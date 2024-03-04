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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Антальяспор
1:0
Конец матча
Газиантеп
0'
1:0
40' Гол
Ларссон Сэм
43' Желтая карточка
Маркович Лазар
81' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
90' Желтая карточка
Букса Адам
90'+8

Ход матча

40'
Ларссон Сэм
(Балчи Бюньямин)
1:0
43'
 
Маркович Лазар
63'
Сафури Рамиз
Акьоль Уфук
 
64'
 
Сореску Деян
М'баката Салем
72'
 
Баджи Алиу
Градель Макс-Ален
72'
 
Монтейру Жамиру
Маркович Лазар
77'
Налдо Гомес
Вурал Гюрай
 
81'
 
Монтейру Жамиру
88'
Бютюки Зюмер
Ларссон Сэм
 
88'
Ракип Эрдаль
Шарич Дарио
 
88'
 
Мирза Кихан
Соялп Фуркан
90'
Букса Адам
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
22
Ван
де
Стрек
Сандер
8
Шарич
Дарио
19
Акьоль
Уфук
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
33
Ницэ
Флорин
5
Соялп
Фуркан
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
22
М'баката
Салем
44
Максим
Александру
61
Озчичек
Огюн
10
Градель
Макс-Ален
50
Маркович
Лазар
70
Драгус
Денис
Антальяспор
4-1-4-1
Газиантеп
5-3-2

История личных встреч

Антальяспор
Газиантеп

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
5:2
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.6

Среднее время на гол

120
150

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
162

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 12 (2) 0.43
Джехезкель Сагив 6 0.21
Ларссон Сэм 4 0.14
Шарич Дарио 3 0.11
Ешильюрт Эрдоган 2 0.07
Ван де Стрек Сандер 2 0.07
Вурал Гюрай 1 0.04
Сари Вейсел 1 0.04
Ассомбалонга Бритт 1 0.04
Озтюрк Бахадыр 1 0.04
Сафури Рамиз 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 10 (1) 0.36
Кызылдаг Арда 4 0.14
Маркович Лазар 2 0.07
Максим Александру 2 (2) 0.07
Озчичек Огюн 2 0.07
Градель Макс-Ален 1 0.04
Соялп Фуркан 1 0.04
Эскихеллач Мустафа 1 0.04
Джилободжи Папи 1 0.04
Н'Кулу Николя 1 0.04
Евтович Марко 1 0.04
Айети Альбиан 1 0.04
Риаскос Брайан 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Монтейру Жамиру 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Букса Адам 6 0
Вурал Гюрай 5 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Ешильюрт Эрдоган 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Сафури Рамиз 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 7 1
Максим Александру 4 2
Драгус Денис 6 0
Маркович Лазар 5 0
Озчичек Огюн 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Монтейру Жамиру 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Ницэ Флорин 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
М'баката Салем 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
7
Антальяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Газиантеп
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

13
10
Антальяспор
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Газиантеп
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

16
18
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
4
25%
2
11%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
3
17%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
15%
7
35%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
5
25%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
4
33%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
4
18%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
5
23%
61-75
2
11%
7
32%
76-90

Забито

33
30
19 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
6
18%
3
10%
1-15
6
18%
6
20%
16-30
7
21%
5
17%
31-45
6
18%
8
27%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
4
12%
6
20%
76-90

Пропущено

31
42
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
5
16%
10
24%
1-15
2
6%
2
5%
16-30
9
29%
29%
6
14%
31-45
4
13%
3
7%
46-60
5
16%
9
21%
61-75
6
19%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2
Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4
Газиантеп
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2
Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0

Результаты матчей

Антальяспор
Газиантеп

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
4
10
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
6
8
2
11
2.5
3
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
18
10
9
19
1.5
10
18
3
25
2.5
3
25
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 28 24 3 1 58 - 15 75
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 Заявка 28 14 4 10 44 - 37 46
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 28 11 6 11 36 - 33 39
7.
Ризеспор
 Заявка 28 11 6 11 31 - 40 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
9.
Антальяспор
 Заявка 28 9 11 8 33 - 31 38
10.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
11.
Адана Демирспор
 Заявка 28 8 11 9 40 - 36 35
12.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
13.
Аланьяспор
 Заявка 28 7 12 9 35 - 41 33
14.
Коньяспор
 Заявка 28 7 10 11 28 - 39 31
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 28 7 8 13 32 - 32 29
17.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
18.
Газиантеп
 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
8.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
11.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
16.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
17.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
10.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
12.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
  • 64'
    М'баката Салем уходит с поля. Сореску Деян выходит вместо него
  • 63'
    Уфук Акёл уходит с поля. Сафури Рамиз выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Маркович Лазар получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Балчи Бюньямин сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Ларссон Сэм бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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