Тур: 30. Стадион: Йени Адана.
4:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолАталь Юсеф
40' Желтая карточкаВурал Али Шашал
44' Желтая карточкаАталь Юсеф
44' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
1:1
51' ГолКойта Бенгали-Фоде
2:1
54' ГолСари Юсуф
3:1
65' ГолНани Луиш
66' Желтая карточкаМишю Эдуар
4:1
83' ГолАкбаба Эмре
85' Вторая желтая карточкаАталь Юсеф
90'+5
Ход матча
13'
1:0
40'
44'
44'
51'
54'
2:1
65'
3:1
66'
83'
4:1
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
31
Аталь
Юсеф
20
Мишю
Эдуар
58
Maestro
32
Эрдоган
Юсуф
99
Палули
Мурат
30
Цакташ
Мийо
95
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
58 MaestroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
30 Нани ЛуишНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
58 Эрдал ЗияПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
История личных встреч
Адана Демирспор
Сивасспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
67
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.27
|Акбаба Эмре
|7 (1)
|0.23
|Балотелли Марио
|6 (1)
|0.2
|Эрдоган Юсуф
|5 (1)
|0.17
|Сари Юсуф
|3
|0.1
|Нани Луиш
|3
|0.1
|Беланда Юнес
|3
|0.1
|Бараси Юсуф
|2
|0.07
|Акинтола Дэвид
|2
|0.07
|Гравильон Эндрю
|2
|0.07
|Айдоган Тайфун
|1
|0.03
|Ндиайе Чериф
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.03
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
|Maestro
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|15 (3)
|0.5
|Сайс Самуэль
|5
|0.17
|Койта Бенгали-Фоде
|5 (1)
|0.17
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.07
|Османпаша Джанер
|2
|0.07
|Родригес Жерсон
|2
|0.07
|Квет Роман
|1
|0.03
|Мениг Квинси
|1
|0.03
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.03
|Бэрроу Моду
|1
|0.03
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюлер Семих
|5
|1
|Кевин Родригес
|4
|1
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Нани Луиш
|4
|0
|Балотелли Марио
|4
|0
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Мишю Эдуар
|4
|0
|Аталь Юсеф
|2
|1
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Maestro
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|8
|0
|Харисис Харилаос
|7
|0
|Чифтчи Угюр
|6
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|3
|1
|Квет Роман
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Вурал Али Шашал
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Цакташ Мийо
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Акдаг Ибрахим
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сивасспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
6
Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сивасспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
12
16
Адана Демирспор
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (17)
27% (8)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Сивасспор
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
31
17
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
4
13%
5
29%
29%
1-15
7
23%
2
12%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
8
26%
6
35%
76-90
Пропущено
14
28
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
3
21%
8
29%
31-45
2
14%
3
11%
46-60
2
14%
8
29%
61-75
6
43%
3
11%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
0
0%
6
33%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
5
33%
3
17%
76-90
Пропущено
25
16
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
12%
1
6%
1-15
7
28%
2
13%
16-30
3
12%
5
31%
31-45
5
20%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
4
16%
4
25%
76-90
Забито
46
35
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
4
9%
11
31%
1-15
8
17%
6
17%
16-30
7
15%
2
6%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
13
28%
9
26%
76-90
Пропущено
39
44
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
3
8%
3
7%
1-15
8
21%
6
14%
16-30
6
15%
13
30%
30%
31-45
7
18%
6
14%
46-60
5
13%
9
20%
61-75
10
26%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3
Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1
Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3
Результаты матчей
Адана Демирспор
Сивасспор
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
1
16 раз 53%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
96
311
510
212
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
115
411
412
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
237
1317
723
723
525
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|76 - 23
|76
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|50 - 51
|43
|6.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|7.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|35 - 33
|41
|8.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|46 - 39
|39
|11.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 42
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 43
|38
|13.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 38
|36
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|36 - 39
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 41
|31
|17.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|13 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7