Тур: 29. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
1:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаЦакташ Мийо
0:1
49' ГолХассан Ахмед
52' Желтая карточкаКойта Бенгали-Фоде
63' Желтая карточкаБалковец Юре
1:1
64' ГолМанай Рей
66' Желтая карточкаМанай Рей
67' Желтая карточкаАлити Фидан
1:2
80' ГолАйдын Огуз
90'+7
Ход матча
27'
49'
0:1
63'
64'
1:1
66'
67'
80'
1:2
82'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
99
Палули
Мурат
30
Цакташ
Мийо
17
Башсан
Эмрах
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
88
Оздемир
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Нападающий
-
95 Мениг КвинсиНападающий
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
История личных встреч
Сивасспор
Аланьяспор
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Среднее время на гол
90
62
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.86
Среднее время на гол
73
105
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.19
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
80
75
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|15 (3)
|0.52
|Сайс Самуэль
|5
|0.17
|Койта Бенгали-Фоде
|4 (1)
|0.14
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.07
|Османпаша Джанер
|2
|0.07
|Родригес Жерсон
|2
|0.07
|Квет Роман
|1
|0.03
|Мениг Квинси
|1
|0.03
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.03
|Бэрроу Моду
|1
|0.03
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдын Огуз
|7 (1)
|0.24
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.17
|Аугусто Лойде
|3
|0.1
|Кордова Серхио
|3
|0.1
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.1
|Оздемир Юсуф
|2
|0.07
|Караджа Эфеджан
|2
|0.07
|Жанвье Николя
|2
|0.07
|Хассан Ахмед
|2 (1)
|0.07
|Балковец Юре
|2
|0.07
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.03
|Фер Лерой
|1
|0.03
|Систо Пионе
|1
|0.03
|Алмейда Ричард
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|8
|0
|Харисис Харилаос
|7
|0
|Чифтчи Угюр
|5
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|3
|1
|Квет Роман
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Цакташ Мийо
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|11
|0
|Фер Лерой
|5
|1
|Балковец Юре
|6
|0
|Новаиш Жоау
|6
|0
|Алити Фидан
|6
|0
|Байыр Фуркан
|6
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Айдын Огуз
|2
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Аланьяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
8
Сивасспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
13
22
Сивасспор
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Аланьяспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (3)
48% (14)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
24
30
Голы по времени матча
Забито
18
14
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
6
33%
2
14%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
7
50%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
2
9%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
31%
5
23%
31-45
3
19%
6
27%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
4
25%
2
9%
76-90
Забито
16
23
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
5
31%
2
9%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
6
38%
6
26%
76-90
Пропущено
24
20
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
8
33%
5
25%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
7
29%
29%
3
15%
61-75
2
8%
10
50%
76-90
Забито
34
37
19 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
11
32%
4
11%
1-15
6
18%
6
16%
16-30
2
6%
5
14%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
9
26%
13
35%
76-90
Пропущено
40
42
21 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 23
2
5%
2
5%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
13
33%
10
24%
31-45
5
13%
8
19%
46-60
8
20%
7
17%
61-75
6
15%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0
Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2
Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0
Результаты матчей
Сивасспор
Аланьяспор
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 52%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
311
86
212
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
411
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
209
722
1217
524
524
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|44 - 37
|46
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 33
|39
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|9.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|33 - 31
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|11.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 42
|36
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|40 - 36
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|28 - 39
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|32 - 32
|29
|17.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|12.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7