Тур: 11.
2:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолFlorian Monzon
1:1
21' ГолОрсини Николас
34' Желтая карточкаFlorian Monzon
2:1
41' ГолMauro Luna Diale
61' Желтая карточкаMateo Sanabria
63' Желтая карточкаMauro Pitton
65' Желтая карточкаPatricio Tanda
70' Желтая карточкаThiago Nuss
90' Желтая карточкаFernando Torrent
2:2
90' ГолCamilo Viganoni
90' Желтая карточкаDante Campisi
90'+5
Ход матча
16'
21'
34'
41'
2:1
61'
63'
65'
70'
90'
90'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Franco
Pardo
14
Bruno
Pitton
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Franco PardoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Нападающий
-
-
31 Lionel Verde
-
19 Tiago Banega
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Сентраль Кордоба СдЕ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|2 (1)
|0.18
|Mauro Luna Diale
|2
|0.18
|Adrian Balboa
|2
|0.18
|Mateo Del Blanco
|1
|0.09
|Корвалан Клаудио
|1
|0.09
|Хавьер Моралес
|1
|0.09
|Орсини Николас
|1
|0.09
|Franco Pardo
|1
|0.09
|Marcos Mosqueira
|1
|0.09
|Bruno Pitton
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|2
|0.18
|Florian Monzon
|2
|0.18
|Thiago Nuss
|1
|0.09
|Dardo Federico Miloc
|1
|0.09
|Sebastian Valdez
|1
|0.09
|Oscar Garrido
|1
|0.09
|Camilo Viganoni
|1
|0.09
|Fernando Torrent
|0
|0
|Rodrigo Atencio
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
|Juan Andres Meli
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Federico Vera
|4
|0
|Marcos Mosqueira
|4
|0
|Пас Николас
|3
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|2
|0
|Mauro Pitton
|2
|0
|Dante Campisi
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|Adrian Balboa
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Patricio Tanda
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Nuss
|4
|0
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Годой Матиас
|2
|0
|Florian Monzon
|2
|0
|Oscar Garrido
|2
|0
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Laquidain
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Mateo Sanabria
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
5
Унион Санта-Фе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
5
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1
Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0
Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
38
38
110
110
110
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5