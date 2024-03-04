Тур: 28. Стадион: Йени Адана.
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаГюлер Семих
22' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
25' Желтая карточкаДурсун Салих
1:0
27' ПенальтиБалотелли Марио
55' Желтая карточкаЯлчын Гювен
73' Желтая карточкаMaestro
73' Желтая карточкаМохаммади Милад
77' Желтая карточкаАталь Юсеф
78' Желтая карточкаМор Эмре
90' Красная карточкаЧеккерини Федерико
90'+9
Ход матча
9'
25'
27'
1:0
55'
73'
73'
77'
78'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
31
Аталь
Юсеф
20
Мишю
Эдуар
58
Maestro
32
Эрдоган
Юсуф
54
Дурсун
Салих
11
Мор
Эмре
70
Марсао
v
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
58 MaestroПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Марсао vНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
История личных встреч
Адана Демирспор
Фатих Карагюмрюк
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Среднее время на гол
36
120
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.38
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.29
|Акбаба Эмре
|6 (1)
|0.21
|Балотелли Марио
|5 (1)
|0.18
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.14
|Беланда Юнес
|3
|0.11
|Сари Юсуф
|2
|0.07
|Нани Луиш
|2
|0.07
|Акинтола Дэвид
|2
|0.07
|Бараси Юсуф
|2
|0.07
|Гравильон Эндрю
|2
|0.07
|Айдоган Тайфун
|1
|0.04
|Ндиайе Чериф
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.04
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйссерик Валентин
|5
|0.18
|Ялчын Гювен
|5
|0.18
|Роден Маркус
|4
|0.14
|Келес Джан
|3
|0.11
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.11
|Мендеш Райан
|2
|0.07
|Ласанья Кевин
|2
|0.07
|Мерджан Левент
|1
|0.04
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|Дурсун Салих
|1
|0.04
|Чеккерини Федерико
|1
|0.04
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|Мор Эмре
|1
|0.04
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Паолетти Флавио
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюлер Семих
|5
|1
|Кевин Родригес
|4
|1
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Нани Луиш
|4
|0
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Балотелли Марио
|3
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Мишю Эдуар
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Maestro
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|1
|Мендеш Райан
|5
|1
|Бираски Давиде
|5
|1
|Мерджан Левент
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Эйссерик Валентин
|4
|0
|Дурсун Салих
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Ялчын Гювен
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
7
Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Фатих Карагюмрюк
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
10
21
Адана Демирспор
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (15)
29% (8)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Фатих Карагюмрюк
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
11
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
27
8
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
3
11%
1
13%
1-15
7
26%
0
0%
16-30
3
11%
3
38%
31-45
4
15%
1
13%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
3
38%
76-90
Пропущено
13
22
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 14
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
6
46%
5
23%
76-90
Забито
13
24
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
0
0%
1
4%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
8
33%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
4
31%
2
8%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
23
10
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
2
9%
1
10%
1-15
7
30%
1
10%
16-30
2
9%
3
30%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
30%
76-90
Забито
40
32
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
3
8%
2
6%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
6
15%
11
34%
31-45
5
13%
5
16%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
11
28%
10
31%
76-90
Пропущено
36
32
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
2
6%
4
13%
1-15
8
22%
5
16%
16-30
5
14%
7
22%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
10
28%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1
Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0
Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0
Результаты матчей
Адана Демирспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
77
410
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
311
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1810
1117
820
622
424
226
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|58 - 15
|75
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|0:2 Заявка
|28
|14
|4
|10
|43 - 36
|46
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 33
|39
|7.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 40
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|9.
|1:0 Заявка
|28
|9
|11
|8
|33 - 31
|38
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|40 - 36
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|13.
|2:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|34 - 40
|33
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|28 - 39
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|32 - 32
|29
|17.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|18.
|0:1 Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|0:2 Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|2:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 19
|21
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 20
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|10.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|12.
|2:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7