Тур: 30. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
1:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаБаязит Билал
40' Желтая карточкаЙылмаз Картал
74' Желтая карточкаНоваиш Жоау
1:0
90' ГолАйдын Огуз
90' Желтая карточкаБурабия Мехди
90'+17
Ход матча
36'
40'
71'
74'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
88
Оздемир
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Эскин БератПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
История личных встреч
Аланьяспор
Кайсериспор
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
3.25
1.1
Среднее время на гол
27
81
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
41
19
Голов в среднем за матч
2.28
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
39
85
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдын Огуз
|8 (1)
|0.27
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.17
|Аугусто Лойде
|3
|0.1
|Кордова Серхио
|3
|0.1
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.1
|Оздемир Юсуф
|2
|0.07
|Караджа Эфеджан
|2
|0.07
|Жанвье Николя
|2
|0.07
|Хассан Ахмед
|2 (1)
|0.07
|Балковец Юре
|2
|0.07
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.03
|Фер Лерой
|1
|0.03
|Систо Пионе
|1
|0.03
|Алмейда Ричард
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Алити Фидан
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|12 (4)
|0.4
|Боа Морте Аилтон
|6
|0.2
|Баокен Стефан
|3
|0.1
|Карими Али II
|3
|0.1
|Мане Карлуш
|2
|0.07
|Назон Даккенс
|2
|0.07
|Кеман Оливье
|2
|0.07
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Узодимма Энтони
|1
|0.03
|Озбек Мехмет
|1
|0.03
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|11
|0
|Новаиш Жоау
|7
|0
|Фер Лерой
|5
|1
|Балковец Юре
|6
|0
|Алити Фидан
|6
|0
|Байыр Фуркан
|6
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Айдын Огуз
|2
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|8
|0
|Кочаман Ариф
|4
|1
|Йылмаз Картал
|5
|0
|Карими Али II
|4
|0
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|Баязит Билал
|4
|0
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Дживелек Рамазан
|3
|0
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Назон Даккенс
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
11
7
Аланьяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
11
16
Аланьяспор
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
50% (15)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
33% (10)
57% (17)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
24
15
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
8%
4
27%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
20
29
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
25%
5
17%
31-45
2
10%
8
28%
46-60
3
15%
5
17%
61-75
10
50%
7
24%
76-90
Забито
14
21
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
2
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
7
33%
61-75
7
50%
4
19%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
9%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
5
36%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
2
9%
4
29%
76-90
Забито
38
36
15 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 9
4
11%
5
14%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
5
13%
7
19%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
5
13%
8
22%
61-75
14
37%
7
19%
76-90
Пропущено
42
43
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
2
5%
3
7%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
10
24%
10
23%
31-45
8
19%
9
21%
46-60
7
17%
6
14%
61-75
12
29%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3
Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3
Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0
Результаты матчей
Аланьяспор
Кайсериспор
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
87
69
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
411
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
219
1218
921
525
525
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|76 - 23
|76
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 34
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|50 - 51
|43
|6.
|0:0 Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 33
|43
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|9.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 42
|39
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|33 - 32
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 38
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 41
|31
|16.
|0:0 Заявка
|30
|6
|13
|11
|34 - 38
|31
|17.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|15 - 15
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|7.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 17
|17
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 19
|13
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7