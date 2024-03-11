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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Газиантеп
2:0
Конец матча
Бешикташ
0'
1:0
9' Гол
Сореску Деян
40' Желтая карточка
Озчичек Огюн
58' Желтая карточка
Уйсал Неджип
69' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
2:0
85' Гол
Драгус Денис
88' Желтая карточка
Ницэ Флорин
2:0
89' Не забитый пенальти
Тосун Дженк
90' Желтая карточка
Масуаку Артур
90' Желтая карточка
Геззаль Рашид
90'+7

Ход матча

9'
Сореску Деян
(Монтейру Жамиру)
1:0
40'
Озчичек Огюн
 
46'
 
Тосун Дженк
Зайнутдинов Бактиёр
54'
 
Амарти Даниэль
Али Мохамед Альмоатасембеллах
58'
 
Уйсал Неджип
62'
 
Геззаль Рашид
Мучи Эрнест
62'
 
Абубакар Венсан
Булут Онур
69'
Эрсой Эртугрул
 
75'
Градель Макс-Ален
Монтейру Жамиру
 
85'
Драгус Денис
2:0
88'
Ницэ Флорин
 
89'
2:0
Тосун Дженк
90'
 
Масуаку Артур
90'
Евтович Марко
Максим Александру
 
90'
Соялп Фуркан
Драгус Денис
 
90'
Баджи Алиу
Эскихеллач Мустафа
 
90'
 
Геззаль Рашид

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Ницэ
Флорин
15
Эрсой
Эртугрул
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
18
Сореску
Деян
22
М'баката
Салем
23
Монтейру
Жамиру
44
Максим
Александру
61
Озчичек
Огюн
11
Эскихеллач
Мустафа
70
Драгус
Денис
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
20
Уйсал
Неджип
17
Уорролл
Джо
26
Масуаку
Артур
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
22
Зайнутдинов
Бактиёр
90
Киличсой
Семих
Газиантеп
5-4-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Бешикташ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
3:0
С
3:2

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.25

Среднее время на гол

51
360

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
144

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 11 (1) 0.38
Кызылдаг Арда 4 0.14
Маркович Лазар 2 0.07
Максим Александру 2 (2) 0.07
Озчичек Огюн 2 0.07
Сореску Деян 2 0.07
Градель Макс-Ален 1 0.03
Соялп Фуркан 1 0.03
Эскихеллач Мустафа 1 0.03
Джилободжи Папи 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Евтович Марко 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Монтейру Жамиру 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 9 0.31
Тосун Дженк 5 0.17
Колли Омар 5 0.17
Рашица Милот 4 0.14
Абубакар Венсан 4 0.14
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.14
Фернандеш Жедсон 2 0.07
Мулека Джексон 2 0.07
Учан Салих 1 0.03
Геззаль Рашид 1 (1) 0.03
Мучи Эрнест 1 0.03
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 7 1
Максим Александру 4 2
Драгус Денис 6 0
Озчичек Огюн 6 0
Маркович Лазар 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Ницэ Флорин 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Монтейру Жамиру 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Риаскос Брайан 2 0
Marius Sumudica 2 0
М'баката Салем 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Уйсал Неджип 4 0
Бингол Тайфур 4 0
Масуаку Артур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Фернандеш Жедсон 4 0
Колли Омар 2 1
Геззаль Рашид 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Киличсой Семих 3 0
Свенссон Юнас 2 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Тосун Дженк 1 0
Мераш Умут 1 0
Мулека Джексон 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Килич Якуп 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Бешикташ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
6
Газиантеп
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Бешикташ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

13
17
Газиантеп
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Бешикташ
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

20
23

Голы по времени матча

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
4
29%
6
33%
76-90

Пропущено

22
23
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
4
17%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
7
32%
4
17%
76-90

Забито

18
21
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
2
11%
4
19%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
3
17%
2
10%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
7
35%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
5
25%
6
55%
76-90

Забито

32
39
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 16
11 Не забивали 6
4
13%
5
13%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
5
16%
6
15%
31-45
8
25%
6
15%
46-60
2
6%
10
26%
61-75
7
22%
8
21%
76-90

Пропущено

42
34
18 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 16
10
24%
5
15%
1-15
2
5%
5
15%
16-30
6
14%
4
12%
31-45
3
7%
5
15%
46-60
9
21%
5
15%
61-75
12
29%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3
Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3
Бешикташ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5

Результаты матчей

Газиантеп
Бешикташ

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 36%
1:3
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
7 раз 24%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 21%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%
2
12 раз 41%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
7
8
3
11
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
22
7
11
18
1.5
14
15
3
26
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 29 24 4 1 76 - 23 76
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 29 14 4 11 39 - 34 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 29 12 6 11 37 - 33 42
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 29 10 9 10 36 - 42 39
9.
Антальяспор
 Заявка 29 9 11 9 33 - 32 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
12.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
13.
Аланьяспор
 Заявка 29 8 12 9 37 - 42 36
14.
Коньяспор
 Заявка 29 7 11 11 30 - 41 32
15.
Газиантеп
 Заявка 29 8 7 14 33 - 41 31
16.
Анкарагюджю
 Заявка 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 29 7 8 14 33 - 37 29
19.
Пендикспор
 Заявка 29 6 8 15 33 - 61 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 29 3 7 19 23 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
7.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
15.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
16.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
17.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
18.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
19.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Антальяспор
 Заявка 14 3 4 7 17 - 19 13
12.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Озчичек Огюн получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Монтейру Жамиру сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Сореску Деян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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