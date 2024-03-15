Тур: 30. Стадион: Пендик.
1:0
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
45' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
58' Желтая карточкаВоробьев Модест
75' Вторая желтая карточкаВоробьев Модест
86' Желтая карточкаШахан Озкан
90' Желтая карточкаЭрдоган Окан
90' Желтая карточкаКоли Расин
1:0
90' ГолАкбунар Халиль
90'+11
Ход матча
43'
45'
58'
75'
86'
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
61
Асан
Серкан
13
Акча
Мурат
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Эзе ЭмекаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Яшар АлиПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
История личных встреч
Пендикспор
Истанбулспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.2
|Акбунар Халиль
|4
|0.13
|Найир Умут
|3
|0.1
|Тюрам Рожерио
|3
|0.1
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.1
|Кайя Гёкхан
|2
|0.07
|Велинтон Соуза
|2
|0.07
|Диаби Абдулай
|2
|0.07
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.03
|Цекици Эндри
|1
|0.03
|Каппел Леандро
|1
|0.03
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.03
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосаж Флорьян
|4
|0.13
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.13
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.07
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.07
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Мамаду Менди
|1
|0.03
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Рроца Эдуарт
|1
|0.03
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.03
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|5
|2
|Эзтюрк Алпаслан
|6
|0
|Секейра Нуну
|6
|0
|Лусамба Арно
|4
|1
|Акбунар Халиль
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Канполат Эрдем
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Диаби Абдулай
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|7
|1
|Есиль Мехмет
|8
|0
|Эрдоган Окан
|6
|1
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Коли Расин
|6
|0
|Воробьев Модест
|4
|1
|Яшар Али
|3
|1
|Дели Симон
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Арда Альп
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Этеми Вален
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Топатар Иззет
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
|Шахан Озкан
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Истанбулспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
10
Пендикспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Истанбулспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
26
24
Упущенные победы
12
6
Пендикспор
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Истанбулспор
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
28
24
Упущенные победы
19
16
Голы по времени матча
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
16%
1
9%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
6
32%
5
45%
76-90
Пропущено
24
25
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
9
38%
9
36%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
41%
3
23%
76-90
Пропущено
35
28
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
14%
3
11%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
5
14%
5
18%
31-45
9
26%
9
32%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
10
29%
5
18%
76-90
Забито
36
24
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 11
4
11%
3
13%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
6
17%
6
25%
31-45
2
6%
1
4%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
13
36%
8
33%
76-90
Пропущено
59
53
21 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
8
14%
6
11%
1-15
7
12%
5
9%
16-30
6
10%
8
15%
31-45
12
20%
13
25%
46-60
7
12%
7
13%
61-75
19
32%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2
Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2
Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4
Результаты матчей
Пендикспор
Истанбулспор
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
4:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
4:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
12 раз 40%
2
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
411
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
1812
723
525
327
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|76 - 23
|76
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 34
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|50 - 51
|43
|6.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 33
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|36 - 42
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 38
|36
|12.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 42
|36
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 41
|31
|16.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 19
|13
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7