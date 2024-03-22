Тихомир Костадинов осуществил чересчур сильную подачу с правого края. Мяч проскакал на дальний фланг и покинул там пределы поля за боковую линию.

Половина второго тайма осталась позади. Сборная Северной Македонии продолжает выигрывать этот матч с минимальным счётом.

Олег Рябчук примерно с левого угла штрафной площади выполнил навес, а потом первый был на подборе, но опять не создал голевой момент.

Вадим Раца принял заброс на левом полуфланге и оставил мяч Йону Николаеску, чей удар быстро был заблокирован.

Да, явно первым номером сейчас сборная Молдовы действует. Сборная Северной Македонии обороняет добытое в компенсированное время первого тайма преимущество в счёте.

Виталий Домашкан упал на левом фланге атаки, когда его не пропустил в штрафную площадь Ахмед Ильязовски. Арбитр не считает, что там был фол.

Следующий матч сборная Молдовы проведёт 26 марта против Каймановых островов. Тоже будет товарищеская встреча.

Не удалось Максиму Кожокару догнать мяч на правом фланге, чтобы сделать прострельную передачу. Сфера ушла за лицевую линию без назначения углового.

Поактивнее в атаке действует сборная Молдовы во втором тайме, но пока это не приносит ей дивидендов.

Яни Атанасов и Артур Крачун столкнулись в середине поля. Нарушение правил было совершено игроком молдавской сборной.

Двойная замена произошла в составе сборной Северной Македонии. Тихомир Костадинов вступил в игру вместо Дарко Чурлинова, а Агон Элези - вместо Милана Ристовски.

Ничем нормальным не закончилась атака сборной Молдовы правым флангом. Артур Крачун выполнил слишком сильную подачу - за лицевую линию.

Никола Серафимов нарушил правила на своей половине поля ближе к правому флангу, где прихватил соперника и поспособствовал его сползанию на газон.

Молдаване подали штрафной удар с левого края, и в правой части чужой штрафной площади Йон Николаеску не смог сохранить мяч, сфера ушла от номинальных гостей за лицевую линию.

Игра приостановлена ненадолго. Фол был на половине поля сборной Молдавии. Михаил Плэтикэ в подкате рубанул по ногам Димитара Митровски и получил жёлтую карточку.

Димитар Митровски из центра примерно с линии штрафной площади катил чуть левее на Эльифа Эльмаса, который нанёс удар, отражённый Дорином Райляном.

Боян Димоски вдали от ворот нарушил правила против Вирджилиу Постолаки, а Никола Серафимов схватил мяч в руки и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Владислав Бабогло отдавал проникающий пас в левую часть чужой штрафной площади на Вирджилиу Постолаки, а мяч без проблем забрал Столе Димитриевски.

Всё-таки оттёрли молдавские защитники от мяча Димитара Митровски, который в чужой штрафной площади стремился к правому углу вратарской.

Момент у Молдовы! Олег Рябчук навесил с левого фланга к дальнему углу вратарской, а Максим Кожокару умудрился не попасть в створ головой с близкой дистанции.

Олег Рябчук вбросил длинный аут в чужую штрафную с левого фланга, а чуть позже был заблокирован дальний удар молдавской сборной.

Милан Ристовски получил в своё распоряжение возможность забить с линии штрафной площадки и отправил мяч правее створа.

Снова пробил Милан Ристовски со средней дистанции после передачи Эльифа Элмаса. На этот раз с рикошетом левее створа, и угловой будет.

Эльиф Элмас осуществил подачу корнера с левого фланга, Ахмед Ильязовски пробил головой в падении, и мяч поймал Дорин Райлян.

Двойная замена производится в составе сборной Молдовы. Йон Николаеску вступает в игру вместо Никиты Моцпана, а Михаил Плэтикэ появляется на поле вместо Виктора Мудрака. Даже тройная замена. Ещё Виталий Домашкан вместо Артура Ионице.

В перерыве произошла двойная замена в составе сборной Северной Македонии. Димитар Митровски вступил в игру вместо Эниса Барди, а Боян Димоски появился вместо Эгзияна Алиоски.

Спокойно стартовал второй тайм, без обоюдоострого футбола. Наоборот, в середине поля концентрируется игра.

Олег Рябчук и Владислав Бабогло на фланге в центральной трети поля обеспечили фол против прорывавшегося вперёд Дарко Чурлинова.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. 1:0. Поздний забитый гол позволил сборной Северной Македонии выиграть с минимальным счётом первый тайм у национальной команды Молдовы.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БОЯН МИОВСКИ!

На добивании хорошо сработал Боян Миовски, отправив мяч сторону дальнего угла створа с левого угла вратарской (Вячеслав Посмак пытался в подкате вынести снаряд, но лишь воткнул его в сетку). До этого Дорин Райлян отразил удар Эниса Барди в левый нижний угол с подступов к штрафной площади.

45' +2 минуты к первому тайму.

45' Олег Рябчук осуществил подачу с левого фланга - неопасно. Перехватили его передачу северомакедонские защитники и как надо разобрались.

44' 6-5 счёт сейчас по фолам. Примерно равенство по этому показателю, как можно заметить. А вот и седьмое нарушение северомакедонцев. Эгзиян Алиоски на левом фланге чужой половины поля рукой сыграл.

43' Вирджилиу Постолаки заработал в центре поля штрафной удар для сборной Молдовы из-за того, что Визар Муслиу уронил его в верховом столкновении.

42' Несмотря на игру вторым номером, сборная Молдовы также имела шансы открыть счёт в течение уже сыгранного времени.

