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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Пендикспор
1:0
Конец матча
Истанбулспор
0'
43' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
45' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
58' Желтая карточка
Воробьев Модест
75' Вторая желтая карточка
Воробьев Модест
86' Желтая карточка
Шахан Озкан
90' Желтая карточка
Эрдоган Окан
90' Желтая карточка
Коли Расин
1:0
90' Гол
Акбунар Халиль
90'+11

Ход матча

43'
 
Лосаж Флорьян
45'
Эзтюрк Алпаслан
 
58'
 
Воробьев Модест
62'
 
Шахан Озкан
Сантос Жаксон
62'
 
Эзтюрк Эслем
Дахени Демиако
63'
Озгенч Эрдем
Асан Серкан
 
67'
Цекици Эндри
Мидтше Фредрик
 
75'
 
Воробьев Модест
82'
Ташдемир Эмре
Секейра Нуну
 
82'
Ярдымджи Эренджан
Кайя Гёкхан
 
82'
Зюлюнгёз Беркай
Акча Мурат
 
86'
 
Шахан Озкан
88'
 
Коли Расин
Яшар Али
90'
 
Эрдоган Окан
90'
 
Коли Расин
90'
Акбунар Халиль
(Ярдымджи Эренджан)
1:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
33
Эзтюрк
Алпаслан
13
Акча
Мурат
6
Секейра
Нуну
5
Н'Диайе
Папа
18
Мидтше
Фредрик
11
Акбунар
Халиль
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
21
Дахени
Демиако
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
66
Яшар
Али
7
Самбисса
Давид
12
Мамаду
Менди
99
Сантос
Жаксон
Пендикспор
4-2-3-1
Истанбулспор
3-4-3

История личных встреч

Пендикспор
Истанбулспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:4
ВЛ
0:2
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.2
Акбунар Халиль 4 0.13
Найир Умут 3 0.1
Тюрам Рожерио 3 0.1
Ромеро Оскар 3 (3) 0.1
Кайя Гёкхан 2 0.07
Велинтон Соуза 2 0.07
Диаби Абдулай 2 0.07
Секейра Нуну 1 0.03
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.03
Цекици Эндри 1 0.03
Каппел Леандро 1 0.03
Эзтюрк Алпаслан 1 0.03
Зюлюнгёз Беркай 1 0.03
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосаж Флорьян 4 0.13
Гюльтекин Эмир 4 0.13
Сарикайя Муаммер 2 0.07
Йылмаз Ибрахим 2 0.07
Самбисса Давид 1 0.03
Мамаду Менди 1 0.03
Сантос Жаксон 1 (1) 0.03
Яшар Али 1 0.03
Рроца Эдуарт 1 0.03
Ндао Алассан 1 0.03
Воробьев Модест 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.03
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 5 2
Эзтюрк Алпаслан 6 0
Секейра Нуну 6 0
Лусамба Арно 4 1
Акбунар Халиль 3 1
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Цекици Эндри 4 0
Асан Серкан 2 1
Рассул Джохер Хадим 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Канполат Эрдем 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Найир Умут 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Диаби Абдулай 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Тиам Маме 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 7 1
Есиль Мехмет 8 0
Эрдоган Окан 6 1
Сарикайя Муаммер 7 0
Коли Расин 6 0
Воробьев Модест 4 1
Яшар Али 3 1
Дели Симон 4 0
Дахени Демиако 4 0
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Арда Альп 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Этеми Вален 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Топатар Иззет 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Шахан Озкан 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Истанбулспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
10
Пендикспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Истанбулспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

26
24

Упущенные победы

12
6
Пендикспор
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Истанбулспор
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

28
24

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
16%
1
9%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
6
32%
5
45%
76-90

Пропущено

24
25
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
9
38%
9
36%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
41%
3
23%
76-90

Пропущено

35
28
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
14%
3
11%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
5
14%
5
18%
31-45
9
26%
9
32%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
10
29%
5
18%
76-90

Забито

36
24
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 11
4
11%
3
13%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
6
17%
6
25%
31-45
2
6%
1
4%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
13
36%
8
33%
76-90

Пропущено

59
53
21 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
8
14%
6
11%
1-15
7
12%
5
9%
16-30
6
10%
8
15%
31-45
12
20%
13
25%
46-60
7
12%
7
13%
61-75
19
32%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2
Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2
Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4

Результаты матчей

Пендикспор
Истанбулспор

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
4:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
4:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
12 раз 40%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
2
13
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
18
12
7
23
1.5
5
25
3
27
2.5
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 29 24 4 1 76 - 23 76
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 29 14 4 11 39 - 34 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 29 12 6 11 37 - 33 42
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 29 10 9 10 36 - 42 39
9.
Антальяспор
 Заявка 29 9 11 9 33 - 32 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
12.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
13.
Аланьяспор
 Заявка 29 8 12 9 37 - 42 36
14.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
15.
Газиантеп
 Заявка 29 8 7 14 33 - 41 31
16.
Анкарагюджю
 Заявка 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 30 3 7 20 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
7.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
15.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
16.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
17.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
12.
Антальяспор
 Заявка 14 3 4 7 17 - 19 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Эзтюрк Алпаслан получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Лосаж Флорьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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