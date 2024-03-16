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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Аланьяспор
1:0
Первый тайм: 36'
Кайсериспор
0'
1:0
35' Гол
36' Желтая карточка

Ход матча

35'
1:0
36'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Кайсериспор
3.50
3.45
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3.77
Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
9
Хассан
Ахмед
25
Баязит
Билал
28
Дживелек
Рамазан
4
Коловециос
Димитрис
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
6
Карими
Али
II
70
Боа
Морте
Аилтон
10
Бурабия
Мехди
7
Кардозу
Мигел
9
Назон
Даккенс
Аланьяспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Кайсериспор

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
0:4
С
3:1
С
1:2
С
6:3
С
1:1
С
2:0
С
5:1
С
0:1
С
1:1
С
5:0
С
1:2
С
1:2
С
3:0
С
3:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
2:0
К
5:0

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

3.25
1.1

Среднее время на гол

27
81

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

41
19

Голов в среднем за матч

2.28
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

39
85

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдын Огуз 7 (1) 0.23
Новаиш Жоау 5 (2) 0.17
Аугусто Лойде 3 0.1
Кордова Серхио 3 0.1
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.1
Оздемир Юсуф 2 0.07
Караджа Эфеджан 2 0.07
Жанвье Николя 2 0.07
Хассан Ахмед 2 (1) 0.07
Балковец Юре 2 0.07
Хадергьонай Флорент 1 0.03
Фер Лерой 1 0.03
Систо Пионе 1 0.03
Алмейда Ричард 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Алити Фидан 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 12 (4) 0.4
Боа Морте Аилтон 6 0.2
Баокен Стефан 3 0.1
Карими Али II 3 0.1
Мане Карлуш 2 0.07
Назон Даккенс 2 0.07
Кеман Оливье 2 0.07
Кардозу Мигел 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Узодимма Энтони 1 0.03
Озбек Мехмет 1 0.03
Саздаджи Гекхан 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 11 0
Фер Лерой 5 1
Балковец Юре 6 0
Новаиш Жоау 6 0
Алити Фидан 6 0
Байыр Фуркан 6 0
Оздемир Юсуф 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Караджа Эфеджан 4 0
Айдын Огуз 2 1
Ташкиран Махмут 3 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Хадергьонай Флорент 2 0
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0
Лима Нуно 2 0
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 8 0
Кочаман Ариф 4 1
Карими Али II 4 0
Боа Морте Аилтон 4 0
Йылмаз Картал 4 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Дживелек Рамазан 3 0
Кардозу Мигел 3 0
Кеман Оливье 3 0
Баязит Билал 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Бурабия Мехди 2 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Тиам Маме 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Мане Карлуш 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Назон Даккенс 1 0
Recep Ucar 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

11
7
Аланьяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Кайсериспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

11
16
Аланьяспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (12)
48% (14)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Кайсериспор
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
34% (10)
55% (16)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
2
9%
4
27%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Пропущено

20
28
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
5
25%
5
18%
31-45
2
10%
8
29%
46-60
3
15%
5
18%
61-75
10
50%
6
21%
76-90

Забито

14
21
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
7
33%
61-75
7
50%
4
19%
76-90

Пропущено

22
14
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
9%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
5
36%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
2
9%
4
29%
76-90

Забито

37
36
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
4
11%
5
14%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
5
14%
7
19%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
13
35%
7
19%
76-90

Пропущено

42
42
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
2
5%
3
7%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
10
24%
10
24%
31-45
8
19%
9
21%
46-60
7
17%
6
14%
61-75
12
29%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3
Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3
Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0

Результаты матчей

Аланьяспор
Кайсериспор

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
6
9
4
10
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
11
1.5
3
11
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
21
8
12
17
1.5
9
20
5
24
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 29 24 4 1 76 - 23 76
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 29 14 4 11 39 - 34 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 29 12 6 11 37 - 33 42
7.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 30 10 10 10 36 - 42 40
8.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
9.
Антальяспор
 Заявка 29 9 11 9 33 - 32 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 30 8 13 9 37 - 42 37
12.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
13.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
14.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
15.
Газиантеп
 Заявка 29 8 7 14 33 - 41 31
16.
Анкарагюджю
 Заявка 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 30 3 7 20 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
7.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 15 5 7 3 23 - 20 22
14.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
15.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
16.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
17.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 27 16
9.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
12.
Антальяспор
 Заявка 14 3 4 7 17 - 19 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    ГОООООЛ Аланьяспор забивает
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Кайсериспор
3.50
3.45
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3.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аланьяспор 1:0 Кайсериспор онлайн

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