Тур: 29. Стадион: Конья Бююкшехир.
2:2
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиЧикалеши Сокол
1:1
32' ГолЭрдоган Юсуф
2:1
45' ПенальтиЧикалеши Сокол
56' Желтая карточкаСиссе Пап Абу
72' Желтая карточкаМагомедалиев Шахрудин
83' Желтая карточкаБалотелли Марио
2:2
87' ГолБалотелли Марио
90'+6
Ход матча
9'
1:0
32'
1:1
45'
2:1
56'
83'
87'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
72
Этеми
Вален
31
Аталь
Юсеф
58
Maestro
32
Эрдоган
Юсуф
20
Мишю
Эдуар
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Самбу БулиНападающий
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 MaestroПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Нани ЛуишНападающий
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
История личных встреч
Коньяспор
Адана Демирспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|11 (8)
|0.38
|Андреасен Лука
|5
|0.17
|Хауберт Гильерме
|3
|0.1
|Морено Марлос
|2
|0.07
|Мурич Роберт
|2
|0.07
|Язгылы Угурджан
|2
|0.07
|Огюз Ахмет
|1
|0.03
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.03
|Чикылдэу Александру
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.28
|Акбаба Эмре
|6 (1)
|0.21
|Балотелли Марио
|6 (1)
|0.21
|Эрдоган Юсуф
|5 (1)
|0.17
|Беланда Юнес
|3
|0.1
|Сари Юсуф
|2
|0.07
|Нани Луиш
|2
|0.07
|Бараси Юсуф
|2
|0.07
|Акинтола Дэвид
|2
|0.07
|Гравильон Эндрю
|2
|0.07
|Айдоган Тайфун
|1
|0.03
|Ндиайе Чериф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.03
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|6
|1
|Огюз Ахмет
|6
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Словик Якуб
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Этеми Вален
|2
|0
|Самбу Були
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюлер Семих
|5
|1
|Кевин Родригес
|4
|1
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Нани Луиш
|4
|0
|Балотелли Марио
|4
|0
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Мишю Эдуар
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Maestro
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Адана Демирспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
15
Коньяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Адана Демирспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
10
23
Коньяспор
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (7)
59% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Адана Демирспор
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
28% (8)
55% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
20
38
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
26%
4
27%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
4
21%
5
33%
76-90
Пропущено
14
25
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
14%
3
12%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
4
29%
3
12%
61-75
6
43%
4
16%
76-90
Забито
14
27
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
1
7%
3
11%
1-15
2
14%
7
26%
16-30
4
29%
3
11%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
3
21%
7
26%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
6
25%
6
46%
76-90
1
0%
0%
Забито
33
42
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
4
12%
3
7%
1-15
2
6%
8
19%
16-30
9
27%
7
17%
31-45
7
21%
5
12%
46-60
4
12%
7
17%
61-75
7
21%
12
29%
76-90
Пропущено
38
38
12 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
4
11%
3
8%
1-15
2
5%
8
21%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
5
13%
6
16%
46-60
8
21%
5
13%
61-75
12
32%
10
26%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3
Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0
Результаты матчей
Коньяспор
Адана Демирспор
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
2:0
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
68
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
227
821
1217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|44 - 37
|46
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 33
|39
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|9.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|33 - 31
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|11.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|12.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 42
|36
|13.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|30 - 41
|32
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|32 - 32
|29
|17.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|12.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7