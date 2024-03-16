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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Бешикташ
1:2
Второй тайм: 56'
Антальяспор
0'
0:1
5' Гол
Балчи Бюньямин
13' Желтая карточка
Сафури Рамиз
37' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
0:2
38' Пенальти
Букса Адам
40' Желтая карточка
Букса Адам
1:2
46' Гол
Мучи Эрнест

Ход матча

5'
0:1
Балчи Бюньямин
(Сафури Рамиз)
13'
 
Сафури Рамиз
37'
Фернандеш Жедсон
 
38'
0:2
Букса Адам
40'
 
Букса Адам
46'
Мучи Эрнест
(Рашица Милот)
1:2
47'
Мулека Джексон
Амарти Даниэль
 
47'
 
Налдо Гомес
Балчи Бюньямин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
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Бешикташ
Ничья
Антальяспор
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Все Коэффициенты
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
17
Уорролл
Джо
6
Колли
Омар
79
Эмрекан
Терзи
12
Амарти
Даниэль
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
83
Фернандеш
Жедсон
90
Киличсой
Семих
9
Тосун
Дженк
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
17
Ешильюрт
Эрдоган
18
Калузиньски
Якуб
22
Ван
де
Стрек
Сандер
8
Шарич
Дарио
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Бешикташ
4-1-4-1
Антальяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Бешикташ
Антальяспор

29 матчей

86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.4%
24.1%
3.5%
21 победа 7 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

37 матчей

67.6%
16.2%
16.2%
25 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

56.8%
29.7%
13.5%
21 победа 11 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:2
С
3:2
С
1:3
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
2:3
К
0:2
С
1:1
С
1:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:2
С
2:6
С
2:3
С
1:2
С
2:0
С
0:0
ТМК
4:2
С
3:0
С
1:0
С
1:5
С
0:0
С
2:0
С
1:0
КТ
2:1
С
3:5
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
2:0
К
3:1
С
1:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

27
43

Голов в среднем за матч

1.5
2.26

Среднее время на гол

60
39

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

1.32
0.5

Среднее время на гол

68
180

Всего голов

52
52

Голов в среднем за матч

1.41
1.41

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 9 0.3
Тосун Дженк 5 0.17
Колли Омар 5 0.17
Рашица Милот 4 0.13
Абубакар Венсан 4 0.13
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.13
Фернандеш Жедсон 2 0.07
Мулека Джексон 2 0.07
Учан Салих 1 0.03
Геззаль Рашид 1 (1) 0.03
Мучи Эрнест 1 0.03
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 13 (3) 0.43
Джехезкель Сагив 6 0.2
Ларссон Сэм 4 0.13
Шарич Дарио 3 0.1
Ешильюрт Эрдоган 2 0.07
Ван де Стрек Сандер 2 0.07
Вурал Гюрай 1 0.03
Балчи Бюньямин 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Ассомбалонга Бритт 1 0.03
Озтюрк Бахадыр 1 0.03
Сафури Рамиз 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Калузиньски Якуб 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Фернандеш Жедсон 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Уйсал Неджип 4 0
Бингол Тайфур 4 0
Масуаку Артур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Колли Омар 2 1
Геззаль Рашид 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Киличсой Семих 3 0
Свенссон Юнас 2 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Тосун Дженк 1 0
Мераш Умут 1 0
Мулека Джексон 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Килич Якуп 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 7 0
Букса Адам 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Вурал Гюрай 5 0
Ешильюрт Эрдоган 5 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Сафури Рамиз 3 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Антальяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
10
Бешикташ
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Антальяспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

13
16
Бешикташ
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Антальяспор
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
4
19%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
7
33%
3
18%
61-75
2
10%
3
18%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
1
9%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
5
26%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
6
55%
3
16%
76-90

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
6%
4
25%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
6
33%
1
6%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
17%
2
15%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
4
31%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
4
17%
4
31%
76-90

Забито

39
33
15 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
5
13%
6
18%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
6
15%
7
21%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
10
26%
4
12%
61-75
8
21%
4
12%
76-90

Пропущено

34
32
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
5
15%
5
16%
1-15
5
15%
2
6%
16-30
4
12%
9
28%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
5
15%
5
16%
61-75
10
29%
29%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0

Результаты матчей

Бешикташ
Антальяспор

Точный счет

2:0
5 раз 36%
1:3
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 21%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 41%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
5
7
7
1.5
5
10
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
4
10
1
14
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
20
9
14
15
1.5
9
20
2
27
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 29 24 4 1 76 - 23 76
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 1:2 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
7.
Антальяспор
 2:1 Заявка 30 10 11 9 35 - 33 41
8.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
9.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
10.
Адана Демирспор
 2:1 Заявка 30 9 12 9 44 - 39 39
11.
Аланьяспор
 Заявка 30 9 12 9 38 - 42 39
12.
Сивасспор
 1:2 Заявка 30 9 11 10 36 - 41 38
13.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 30 7 12 11 36 - 39 33
15.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
16.
Газиантеп
 Заявка 29 8 7 14 33 - 41 31
17.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 30 3 7 20 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Адана Демирспор
 2:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
7.
Бешикташ
 1:2 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 2:1 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
15.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
16.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
17.
Сивасспор
 1:2 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 1:2 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 1:2 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
7.
Антальяспор
 2:1 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
9.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
10.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
11.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 2:1 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Антальяспор Букса Адам 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Букса Адам получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
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Бешикташ
Ничья
Антальяспор
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