Тур: 30. Стадион: Тупрас.
1:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолБалчи Бюньямин
13' Желтая карточкаСафури Рамиз
37' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
0:2
38' ПенальтиБукса Адам
40' Желтая карточкаБукса Адам
1:2
46' ГолМучи Эрнест
63' Желтая карточкаУорролл Джо
73' Желтая карточкаЕшильюрт Эрдоган
1:2
90' Не забитый пенальтиРашица Милот
90'+12
Ход матча
5'
0:1
13'
37'
38'
0:2
40'
46'
1:2
63'
73'
90'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
17
Уорролл
Джо
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
89
Сари
Вейсел
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ялчин Серген
История личных встреч
Бешикташ
Антальяспор
29 матчей
86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
24.1%
3.5%
21 победа 7 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
37 матчей
67.6%
16.2%
16.2%
25 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
56.8%
29.7%
13.5%
21 победа 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
43
Голов в среднем за матч
1.5
2.26
Среднее время на гол
60
39
Всего голов
25
9
Голов в среднем за матч
1.32
0.5
Среднее время на гол
68
180
Всего голов
52
52
Голов в среднем за матч
1.41
1.41
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|9
|0.3
|Тосун Дженк
|5
|0.17
|Колли Омар
|5
|0.17
|Рашица Милот
|4
|0.13
|Абубакар Венсан
|4
|0.13
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.13
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|2
|0.07
|Мучи Эрнест
|2
|0.07
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|13 (3)
|0.43
|Джехезкель Сагив
|6
|0.2
|Ларссон Сэм
|4
|0.13
|Шарич Дарио
|3
|0.1
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.07
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.07
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.03
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.03
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Фернандеш Жедсон
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Уйсал Неджип
|4
|0
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Масуаку Артур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Колли Омар
|2
|1
|Геззаль Рашид
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Киличсой Семих
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|7
|0
|Букса Адам
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|6
|0
|Вурал Гюрай
|5
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Сафури Рамиз
|3
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Антальяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
10
Бешикташ
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Антальяспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
13
16
Бешикташ
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Антальяспор
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
4
18%
3
16%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
7
32%
3
16%
61-75
2
9%
3
16%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
2
15%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
6
46%
3
15%
76-90
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
6%
4
25%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
6
33%
1
6%
76-90
Пропущено
23
13
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
17%
2
15%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
4
31%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
4
17%
4
31%
76-90
Забито
40
35
15 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
5
13%
7
20%
1-15
4
10%
6
17%
16-30
6
15%
8
23%
31-45
7
18%
6
17%
46-60
10
25%
4
11%
61-75
8
20%
4
11%
76-90
Пропущено
36
33
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 22
6
17%
5
15%
1-15
5
14%
2
6%
16-30
5
14%
9
27%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
10
28%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Результаты матчей
Бешикташ
Антальяспор
Точный счет
2:0
5 раз 33%
1:3
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 40%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
78
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
78
510
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
219
1416
1020
228
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|76 - 23
|76
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|50 - 51
|43
|6.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|7.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|35 - 33
|41
|8.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|46 - 39
|39
|11.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 42
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 43
|38
|13.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 38
|36
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|36 - 39
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 41
|31
|17.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|13 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7