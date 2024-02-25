Тур: 18. Стадион: McDonald Jones Stadium.
2:2
Конец матча
0'
0:1
69' ГолДавила Улисес
1:1
71' ГолArchie Goodwin
1:2
81' ГолЖермен Валер
2:2
89' ПенальтиСтамателопулос Апостолос
90' Желтая карточкаО'Нилл Брэндон
90' Желтая карточкаАугла Али
90'+7
Ход матча
69'
0:1
71'
81'
1:2
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Mark
Natta
14
Ингем
Дэйн
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
-
14 Ингем ДэйнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Нападающий
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Макартур
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Среднее время на гол
77
54
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|14 (4)
|0.74
|Бухагьяр Трент
|5
|0.26
|Clayton Taylor
|4
|0.21
|Archie Goodwin
|2
|0.11
|Грозос Костандинос
|1
|0.05
|Маурагис Лукас
|1
|0.05
|Phillip Cancar
|1
|0.05
|Mark Natta
|1
|0.05
|Justin Vidic
|1
|0.05
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|11 (3)
|0.58
|Давила Улисес
|8
|0.42
|Jake Hollman
|5
|0.26
|Миллар Мэттью
|4
|0.21
|Борджес Рафаэл
|3
|0.16
|Jed Drew
|1
|0.05
|Беккас Кирин
|1
|0.05
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.05
|Аугла Али
|1
|0.05
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Ускок Томислав
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Борджес Рафаэл
|4
|0
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Давила Улисес
|3
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Аугла Али
|2
|0
|Jake Hollman
|2
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|М`Бомбва Чарльз
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
9
Ньюкасл Джетс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Макартур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
10
18
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
11% (2)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Макартур
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
5
29%
29%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
6
43%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
5
29%
29%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
9
47%
76-90
Пропущено
26
18
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
12%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
6
23%
4
22%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
19%
5
28%
61-75
7
27%
2
11%
76-90
Забито
30
36
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
6
20%
3
8%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
7
23%
14
39%
76-90
Пропущено
38
32
14 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
5
13%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
6
16%
4
13%
46-60
8
21%
8
25%
61-75
10
26%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2
Макартур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Макартур
Точный счет
2:2
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
4:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:2
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
91
53
46
17
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
63
38
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
181
109
109
415
514
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5