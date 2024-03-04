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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Адана Демирспор
1:0
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
9' Желтая карточка
Гюлер Семих
22' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
25' Желтая карточка
Дурсун Салих
1:0
27' Пенальти
Балотелли Марио
55' Желтая карточка
Ялчын Гювен
73' Желтая карточка
Maestro
73' Желтая карточка
Мохаммади Милад
77' Желтая карточка
Аталь Юсеф
78' Желтая карточка
Мор Эмре
90' Красная карточка
Чеккерини Федерико
90'+9

Ход матча

9'
Гюлер Семих
 
22'
 
Эйссерик Валентин
25'
 
Дурсун Салих
27'
Балотелли Марио
1:0
46'
 
Ялчын Гювен
Келес Джан
55'
 
Ялчын Гювен
69'
Аймбетов Абат
Балотелли Марио
 
73'
Maestro
 
73'
Мохаммади Милад
 
76'
 
Теклич Тонио
Фегули Софьян
77'
 
Чеккерини Федерико
Сангаре Назим
77'
Аталь Юсеф
 
78'
 
Мор Эмре
89'
 
Бертолаччи Андреа
Мор Эмре
89'
Сиссе Пап Абу
Акбаба Эмре
 
90'
 
Чеккерини Федерико

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
71
Магомедалиев
Шахрудин
31
Аталь
Юсеф
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
13
Мохаммади
Милад
20
Мишю
Эдуар
58
Maestro
32
Эрдоган
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
11
Мендоса
Стивен
9
Балотелли
Марио
31
Сиригу
Сальваторе
30
Сангаре
Назим
4
Бираски
Давиде
54
Дурсун
Салих
18
Мерджан
Левент
8
Фегули
Софьян
21
Курбелис
Димитрис
11
Мор
Эмре
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
70
Марсао
v
Адана Демирспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Фатих Карагюмрюк

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
2:3
С
2:1
С
5:0
С
4:0
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.38
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.29
Акбаба Эмре 6 (1) 0.21
Балотелли Марио 5 (1) 0.18
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.14
Беланда Юнес 3 0.11
Сари Юсуф 2 0.07
Нани Луиш 2 0.07
Акинтола Дэвид 2 0.07
Бараси Юсуф 2 0.07
Гравильон Эндрю 2 0.07
Айдоган Тайфун 1 0.04
Ндиайе Чериф 1 0.04
Стамбули Бенжамен 1 0.04
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйссерик Валентин 5 0.18
Ялчын Гювен 5 0.18
Роден Маркус 4 0.14
Келес Джан 3 0.11
Дурсун Сердар 3 (1) 0.11
Мендеш Райан 2 0.07
Ласанья Кевин 2 0.07
Мерджан Левент 1 0.04
Стураро Стефано 1 0.04
Дурсун Салих 1 0.04
Чеккерини Федерико 1 0.04
Сангаре Назим 1 0.04
Мор Эмре 1 0.04
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюлер Семих 5 1
Кевин Родригес 4 1
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Нани Луиш 4 0
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Балотелли Марио 3 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Мишю Эдуар 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Мохаммади Милад 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Родригес Хосе 0 1
Мендоса Стивен 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Maestro 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 1
Мендеш Райан 5 1
Бираски Давиде 5 1
Мерджан Левент 5 0
Фегули Софьян 4 0
Эйссерик Валентин 4 0
Дурсун Салих 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Ялчын Гювен 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Келес Джан 3 0
Ласанья Кевин 2 0
Мор Эмре 2 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Весели Фредерик 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
7
Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Фатих Карагюмрюк
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

10
21
Адана Демирспор
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (15)
29% (8)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Фатих Карагюмрюк
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

27
8
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
3
11%
1
13%
1-15
7
26%
0
0%
16-30
3
11%
3
38%
31-45
4
15%
1
13%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
3
38%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 14
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
6
46%
5
23%
76-90

Забито

13
24
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
0
0%
1
4%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
8
33%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
4
31%
2
8%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

23
10
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
2
9%
1
10%
1-15
7
30%
1
10%
16-30
2
9%
3
30%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
30%
76-90

Забито

40
32
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
3
8%
2
6%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
6
15%
11
34%
31-45
5
13%
5
16%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
11
28%
10
31%
76-90

Пропущено

36
32
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
2
6%
4
13%
1-15
8
22%
5
16%
16-30
5
14%
7
22%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
10
28%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1
Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0
Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0

Результаты матчей

Адана Демирспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
7
7
4
10
2.5
4
10
2
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
1
13
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
18
10
11
17
1.5
8
20
6
22
2.5
4
24
2
26
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 28 24 3 1 58 - 15 75
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 28 14 4 10 43 - 36 46
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 28 11 6 11 36 - 33 39
7.
Ризеспор
 Заявка 28 11 6 11 31 - 40 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
9.
Антальяспор
 1:0 Заявка 28 9 11 8 33 - 31 38
10.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
11.
Адана Демирспор
 Заявка 28 8 11 9 40 - 36 35
12.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
13.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 28 7 12 9 34 - 40 33
14.
Коньяспор
 Заявка 28 7 10 11 28 - 39 31
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 28 7 8 13 32 - 32 29
17.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
18.
Газиантеп
 0:1 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
8.
Антальяспор
 1:0 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
11.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 14 5 6 3 22 - 19 21
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
16.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
17.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 0:1 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 15 6 3 6 23 - 20 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Газиантеп
 0:1 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
10.
Антальяспор
 1:0 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
12.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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