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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Сивасспор
1:2
Конец матча
Аланьяспор
0'
27' Желтая карточка
Цакташ Мийо
0:1
49' Гол
Хассан Ахмед
52' Желтая карточка
Койта Бенгали-Фоде
63' Желтая карточка
Балковец Юре
1:1
64' Гол
Манай Рей
66' Желтая карточка
Манай Рей
67' Желтая карточка
Алити Фидан
1:2
80' Гол
Айдын Огуз
90'+7

Ход матча

27'
Цакташ Мийо
 
49'
0:1
Хассан Ахмед
52'
Койта Бенгали-Фоде
 
63'
 
Балковец Юре
64'
Манай Рей
1:1
65'
Нжи Клинтон Муа
Башсан Эмрах
 
65'
Мениг Квинси
Тургунбаев Азизбек
 
66'
Манай Рей
 
67'
 
Алити Фидан
75'
Акдаг Ибрахим
Цакташ Мийо
 
75'
Арслан Хакан
Койта Бенгали-Фоде
 
75'
 
Феррейра Карлос Эдуардо
Караджа Эфеджан
80'
1:2
Айдын Огуз
82'
 
Новаиш Жоау
Фер Лерой
83'
 
Лима Нуно
Оздемир Юсуф
87'
Квет Роман
Палули Мурат
 
90'
 
Систо Пионе
Хассан Ахмед

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
35
Вурал
Али
Шашал
99
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
90
Тургунбаев
Азизбек
8
Харисис
Харилаос
30
Цакташ
Мийо
17
Башсан
Эмрах
9
Манай
Рей
55
Койта
Бенгали-Фоде
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
9
Хассан
Ахмед
Сивасспор
4-3-3
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Аланьяспор

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
0:3
С
1:1
К
1:1
С
1:0
К
1:2
С
0:1
С
3:1
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
1:1
К
2:2

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Среднее время на гол

90
62

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.86

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

80
75

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 15 (3) 0.52
Сайс Самуэль 5 0.17
Койта Бенгали-Фоде 4 (1) 0.14
Нжи Клинтон Муа 2 0.07
Османпаша Джанер 2 0.07
Родригес Жерсон 2 0.07
Квет Роман 1 0.03
Мениг Квинси 1 0.03
Аппиндангойе Аарон 1 0.03
Бэрроу Моду 1 0.03
Харисис Харилаос 0 0
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Акдаг Ибрахим 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдын Огуз 7 (1) 0.24
Новаиш Жоау 5 (2) 0.17
Аугусто Лойде 3 0.1
Кордова Серхио 3 0.1
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.1
Оздемир Юсуф 2 0.07
Караджа Эфеджан 2 0.07
Жанвье Николя 2 0.07
Хассан Ахмед 2 (1) 0.07
Балковец Юре 2 0.07
Хадергьонай Флорент 1 0.03
Фер Лерой 1 0.03
Систо Пионе 1 0.03
Алмейда Ричард 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Алити Фидан 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 8 0
Харисис Харилаос 7 0
Чифтчи Угюр 5 0
Койта Бенгали-Фоде 3 1
Квет Роман 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Пуггурас Ахиллеас 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Вурал Али Шашал 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Цакташ Мийо 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Окумуш Аладдин 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 11 0
Фер Лерой 5 1
Балковец Юре 6 0
Новаиш Жоау 6 0
Алити Фидан 6 0
Байыр Фуркан 6 0
Оздемир Юсуф 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Караджа Эфеджан 4 0
Айдын Огуз 2 1
Ташкиран Махмут 3 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Хадергьонай Флорент 2 0
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0
Лима Нуно 2 0
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Аланьяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
8
Сивасспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

13
22
Сивасспор
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Аланьяспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (3)
48% (14)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

24
30

Голы по времени матча

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
6
33%
2
14%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
7
50%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
2
9%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
31%
5
23%
31-45
3
19%
6
27%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
4
25%
2
9%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
5
31%
2
9%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
6
38%
6
26%
76-90

Пропущено

24
20
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
8
33%
5
25%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
7
29%
29%
3
15%
61-75
2
8%
10
50%
76-90

Забито

34
37
19 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
11
32%
4
11%
1-15
6
18%
6
16%
16-30
2
6%
5
14%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
9
26%
13
35%
76-90

Пропущено

40
42
21 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 23
2
5%
2
5%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
13
33%
10
24%
31-45
5
13%
8
19%
46-60
8
20%
7
17%
61-75
6
15%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0
Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2
Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0

Результаты матчей

Сивасспор
Аланьяспор

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
8
6
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
20
9
7
22
1.5
12
17
5
24
2.5
5
24
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 Заявка 28 14 4 10 44 - 37 46
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 28 11 6 11 36 - 33 39
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
9.
Антальяспор
 Заявка 28 9 11 8 33 - 31 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Аланьяспор
 Заявка 29 8 12 9 37 - 42 36
12.
Адана Демирспор
 Заявка 28 8 11 9 40 - 36 35
13.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
14.
Коньяспор
 Заявка 28 7 10 11 28 - 39 31
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 28 7 8 13 32 - 32 29
17.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
18.
Газиантеп
 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
5.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
6.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
7.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
8.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
11.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
15.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
16.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
17.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
12.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Г О О О О Л - Хассан Ахмед бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Цакташ Мийо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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