Тур: 30. Стадион: Эрьяман.
2:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаГюрелер Хамза
1:0
57' ПенальтиДжигерджи Толга
63' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
2:0
67' ГолСоу Али
2:1
80' ГолФигейредо Жоау
90'+9
Ход матча
25'
57'
1:0
63'
67'
2:0
80'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
23
Тюрюдж
Дениз
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Fatih Demir
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.54
1.38
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|6
|0.2
|Джигерджи Толга
|5 (3)
|0.17
|Соу Али
|4
|0.13
|Педринью V
|3
|0.1
|Сепас Реналдо
|3
|0.1
|Баич Риад
|3
|0.1
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.07
|Македа Федерико
|2
|0.07
|Бассогог Кристиан
|2
|0.07
|Родригес Гарри
|1
|0.03
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Радакович Урош
|1
|0.03
|Муякич Нихад
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|0
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (3)
|0.43
|Фигейредо Жоау
|5
|0.17
|Опоку Джером
|4
|0.13
|Абейд Мехди
|3
|0.1
|Пелкас Димитрис
|3
|0.1
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.07
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Алексич Даниел
|1
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Кени Филипп
|1
|0.03
|Гюрелер Хамза
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|6
|0
|Кициу Стелиос
|5
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Соу Али
|3
|1
|Джигерджи Толга
|3
|0
|Педринью V
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Чанкая Атакан
|3
|0
|Родригес Гарри
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Озбир Эртач
|0
|1
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Ба Уссейну
|7
|1
|Тюрюдж Дениз
|8
|0
|Опоку Джером
|6
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Истанбул Башакшехир
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
5
Анкарагюджю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Истанбул Башакшехир
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
11
19
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
4
24%
3
20%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
2
12%
5
33%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
19%
4
21%
1-15
4
25%
4
21%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Забито
19
23
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
11%
4
17%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
5
26%
5
22%
61-75
2
11%
2
9%
76-90
Пропущено
23
16
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
4
17%
5
31%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Забито
36
38
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
4
11%
7
18%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
7
19%
9
24%
46-60
10
28%
7
18%
61-75
4
11%
7
18%
76-90
Пропущено
39
35
21 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 20
7
18%
9
26%
1-15
8
21%
6
17%
16-30
6
15%
7
20%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
6
15%
2
6%
61-75
7
18%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2
Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Результаты матчей
Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
9 раз 30%
2:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
11 раз 37%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
114
511
78
214
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
87
410
510
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
1911
921
1218
426
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|76 - 23
|76
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 34
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|50 - 51
|43
|6.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|9.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 42
|39
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|33 - 32
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 38
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|36 - 39
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 41
|31
|17.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 19
|13
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7