  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Коньяспор
2:2
Конец матча
Адана Демирспор
0'
1:0
9' Пенальти
Чикалеши Сокол
1:1
32' Гол
Эрдоган Юсуф
2:1
45' Пенальти
Чикалеши Сокол
56' Желтая карточка
Сиссе Пап Абу
72' Желтая карточка
Магомедалиев Шахрудин
83' Желтая карточка
Балотелли Марио
2:2
87' Гол
Балотелли Марио
90'+6

Ход матча

9'
Чикалеши Сокол
1:0
32'
1:1
Эрдоган Юсуф
(Акбаба Эмре)
45'
Чикалеши Сокол
2:1
46'
 
Балотелли Марио
Родригес Хосе
56'
 
Сиссе Пап Абу
62'
 
Нани Луиш
Сиссе Пап Абу
62'
 
Сари Юсуф
Мендоса Стивен
63'
Малли Юнус
Юлгюн Огулджан
 
63'
Самбу Були
Чикалеши Сокол
 
72'
 
Магомедалиев Шахрудин
74'
Андреасен Лука
Этеми Вален
 
83'
 
Балотелли Марио
84'
 
Бараси Юсуф
Мишю Эдуар
87'
2:2
Балотелли Марио
(Бараси Юсуф)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Словик
Якуб
5
Язгылы
Угурджан
33
Filip
Damjanovic
15
Хадебе
Тинейдж
12
Хауберт
Гильерме
37
Н'Зонзи
Стивен
18
Ндао
Алассан
6
Дикмен
Сонер
35
Юлгюн
Огулджан
72
Этеми
Вален
17
Чикалеши
Сокол
71
Магомедалиев
Шахрудин
31
Аталь
Юсеф
5
Гравильон
Эндрю
66
Сиссе
Пап
Абу
13
Мохаммади
Милад
14
Родригес
Хосе
58
Maestro
32
Эрдоган
Юсуф
20
Мишю
Эдуар
11
Мендоса
Стивен
8
Акбаба
Эмре
Коньяспор
4-1-4-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Адана Демирспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
1:1
ТМК
2:1
ТПЛ
3:3
ТПЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 11 (8) 0.38
Андреасен Лука 5 0.17
Хауберт Гильерме 3 0.1
Морено Марлос 2 0.07
Мурич Роберт 2 0.07
Язгылы Угурджан 2 0.07
Огюз Ахмет 1 0.03
Этеми Вален 1 0.03
Н'Зонзи Стивен 1 0.03
Чикылдэу Александру 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.28
Акбаба Эмре 6 (1) 0.21
Балотелли Марио 6 (1) 0.21
Эрдоган Юсуф 5 (1) 0.17
Беланда Юнес 3 0.1
Сари Юсуф 2 0.07
Нани Луиш 2 0.07
Бараси Юсуф 2 0.07
Акинтола Дэвид 2 0.07
Гравильон Эндрю 2 0.07
Айдоган Тайфун 1 0.03
Ндиайе Чериф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 1 0.03
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 6 1
Огюз Ахмет 6 0
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Словик Якуб 2 0
Паш Бруно 2 0
Этеми Вален 2 0
Самбу Були 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюлер Семих 5 1
Кевин Родригес 4 1
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Нани Луиш 4 0
Балотелли Марио 4 0
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Мишю Эдуар 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Мохаммади Милад 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Родригес Хосе 0 1
Мендоса Стивен 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Maestro 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Адана Демирспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
15
Коньяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Адана Демирспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

10
23
Коньяспор
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (7)
59% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Адана Демирспор
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
28% (8)
55% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

20
38

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
26%
4
27%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Пропущено

14
25
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
14%
3
12%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
4
29%
3
12%
61-75
6
43%
4
16%
76-90

Забито

14
27
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
1
7%
3
11%
1-15
2
14%
7
26%
16-30
4
29%
3
11%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
3
21%
7
26%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
6
25%
6
46%
76-90
1
0%
0%

Забито

33
42
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
4
12%
3
7%
1-15
2
6%
8
19%
16-30
9
27%
7
17%
31-45
7
21%
5
12%
46-60
4
12%
7
17%
61-75
7
21%
12
29%
76-90

Пропущено

38
38
12 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
4
11%
3
8%
1-15
2
5%
8
21%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
5
13%
6
16%
46-60
8
21%
5
13%
61-75
12
32%
10
26%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3
Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0

Результаты матчей

Коньяспор
Адана Демирспор

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
2:0
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
22
7
8
21
1.5
12
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 Заявка 28 14 4 10 44 - 37 46
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 28 11 6 11 36 - 33 39
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
9.
Антальяспор
 Заявка 28 9 11 8 33 - 31 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
12.
Аланьяспор
 Заявка 29 8 12 9 37 - 42 36
13.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
14.
Коньяспор
 Заявка 29 7 11 11 30 - 41 32
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 28 7 8 13 32 - 32 29
17.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
18.
Газиантеп
 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
8.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
11.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
15.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
16.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
17.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
12.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Коньяспор 2:2 Адана Демирспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный