25
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.11
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.04
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.04
|Кинг Джошуа
|1
|0.04
|Дурсун Сердар
|1
|0.04
|Джику Александер
|1
|0.04
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Кардешлер Эрдже
|5
|0
|Гулам Фаузи
|4
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Массанга Шандрель
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Йылмаз Реджеп
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Максимович Никола
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Буджемаа Мехди
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|6
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|6
|0
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Джику Александер
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Остерволде Джейден
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Фенербахче
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
13
0
Хатайспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Фенербахче
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
5
36
Хатайспор
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Фенербахче
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
18
36
Голы по времени матча
Забито
24
29
6 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
2
8%
4
14%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
8
28%
31-45
5
21%
4
14%
46-60
7
29%
29%
4
14%
61-75
6
25%
9
31%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
43%
16-30
5
31%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
9
38
3 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 14
1
11%
7
18%
1-15
1
11%
4
11%
16-30
1
11%
8
21%
31-45
4
44%
6
16%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
2
22%
5
13%
76-90
Пропущено
20
18
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
15%
4
22%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
3
15%
5
28%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
8
40%
3
17%
76-90
Забито
33
67
9 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 36
9 Забивали первыми 17
12 Не забивали 2
3
9%
11
16%
1-15
3
9%
4
6%
16-30
3
9%
16
24%
31-45
9
27%
10
15%
46-60
7
21%
12
18%
61-75
8
24%
14
21%
76-90
Пропущено
36
25
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 17
3
8%
4
16%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
7
19%
5
20%
31-45
6
17%
6
24%
46-60
3
8%
4
16%
61-75
13
36%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1
Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2
Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1
Результаты матчей
Хатайспор
Фенербахче
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 22%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
2 раза 7%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
131
67
122
58
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
121
212
85
113
58
113
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
252
819
207
621
1116
126
819
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|2.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|57 - 15
|72
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 31
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 40
|39
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|8.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|32 - 31
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|15.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|16.
|0:2 Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|32 - 55
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|14.
|0:2 Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|14.
|0:2 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7