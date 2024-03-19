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Тур: 1.
Беларусь
FIFA #95
 
Позже
Черногория
FIFA #72
Прогнозы 62
Беларусь 12.9% (8)
X 25.8% (16)
Черногория 61.3% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Беларусь
Черногория

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
0:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
360

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0
Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3
Черногория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2
Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.1% пользователей.
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    • Прогнозы 62
    Беларусь 12.9% (8)
    X 25.8% (16)
    Черногория 61.3% (38)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Беларусь - Черногория

    Исход игры
    Беларусь
    12.9% (8)
    Ничья
    25.8% (16)
    Черногория
    61.3% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (32)
    Меньше
    42.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (44)
    Нет
    21.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Черногория
    37.1% (23)
    1:1 Ничья
    19.4% (12)
    0:2 Черногория
    11.3% (7)
    2:1 Беларусь
    8.1% (5)
    0:1 Черногория
    8.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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