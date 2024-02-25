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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
0:0
Перерыв
Макартур
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл Джетс
Ничья
Макартур
3.95
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скотт
Райан
39
Thomas
Aquilina
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
14
Ингем
Дэйн
13
Clayton
Taylor
6
О'Нилл
Брэндон
7
Бухагьяр
Трент
8
Стамателопулос
Апостолос
19
Callum
Timmins
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
3
Tommy
Smith1
13
Вуйица
Иван
37
Jed
Drew
8
Jake
Hollman
14
Попович
Кристиан
17
Борджес
Рафаэл
10
Давила
Улисес
98
Жермен
Валер
Ньюкасл Джетс
Макартур

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Макартур

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

1:1
2:1
0:1
2:0
0:3
2:2
2:1
2:2
1:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Среднее время на гол

77
54

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 13 (3) 0.68
Бухагьяр Трент 5 0.26
Clayton Taylor 4 0.21
Грозос Костандинос 1 0.05
Маурагис Лукас 1 0.05
Phillip Cancar 1 0.05
Archie Goodwin 1 0.05
Mark Natta 1 0.05
Justin Vidic 1 0.05
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 10 (3) 0.53
Давила Улисес 7 0.37
Jake Hollman 5 0.26
Миллар Мэттью 4 0.21
Борджес Рафаэл 3 0.16
Jed Drew 1 0.05
Беккас Кирин 1 0.05
Бернардо Эспиноса 1 0.05
Аугла Али 1 0.05
Льюис Клейтон Рис 0 0
Вуйица Иван 0 0
Ускок Томислав 0 0
М`Бомбва Чарльз 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Phillip Cancar 2 0
Nathan Grimaldi 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Mark Natta 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 0
Льюис Клейтон Рис 5 0
Жермен Валер 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Борджес Рафаэл 4 0
Юрман Мэттью 3 0
Давила Улисес 3 0
Ускок Томислав 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Kealey Adamson 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Jake Hollman 2 0
Курто Филип 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
М`Бомбва Чарльз 1 0
Аугла Али 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
7
Ньюкасл Джетс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Макартур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

10
18
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
6% (1)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Макартур
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
5
33%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
5
42%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
5
29%
29%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
9
47%
76-90

Пропущено

26
18
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
12%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
6
23%
4
22%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
19%
5
28%
61-75
7
27%
2
11%
76-90

Забито

28
34
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
6
21%
3
9%
1-15
5
18%
7
21%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
5
18%
5
15%
46-60
3
11%
1
3%
61-75
6
21%
13
38%
76-90

Пропущено

36
30
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
5
14%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
6
17%
4
13%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
7
19%
7
23%
61-75
9
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2
Макартур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Макартур

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 30%
4:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
3
1.5
4
6
1
6
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
5
3
3
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
1
9
9
1.5
9
9
4
14
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 19 10 7 2 30 - 19 37
2.
Централ Кост Маринерс
 0:0 19 9 5 5 33 - 22 32
3.
Мельбурн Виктори
 0:0 19 7 11 1 30 - 19 32
4.
Макартур
 0:0 19 7 8 4 33 - 31 29
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 18 8 4 6 30 - 23 28
6.
ФК Сидней
 18 8 3 7 33 - 30 27
7.
Мельбурн Сити
 18 6 5 7 29 - 31 23
8.
Брисбен Роар
 19 6 4 9 32 - 42 22
9.
Перт Глори
 18 5 5 8 35 - 38 20
10.
Аделаида Юнайтед
 18 5 4 9 32 - 35 19
11.
Ньюкасл Джетс
 0:0 19 4 7 8 28 - 36 19
12.
Вестерн Юнайтед
 18 3 3 12 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 0:0 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
4.
Мельбурн Виктори
 0:0 9 4 4 1 15 - 8 16
5.
Брисбен Роар
 10 4 3 3 20 - 17 15
6.
Аделаида Юнайтед
 11 4 3 4 24 - 23 15
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
8.
Перт Глори
 9 4 2 3 20 - 17 14
9.
Макартур
 0:0 10 3 5 2 18 - 19 14
10.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Ньюкасл Джетс
 0:0 8 2 4 2 11 - 10 10
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 5 5 1 17 - 12 20
2.
Мельбурн Виктори
 0:0 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 0:0 9 4 3 2 15 - 12 15
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
5.
Централ Кост Маринерс
 0:0 8 3 3 2 11 - 8 12
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 9 3 1 5 11 - 21 10
8.
Ньюкасл Джетс
 0:0 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Вестерн Юнайтед
 10 1 2 7 10 - 26 5
12.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Макартур
3.95
4.10
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4.27
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 0:0 Макартур онлайн

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Ньюкасл Джетс
Макартур
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