Тур: 28. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
3:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолАйдын Огуз
36' Желтая карточкаАлмейда Ричард
2:0
38' ГолАйдын Огуз
3:0
73' ГолКараджа Эфеджан
85' Желтая карточкаТашкиран Махмут
88' Желтая карточкаФер Лерой
3:1
90' ГолПепе Николя
90'+7
Ход матча
8'
1:0
36'
38'
2:0
73'
3:0
83'
85'
88'
90'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
1 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
12
Мёнье
Тома
23
Гюнеш
Умут
10
Трезеге
94
Дестан
Энис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Аланьяспор
Трабзонспор
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.22
Среднее время на гол
48
73
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1.29
Среднее время на гол
57
70
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдын Огуз
|6 (1)
|0.21
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.18
|Аугусто Лойде
|3
|0.11
|Кордова Серхио
|3
|0.11
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.11
|Оздемир Юсуф
|2
|0.07
|Караджа Эфеджан
|2
|0.07
|Жанвье Николя
|2
|0.07
|Балковец Юре
|2
|0.07
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.04
|Хассан Ахмед
|1 (1)
|0.04
|Фер Лерой
|1
|0.04
|Систо Пионе
|1
|0.04
|Алмейда Ричард
|1
|0.04
|Аксой Фатих
|1
|0.04
|Алити Фидан
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9
|0.32
|Трезеге
|7
|0.25
|Дестан Энис
|5
|0.18
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.14
|Вишча Эдин
|3
|0.11
|Барди Энис
|3
|0.11
|Пепе Николя
|3
|0.11
|Бенкович Филип
|2
|0.07
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.04
|Оздемир Берат
|1
|0.04
|Денсвил Стефано
|1
|0.04
|Менди Батиста
|1
|0.04
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.04
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.04
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|11
|0
|Фер Лерой
|5
|1
|Новаиш Жоау
|6
|0
|Байыр Фуркан
|6
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Балковец Юре
|5
|0
|Алити Фидан
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Айдын Огуз
|2
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|5
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Курбелис Димитрис
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Трезеге
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
11
7
Аланьяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Трабзонспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
9
14
Аланьяспор
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
46% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Трабзонспор
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
23
23
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
9%
4
17%
1-15
6
26%
2
9%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
6
26%
5
22%
76-90
Пропущено
20
21
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
10
50%
7
33%
76-90
Забито
12
19
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
6
50%
5
26%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
24%
2
12%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90
Забито
35
42
15 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
4
11%
6
14%
1-15
6
17%
7
17%
16-30
5
14%
7
17%
31-45
3
9%
7
17%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
12
34%
10
24%
76-90
Пропущено
41
38
15 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
2
5%
4
11%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
10
24%
5
13%
31-45
8
20%
3
8%
46-60
6
15%
10
26%
61-75
12
29%
29%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1
Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0
Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1
Результаты матчей
Аланьяспор
Трабзонспор
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
2
8 раз 29%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
86
76
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
105
311
78
113
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
226
1117
1414
523
622
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|58 - 15
|75
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|44 - 37
|46
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 33
|39
|7.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 40
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|9.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|33 - 31
|38
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|40 - 36
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|13.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|35 - 41
|33
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|28 - 39
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|32 - 32
|29
|17.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7