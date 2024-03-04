Тур: 28. Стадион: Анталья Арена.
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
40'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
10
Ларссон
Сэм
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Налдо ГомесЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
История личных встреч
Антальяспор
Газиантеп
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.6
Среднее время на гол
120
150
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
162
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|12 (2)
|0.43
|Джехезкель Сагив
|6
|0.21
|Ларссон Сэм
|3
|0.11
|Шарич Дарио
|3
|0.11
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.07
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.07
|Вурал Гюрай
|1
|0.04
|Сари Вейсел
|1
|0.04
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.04
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.04
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|10 (1)
|0.36
|Кызылдаг Арда
|4
|0.14
|Маркович Лазар
|2
|0.07
|Максим Александру
|2 (2)
|0.07
|Озчичек Огюн
|2
|0.07
|Градель Макс-Ален
|1
|0.04
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|Евтович Марко
|1
|0.04
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|Риаскос Брайан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Вурал Гюрай
|5
|0
|Букса Адам
|5
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Сафури Рамиз
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Максим Александру
|4
|2
|Драгус Денис
|6
|0
|Озчичек Огюн
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|0
|М'баката Салем
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
7
Антальяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Газиантеп
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
13
10
Антальяспор
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Газиантеп
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
15
18
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
4
27%
2
11%
1-15
4
27%
4
22%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
3
17%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
15%
7
37%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
31%
1
5%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
4
33%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
4
18%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
5
23%
61-75
2
11%
7
32%
76-90
Забито
32
30
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
6
19%
3
10%
1-15
6
19%
6
20%
16-30
6
19%
5
17%
31-45
6
19%
8
27%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
4
13%
6
20%
76-90
Пропущено
31
41
16 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
5
16%
10
24%
1-15
2
6%
2
5%
16-30
9
29%
29%
5
12%
31-45
4
13%
3
7%
46-60
5
16%
9
22%
61-75
6
19%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2
Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4
Газиантеп
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2
Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0
Результаты матчей
Антальяспор
Газиантеп
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
6 раз 22%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
59
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
49
67
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
189
918
1017
324
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|58 - 15
|75
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|0:2 Заявка
|28
|14
|4
|10
|43 - 36
|46
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 33
|39
|7.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 40
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|9.
|1:0 Заявка
|28
|9
|11
|8
|33 - 31
|38
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|40 - 36
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|13.
|2:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|34 - 40
|33
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|28 - 39
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|32 - 32
|29
|17.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|18.
|0:1 Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|0:2 Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|2:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 19
|21
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 20
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|10.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|12.
|2:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7