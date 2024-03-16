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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Анкарагюджю
2:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
25' Желтая карточка
Гюрелер Хамза
1:0
57' Пенальти
Джигерджи Толга
63' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
2:0
67' Гол
Соу Али
2:1
80' Гол
Фигейредо Жоау
90'+9
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
4
Чанкая
Атакан
18
Муякич
Нихад
3
Улудаг
Алпер
30
Джигерджи
Толга
8
Педринью
V
13
Бассогог
Кристиан
80
Моруцан
Олимпиу
7
Хадзийованнис
Анастасиос
22
Соу
Али
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
65
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
8
Алексич
Даниел
11
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
Анкарагюджю
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:3
К
2:2
К
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
1:1
КТ
3:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.54
1.38

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 6 0.2
Джигерджи Толга 5 (3) 0.17
Соу Али 4 0.13
Педринью V 3 0.1
Сепас Реналдо 3 0.1
Баич Риад 3 0.1
Моруцан Олимпиу 2 0.07
Македа Федерико 2 0.07
Бассогог Кристиан 2 0.07
Родригес Гарри 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Радакович Урош 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Гюнгёрду Бахадир 0 0
Хадзийованнис Анастасиос 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 13 (3) 0.43
Фигейредо Жоау 5 0.17
Опоку Джером 4 0.13
Абейд Мехди 3 0.1
Пелкас Димитрис 3 0.1
Тюрюдж Дениз 2 0.07
Дюбуа Лео 1 0.03
Алексич Даниел 1 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Кени Филипп 1 0.03
Гюрелер Хамза 1 0.03
Соуза Жосеф 0 0
Кеман Оливье 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 6 0
Кициу Стелиос 5 0
Сепас Реналдо 5 0
Соу Али 3 1
Джигерджи Толга 3 0
Педринью V 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Чанкая Атакан 3 0
Родригес Гарри 2 0
Ганоушек Матей 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Озбир Эртач 0 1
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 6 2
Ба Уссейну 7 1
Тюрюдж Дениз 8 0
Опоку Джером 6 1
Пелкас Димитрис 5 0
Лима Лукас 4 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Кеман Оливье 1 0
Карзев Эден 1 0
Гюрелер Хамза 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Истанбул Башакшехир
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Анкарагюджю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Истанбул Башакшехир
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

11
19
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
4
24%
3
20%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
2
12%
5
33%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
19%
4
21%
1-15
4
25%
4
21%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Забито

19
23
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
11%
4
17%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
5
26%
5
22%
61-75
2
11%
2
9%
76-90

Пропущено

23
16
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
4
17%
5
31%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Забито

36
38
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
4
11%
7
18%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
7
19%
9
24%
46-60
10
28%
7
18%
61-75
4
11%
7
18%
76-90

Пропущено

39
35
21 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 20
7
18%
9
26%
1-15
8
21%
6
17%
16-30
6
15%
7
20%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
6
15%
2
6%
61-75
7
18%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2
Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2

Результаты матчей

Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
9 раз 30%
2:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
11 раз 37%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
7
8
2
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
5
10
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
19
11
9
21
1.5
12
18
4
26
2.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 29 24 4 1 76 - 23 76
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 29 14 4 11 39 - 34 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
9.
Аланьяспор
 Заявка 30 9 12 9 38 - 42 39
10.
Антальяспор
 Заявка 29 9 11 9 33 - 32 38
11.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
12.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
13.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 30 7 12 11 36 - 39 33
15.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
16.
Газиантеп
 Заявка 29 8 7 14 33 - 41 31
17.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 30 3 7 20 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
7.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
15.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
16.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
17.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
12.
Антальяспор
 Заявка 14 3 4 7 17 - 19 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Улудаг Алпер уходит с поля. Казимджан Каратас выходит вместо него
    • 57'
      Г О О О О Л - Джигерджи Толга из команды Анкарагюджю забивает с точки!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Гюрелер Хамза получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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