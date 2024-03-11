Тур: 29. Стадион: Газиантеп.
0'
1:0
9' ГолСореску Деян
40' Желтая карточкаОзчичек Огюн
58' Желтая карточкаУйсал Неджип
69' Желтая карточкаЭрсой Эртугрул
2:0
85' ГолДрагус Денис
88' Желтая карточкаНицэ Флорин
2:0
89' Не забитый пенальтиТосун Дженк
90' Желтая карточкаМасуаку Артур
90' Желтая карточкаГеззаль Рашид
90'+7
Ход матча
9'
1:0
40'
58'
69'
85'
2:0
88'
89'
2:0
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
18
Сореску
Деян
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
17
Уорролл
Джо
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Selcuk Inan
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
История личных встреч
Газиантеп
Бешикташ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.25
Среднее время на гол
51
360
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
144
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|11 (1)
|0.38
|Кызылдаг Арда
|4
|0.14
|Маркович Лазар
|2
|0.07
|Максим Александру
|2 (2)
|0.07
|Озчичек Огюн
|2
|0.07
|Сореску Деян
|2
|0.07
|Градель Макс-Ален
|1
|0.03
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.03
|Джилободжи Папи
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Евтович Марко
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|9
|0.31
|Тосун Дженк
|5
|0.17
|Колли Омар
|5
|0.17
|Рашица Милот
|4
|0.14
|Абубакар Венсан
|4
|0.14
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.14
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|2
|0.07
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Мучи Эрнест
|1
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Максим Александру
|4
|2
|Драгус Денис
|6
|0
|Озчичек Огюн
|6
|0
|Маркович Лазар
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Ницэ Флорин
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|М'баката Салем
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Уйсал Неджип
|4
|0
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Масуаку Артур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Фернандеш Жедсон
|4
|0
|Колли Омар
|2
|1
|Геззаль Рашид
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Киличсой Семих
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Бешикташ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
6
Газиантеп
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Бешикташ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
13
17
Газиантеп
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Бешикташ
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
20
23
Голы по времени матча
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
4
29%
6
33%
76-90
Пропущено
22
23
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
4
17%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
7
32%
4
17%
76-90
Забито
18
21
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
2
11%
4
19%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
3
17%
2
10%
76-90
Пропущено
20
11
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
7
35%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
5
25%
6
55%
76-90
Забито
32
39
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 16
11 Не забивали 6
4
13%
5
13%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
5
16%
6
15%
31-45
8
25%
6
15%
46-60
2
6%
10
26%
61-75
7
22%
8
21%
76-90
Пропущено
42
34
18 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 16
10
24%
5
15%
1-15
2
5%
5
15%
16-30
6
14%
4
12%
31-45
3
7%
5
15%
46-60
9
21%
5
15%
61-75
12
29%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3
Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3
Бешикташ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5
Результаты матчей
Газиантеп
Бешикташ
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 36%
1:3
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
7 раз 24%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 21%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%
2
12 раз 41%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
510
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
105
68
78
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
227
1118
1415
326
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|76 - 23
|76
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 34
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|50 - 51
|43
|6.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 33
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|36 - 42
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 38
|36
|12.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 42
|36
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|30 - 41
|32
|15.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 41
|31
|16.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|18.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|33 - 37
|29
|19.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|33 - 61
|26
|20.
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|23 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|19.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 19
|13
|12.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7