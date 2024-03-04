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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Аланьяспор
2:0
Первый тайм: 42'
Трабзонспор
0'
1:0
8' Гол
Айдын Огуз
36' Желтая карточка
Алмейда Ричард
2:0
38' Гол
Айдын Огуз

Ход матча

8'
Айдын Огуз
1:0
36'
Алмейда Ричард
 
38'
Айдын Огуз
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Трабзонспор
3.50
3.50
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Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
7
Караджа
Эфеджан
27
Аугусто
Лойде
9
Хассан
Ахмед
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
23
Гюнеш
Умут
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
10
Трезеге
94
Дестан
Энис
Аланьяспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Трабзонспор

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
5:1
С
5:0
С
0:4
С
1:1
С
1:3
С
1:1
К
2:0
С
2:2
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:2
С
3:4
С
0:0
С
3:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.22

Среднее время на гол

48
73

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1.29

Среднее время на гол

57
70

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдын Огуз 6 (1) 0.21
Новаиш Жоау 5 (2) 0.18
Аугусто Лойде 3 0.11
Кордова Серхио 3 0.11
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.11
Оздемир Юсуф 2 0.07
Жанвье Николя 2 0.07
Балковец Юре 2 0.07
Караджа Эфеджан 1 0.04
Хадергьонай Флорент 1 0.04
Фер Лерой 1 0.04
Систо Пионе 1 0.04
Алмейда Ричард 1 0.04
Аксой Фатих 1 0.04
Хассан Ахмед 1 (1) 0.04
Алити Фидан 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.32
Трезеге 7 0.25
Дестан Энис 5 0.18
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.14
Вишча Эдин 3 0.11
Барди Энис 3 0.11
Пепе Николя 2 0.07
Бенкович Филип 2 0.07
Фунтас Таксиархис 1 0.04
Оздемир Берат 1 0.04
Денсвил Стефано 1 0.04
Менди Батиста 1 0.04
Гюрпюз Гёктан 1 0.04
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.04
Эмюр Абдулкадир 0 0
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 11 0
Новаиш Жоау 6 0
Байыр Фуркан 6 0
Оздемир Юсуф 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Фер Лерой 4 1
Балковец Юре 5 0
Алити Фидан 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Айдын Огуз 2 1
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0
Лима Нуно 2 0
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 5 0
Бакасетас Тасос 3 0
Курбелис Димитрис 3 0
Бания Раян 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Барди Энис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Мёнье Тома 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Трезеге 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Оздемир Берат 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

11
6
Аланьяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Трабзонспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

9
14
Аланьяспор
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Трабзонспор
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

20
20

Голы по времени матча

Забито

20
22
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
5%
4
18%
1-15
6
30%
2
9%
16-30
3
15%
4
18%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
6
30%
4
18%
76-90

Пропущено

19
18
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
9
47%
7
39%
76-90

Забито

12
19
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
6
50%
5
26%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
24%
2
12%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90

Забито

32
41
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
3
9%
6
15%
1-15
6
19%
7
17%
16-30
4
13%
7
17%
31-45
3
9%
7
17%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
12
38%
9
22%
76-90

Пропущено

40
35
15 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
2
5%
3
9%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
10
25%
4
11%
31-45
8
20%
3
9%
46-60
6
15%
9
26%
61-75
11
28%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1
Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0
Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1

Результаты матчей

Аланьяспор
Трабзонспор

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
7
6
3
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
21
6
10
17
1.5
14
13
4
23
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 28 24 3 1 58 - 15 75
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 28 14 4 10 43 - 36 46
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 28 11 6 11 36 - 33 39
7.
Ризеспор
 Заявка 28 11 6 11 31 - 40 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
9.
Антальяспор
 1:0 Заявка 28 9 11 8 33 - 31 38
10.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
11.
Адана Демирспор
 Заявка 28 8 11 9 40 - 36 35
12.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
13.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 28 7 12 9 34 - 40 33
14.
Коньяспор
 Заявка 28 7 10 11 28 - 39 31
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 28 7 8 13 32 - 32 29
17.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
18.
Газиантеп
 0:1 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
8.
Антальяспор
 1:0 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
11.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 14 5 6 3 22 - 19 21
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
16.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
17.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 0:1 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 15 6 3 6 23 - 20 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Газиантеп
 0:1 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
10.
Антальяспор
 1:0 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
12.
Аланьяспор
 2:0 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Трабзонспор
3.50
3.50
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