41' Владислав Бабогло с правого фланга покатил к лицевой на ближний полуфланг на Никиту Моцпана, который не сумел переиграть Столе Димитриевски с края вратарской.

40' Эльиф Элмас вбросил аут впереди на правом фланге, покрутились там с мячом северомакедонцы, и в итоге всё тот же Эльиф Элмас допустил потерю.

38' Артур Крачун в средней трети поля придержал Милана Ристовски, который успел сделать вынос мяча, прежде чем упал на газон. Арбитр зафиксирован фол со стороны сборной Молдовы.

37' С правого фланга прострел сейчас шёл у молдаван, но перехвачена была эта передача, нормально отоборонялись здесь северомакедонцы.

36' Устремились северомакедонцы в контратаку, и опять Эгзиян Алиоски зафиксировал, как теряет мяч его команда на левом фланге, в аут выкатывается сфера.

34' Эгзиян Алиоски на левом фланге чужой половины под пристальным взором Максима Кожокару не смог сохранить мяч в пределах поля, выпустил его за боковую линию.

33' Вадим Раца выполнил подачу с левого фланга со штрафного удара на дальний край вратарской, а там Владислав Бабогло неудачно пробил головой и потерял равновесие.

32' И ещё один фол против Олега Рябчука. Тот заработал штрафной удар уже в атаке, где его уронил на левом флаге Ахмед Ильязовски.

31' А вот теперь против Олега Рябчука было нарушение. Дарко Чурлинов сфолил на фланге против защитника московского "Спартака" вдали от ворот.

30' Эгзиян Алиоски осуществил подачу с левого фланга на дальний полуфланг, откуда Милан Ристовски пробил головой значительно левее чужого створа.

28' Олег Рябчук совершил мелкий фол на левом фланге на своей половине. Подтолкнул он Дарко Чурлинова, упавшего за пределы поля за боковую линию.

27' Арбитр посчитал, что Максим Кожокару не фолил на правом фланге обороны, когда в жёстком отборе отнял мяч у рухнувшего на газон соперника. Боян Миовски остался без владения там.

26' Милан Ристовски подхватил мяч впереди на правом фланге после рикошета, но вынужден был остановиться, так как у него зафиксировали положение "вне игры".

25' Шесть ударов нанесли по чужим воротам северомакедонские футболисты, в то время как молдавские игроки отметились только одним ударом.

24' Энис Барди покатил пас к левому краю вратарской на Эльифа Элмаса, чью попытку с острого угла нейтрализовал Дорин Райлян.

23' Потребовалась медицинская помощь защитнику сборной Молдовы Вячеславу Посмаку, которого под руки врачи увели с поля. Игра возобновилась спорным мячом.

22' Ох ты ж по цепочке как столкнулись футболисты в середине поля! Боян Миовски, а Виктор Мудрак в подкате срубил своего же партнёра Вячеслава Посмака, который по инерции уронил уже Миовски.

20' Эгзиян Алиоски разыграл угловой на левом фланге с партнёром, после чего не удалось северомакедонцам доставить мяч в чужую штрафную площадь.

19' Угловой удар заработала сборная Северной Македонии на левом фланге. Проследим, как номинальные хозяева распорядятся этим стандартом.

18' В целом игра проходит спокойно. Обстановка довольно камерная, ведь матч проводится на нейтральном поле.

17' Уже с игры у северомакедонцев состоялась подача с правого фланга, а Никола Серафимов пробил головой слабо левее створа.

16' Вадим Раца нарушил правила в середине своей половины поля, отправив на газон Милана Ристовски. Штрафной удар для северомакедонцев.

15' Что касается владения мячом, то у сборной Северной Македонии 60 процентов по этому показателю, а у сборной Молдовы 40 процентов.

14' Нападающий сборной Молдовы Вирджилиу Постолаки получил врачебную помощь от медицинского штаба.

13' Никола Серафимов подкатился в центральном круге, чтобы остановить двигавшегося к мячу Вирджилиу Постолаки. Тот рухнул на газон. Без фола тут, по мнению арбитра.

11' Несогласованность между защитником и вратарём молдавской сборной привели к угловому удару, который северомакедонцы без опасности подали с левого фланга.

10' Первым номером больше действует сборная Северной Македонии, однако это не приводит пока к опасным моментам у ворот сборной Молдовы.

9' Правым флангом бесполезно поатаковали северомакедонские футболисты. Боян Миовски и Дарко Чурлинов там действовали, но ничего не добились.

8' Безадресный заброс произошёл у северомакедонцев вперёд к правому флангу. Олег Рябчук проконтролировал, чтобы мяч проследовал за пределы поля.

7' Сборная Северной Македонии отправилась в атакующую историю, удар был нанесён с линии штрафной площади, но оказалась заблокирована эта попытка.

6' Теперь молдоване в атаке вбрасывают ауты в атаке. С левого фланга. Олег Рябчук затем подал из той зоны, а Владислав Бабогло ногой пробил не самым лучшим образом в руки Столе Димитриевски.

5' Яни Атанасов в центральном круге прицепился к Вирджилиу Постолаки, и всё это закончилось нарушением правил со стороны северомакедонского футболиста.

4' Энис Барди нарушил правила в центральной трети поля на фланге, где он уронил на газон Вадима Рацу.

3' Дарко Чурлинов вбросил аут в атаке с правого фланга, и Яни Атанасов из района ближнего угла штрафной площади нанёс два удара, один из который был заблокирован, а второй прошёл мимо левой девятки.

2' Сборная Северной Македонии играет в белой форме, а у сборной Молдовы синяя экипировка.