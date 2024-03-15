Тур: 30. Стадион: Вефа.
0:0
Первый тайм: 33'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
54
Дурсун
Салих
10
Ялчын
Гювен
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
18
Ндао
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
-
25 Самбу БулиНападающий
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Коньяспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.25
Среднее время на гол
32
72
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
2.38
2.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
42
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйссерик Валентин
|5
|0.17
|Ялчын Гювен
|5
|0.17
|Роден Маркус
|4
|0.13
|Келес Джан
|3
|0.1
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.1
|Мендеш Райан
|2
|0.07
|Ласанья Кевин
|2
|0.07
|Мерджан Левент
|1
|0.03
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|Дурсун Салих
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Мор Эмре
|1
|0.03
|Марсао v
|1
|0.03
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Паолетти Флавио
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|11 (8)
|0.37
|Андреасен Лука
|5
|0.17
|Хауберт Гильерме
|3
|0.1
|Морено Марлос
|2
|0.07
|Мурич Роберт
|2
|0.07
|Язгылы Угурджан
|2
|0.07
|Огюз Ахмет
|1
|0.03
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.03
|Чикылдэу Александру
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|1
|Мендеш Райан
|5
|1
|Бираски Давиде
|5
|1
|Мерджан Левент
|6
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Эйссерик Валентин
|4
|0
|Дурсун Салих
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Ялчын Гювен
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Паолетти Флавио
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|6
|1
|Огюз Ахмет
|6
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Словик Якуб
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Этеми Вален
|2
|0
|Самбу Були
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
11
Фатих Карагюмрюк
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Коньяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
4
14
Фатих Карагюмрюк
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Коньяспор
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
11
25
Голы по времени матча
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
8
33%
4
29%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
7
29%
29%
3
21%
76-90
Пропущено
10
24
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
10%
2
8%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
3
30%
5
21%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
30%
6
25%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
2
20%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
4
21%
76-90
Пропущено
26
14
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
3
12%
2
14%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
15%
4
29%
61-75
7
27%
6
43%
76-90
Забито
34
33
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
3
9%
4
12%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
11
32%
9
27%
31-45
5
15%
7
21%
46-60
3
9%
4
12%
61-75
10
29%
29%
7
21%
76-90
Пропущено
36
38
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
4
11%
4
11%
1-15
5
14%
2
5%
16-30
8
22%
6
16%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
4
11%
8
21%
61-75
10
28%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1
Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0
Коньяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Коньяспор
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
2:0
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
14 раз 48%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
77
68
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
227
821
821
425
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|76 - 23
|76
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 34
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|50 - 51
|43
|6.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 33
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|36 - 42
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 38
|36
|12.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 42
|36
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|12
|11
|30 - 41
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 41
|31
|16.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|18.
|0:0 Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 37
|30
|19.
|0:0 Заявка
|30
|6
|9
|15
|33 - 61
|27
|20.
|0:0 Заявка
|30
|3
|8
|19
|23 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 11
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|19.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 26
|16
|20.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|0:0 Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 26
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 19
|13
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|0:0 Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 25
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7