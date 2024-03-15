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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
1:1
Конец матча
Коньяспор
0'
0:1
43' Гол
Ндао Алассан
61' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
1:1
85' Гол
Ялчын Гювен
90' Желтая карточка
Мерджан Левент
90'+5

Ход матча

43'
0:1
Ндао Алассан
(Морено Марлос)
46'
Бертолаччи Андреа
Роден Маркус
 
46'
Мендеш Райан
Ласанья Кевин
 
58'
Теклич Тонио
Келес Джан
 
61'
Курбелис Димитрис
 
70'
 
Юлгюн Огулджан
Чикалеши Сокол
71'
 
Этеми Вален
Морено Марлос
85'
Ялчын Гювен
(Мендеш Райан)
1:1
88'
 
Андреасен Лука
Ндао Алассан
88'
 
Самбу Були
Чикылдэу Александру
90'
Мерджан Левент
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
31
Сиригу
Сальваторе
30
Сангаре
Назим
4
Бираски
Давиде
54
Дурсун
Салих
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
21
Курбелис
Димитрис
7
Келес
Джан
9
Эйссерик
Валентин
10
Ялчын
Гювен
15
Ласанья
Кевин
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
15
Хадебе
Тинейдж
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
18
Ндао
Алассан
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Коньяспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
1:2
К
5:4
С
1:4
С
5:1
С
2:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.38
2.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
42

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 6 0.2
Эйссерик Валентин 5 0.17
Роден Маркус 4 0.13
Келес Джан 3 0.1
Дурсун Сердар 3 (1) 0.1
Мендеш Райан 2 0.07
Ласанья Кевин 2 0.07
Мерджан Левент 1 0.03
Стураро Стефано 1 0.03
Дурсун Салих 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Мор Эмре 1 0.03
Марсао v 1 0.03
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 11 (8) 0.37
Андреасен Лука 5 0.17
Хауберт Гильерме 3 0.1
Морено Марлос 2 0.07
Мурич Роберт 2 0.07
Язгылы Угурджан 2 0.07
Огюз Ахмет 1 0.03
Этеми Вален 1 0.03
Н'Зонзи Стивен 1 0.03
Чикылдэу Александру 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Ндао Алассан 1 0.03
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 1
Мерджан Левент 7 0
Мендеш Райан 5 1
Бираски Давиде 5 1
Фегули Софьян 4 0
Эйссерик Валентин 4 0
Дурсун Салих 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Ялчын Гювен 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Келес Джан 3 0
Курбелис Димитрис 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Мор Эмре 2 0
Паолетти Флавио 2 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Весели Фредерик 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 6 1
Огюз Ахмет 6 0
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Словик Якуб 2 0
Паш Бруно 2 0
Этеми Вален 2 0
Самбу Були 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
12
Фатих Карагюмрюк
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Коньяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

4
14
Фатих Карагюмрюк
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)
Коньяспор
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
32%
5
33%
31-45
4
16%
3
20%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
8
32%
3
20%
76-90

Пропущено

11
25
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
4
36%
5
20%
31-45
2
18%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
27%
7
28%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
2
20%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
4
21%
76-90

Пропущено

26
14
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
3
12%
2
14%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
15%
4
29%
61-75
7
27%
6
43%
76-90

Забито

35
34
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 17
10 Не забивали 6
3
9%
4
12%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
11
31%
10
29%
29%
31-45
5
14%
7
21%
46-60
3
9%
4
12%
61-75
11
31%
7
21%
76-90

Пропущено

37
39
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 20
4
11%
4
10%
1-15
5
14%
2
5%
16-30
9
24%
6
15%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
4
11%
8
21%
61-75
10
27%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1
Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0
Коньяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Коньяспор

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
2:0
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
7 раз 23%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
7
8
1.5
6
8
4
11
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
5
1
14
1.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
23
7
8
22
1.5
8
22
4
26
2.5
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 29 24 4 1 76 - 23 76
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 29 14 4 11 39 - 34 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 29 12 6 11 37 - 33 42
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 29 10 9 10 36 - 42 39
9.
Антальяспор
 Заявка 29 9 11 9 33 - 32 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
12.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
13.
Аланьяспор
 Заявка 29 8 12 9 37 - 42 36
14.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
15.
Газиантеп
 Заявка 29 8 7 14 33 - 41 31
16.
Анкарагюджю
 Заявка 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 30 3 7 20 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
7.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
15.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
16.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
17.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
12.
Антальяспор
 Заявка 14 3 4 7 17 - 19 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Морено Марлос сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Ндао Алассан бьет в цель!
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