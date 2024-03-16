  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Адана Демирспор
4:1
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
13' Гол
Аталь Юсеф
40' Желтая карточка
Вурал Али Шашал
44' Желтая карточка
Аталь Юсеф
44' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
1:1
51' Гол
Койта Бенгали-Фоде
2:1
54' Гол
Сари Юсуф
3:1
65' Гол
Нани Луиш
66' Желтая карточка
Мишю Эдуар
4:1
83' Гол
Акбаба Эмре
85' Вторая желтая карточка
Аталь Юсеф
90'+5
71
Магомедалиев
Шахрудин
31
Аталь
Юсеф
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
13
Мохаммади
Милад
20
Мишю
Эдуар
58
Maestro
7
Сари
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
32
Эрдоган
Юсуф
11
Мендоса
Стивен
35
Вурал
Али
Шашал
99
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
8
Харисис
Харилаос
12
Акдаг
Ибрахим
30
Цакташ
Мийо
90
Тургунбаев
Азизбек
55
Койта
Бенгали-Фоде
95
Мениг
Квинси
Адана Демирспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-3-3

История личных встреч

Адана Демирспор
Сивасспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
3:0
С
2:3
С
1:1
К
2:1
ТМК
0:3
ПЛТ
1:1
ПЛТ
0:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
67

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.27
Акбаба Эмре 7 (1) 0.23
Балотелли Марио 6 (1) 0.2
Эрдоган Юсуф 5 (1) 0.17
Сари Юсуф 3 0.1
Нани Луиш 3 0.1
Беланда Юнес 3 0.1
Бараси Юсуф 2 0.07
Акинтола Дэвид 2 0.07
Гравильон Эндрю 2 0.07
Айдоган Тайфун 1 0.03
Ндиайе Чериф 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 1 0.03
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Maestro 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 15 (3) 0.5
Сайс Самуэль 5 0.17
Койта Бенгали-Фоде 5 (1) 0.17
Нжи Клинтон Муа 2 0.07
Османпаша Джанер 2 0.07
Родригес Жерсон 2 0.07
Квет Роман 1 0.03
Мениг Квинси 1 0.03
Аппиндангойе Аарон 1 0.03
Бэрроу Моду 1 0.03
Харисис Харилаос 0 0
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Акдаг Ибрахим 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюлер Семих 5 1
Кевин Родригес 4 1
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Нани Луиш 4 0
Балотелли Марио 4 0
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Мишю Эдуар 4 0
Аталь Юсеф 2 1
Эрдоган Юсуф 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Мохаммади Милад 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Родригес Хосе 0 1
Мендоса Стивен 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Maestro 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 8 0
Харисис Харилаос 7 0
Чифтчи Угюр 6 0
Койта Бенгали-Фоде 3 1
Квет Роман 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Вурал Али Шашал 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Пуггурас Ахиллеас 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Цакташ Мийо 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Акдаг Ибрахим 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Окумуш Аладдин 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сивасспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
6
Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сивасспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

12
16
Адана Демирспор
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (17)
27% (8)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Сивасспор
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

31
17
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
4
13%
5
29%
29%
1-15
7
23%
2
12%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
8
26%
6
35%
76-90

Пропущено

14
28
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
3
21%
8
29%
31-45
2
14%
3
11%
46-60
2
14%
8
29%
61-75
6
43%
3
11%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
0
0%
6
33%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Пропущено

25
16
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
12%
1
6%
1-15
7
28%
2
13%
16-30
3
12%
5
31%
31-45
5
20%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
4
16%
4
25%
76-90

Забито

46
35
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
4
9%
11
31%
1-15
8
17%
6
17%
16-30
7
15%
2
6%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
13
28%
9
26%
76-90

Пропущено

39
44
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
3
8%
3
7%
1-15
8
21%
6
14%
16-30
6
15%
13
30%
30%
31-45
7
18%
6
14%
46-60
5
13%
9
20%
61-75
10
26%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3
Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1
Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3

Результаты матчей

Адана Демирспор
Сивасспор

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
1
16 раз 53%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
9
6
1.5
3
11
5
10
2.5
2
12
3
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
4
12
2
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
23
7
13
17
1.5
7
23
7
23
2.5
5
25
3
27
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 29 24 4 1 76 - 23 76
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
7.
Антальяспор
 Заявка 30 10 11 9 35 - 33 41
8.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
9.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
10.
Адана Демирспор
 Заявка 30 9 12 9 46 - 39 39
11.
Аланьяспор
 Заявка 30 9 12 9 38 - 42 39
12.
Сивасспор
 Заявка 30 9 11 10 36 - 43 38
13.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 30 7 12 11 36 - 39 33
15.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
16.
Газиантеп
 Заявка 29 8 7 14 33 - 41 31
17.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 30 3 7 20 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
4.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
7.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
15.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
16.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
17.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
9.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
10.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
11.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Антальяспор Букса Адам 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Чифтчи Угюр получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Аталь Юсеф получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Вурал Али Шашал получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Антонио Муанза сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Аталь Юсеф бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Адана Демирспор 4:1 Сивасспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный