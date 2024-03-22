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Тур: 1.
Северная Македония
FIFA #68
1:0
Второй тайм: 75'
Молдова
FIFA #155
0'
1:0
45' Гол
Миовски Боян

Ход матча

45'
Миовски Боян
1:0
46'
Димоски Боян
Алиоски Эгзиян
 
46'
Митровски Димитар
Барди Энис
 
46'
 
Кошелев Алексей
Райлян Дорин
58'
 
Домашкан Виталий
Ионице Артур
58'
 
Николаеску Йон
Моцпан Никита
58'
 
Плэтикэ Михаил
Мудрак Виктор
63'
Костадинов Тихомир
Чурлинов Дарко
 
63'
Элези Агон
Ристовски Милан
 
Прогнозы 117
Северная Македония 76.1% (89)
X 12.8% (15)
Молдова 11.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Молдова
3.55
7.50
Реклама, betcity.ru
5.40
Все Коэффициенты
1
Димитриевски
Столе
2
Ильязовски
Ахмед
6
Муслиу
Визар
4
Серафимов
Никола
11
Чурлинов
Дарко
21
Атанасов
Яни
10
Барди
Энис
7
Элмас
Эльиф
8
Алиоски
Эгзиян
20
Миовски
Боян
19
Ристовски
Милан
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
26
Мудрак
Виктор
5
Посмак
Вячеслав
13
Кожокару
Максим
2
Рябчук
Олег
4
Бабогло
Владислав
22
Раца
Вадим
8
Моцпан
Никита
7
Ионице
Артур
17
Постолаки
Вирджилиу
Северная Македония
Молдова

История личных встреч

Северная Македония
Молдова

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0
Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0
Молдова
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1
Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2
  • Второй тайм
  • Анонс
    74'
    Следующий матч сборная Молдовы проведёт 26 марта против Каймановых островов. Тоже будет товарищеская встреча.
  • Судья
    73'
    Виталий Домашкан упал на левом фланге атаки, когда его не пропустил в штрафную площадь Ахмед Ильязовски. Арбитр не считает, что там был фол.
  • 72'
    Да, явно первым номером сейчас сборная Молдовы действует. Сборная Северной Македонии обороняет добытое в компенсированное время первого тайма преимущество в счёте.
  • 71'
    Вадим Раца принял заброс на левом полуфланге и оставил мяч Йону Николаеску, чей удар быстро был заблокирован.
  • 70'
    Олег Рябчук примерно с левого угла штрафной площади выполнил навес, а потом первый был на подборе, но опять не создал голевой момент.
  • 69'
    Половина второго тайма осталась позади. Сборная Северной Македонии продолжает выигрывать этот матч с минимальным счётом.
  • 68'
    Тихомир Костадинов осуществил чересчур сильную подачу с правого края. Мяч проскакал на дальний фланг и покинул там пределы поля за боковую линию. 
  • Желтая карточка
    67'
    Игра приостановлена ненадолго. Фол был на половине поля сборной Молдавии. Михаил Плэтикэ в подкате рубанул по ногам Димитара Митровски и получил жёлтую карточку.
  • 66'
    Молдаване подали штрафной удар с левого края, и в правой части чужой штрафной площади Йон Николаеску не смог сохранить мяч, сфера ушла от номинальных гостей за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    65'
    Никола Серафимов нарушил правила на своей половине поля ближе к правому флангу, где прихватил соперника и поспособствовал его сползанию на газон.
  • 64'
    Ничем нормальным не закончилась атака сборной Молдовы правым флангом. Артур Крачун выполнил слишком сильную подачу - за лицевую линию.
  • Замена
    63'
    Двойная замена произошла в составе сборной Северной Македонии. Тихомир Костадинов вступил в игру вместо Дарко Чурлинова, а Агон Элези - вместо Милана Ристовски.
  • Фол, нарушение
    62'
    Яни Атанасов и Артур Крачун столкнулись в середине поля. Нарушение правил было совершено игроком молдавской сборной.
  • 61'
    Поактивнее в атаке действует сборная Молдовы во втором тайме, но пока это не приносит ей дивидендов.
  • 60'
    Не удалось Максиму Кожокару догнать мяч на правом фланге, чтобы сделать прострельную передачу. Сфера ушла за лицевую линию без назначения углового.
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    • Замена
      59'
      Двойная замена производится в составе сборной Молдовы. Йон Николаеску вступает в игру вместо Никиты Моцпана, а Михаил Плэтикэ появляется на поле вместо Виктора Мудрака. Даже тройная замена. Ещё Виталий Домашкан вместо Артура Ионице.
    • 57'
      Эльиф Элмас осуществил подачу корнера с левого фланга, Ахмед Ильязовски пробил головой в падении, и мяч поймал Дорин Райлян.
    • Угловой
      57'
      Снова пробил Милан Ристовски со средней дистанции после передачи Эльифа Элмаса. На этот раз с рикошетом левее створа, и угловой будет.
    • Опасный момент
      56'
      Милан Ристовски получил в своё распоряжение возможность забить с линии штрафной площадки и отправил мяч правее створа.
    • 56'
      Олег Рябчук вбросил длинный аут в чужую штрафную с левого фланга, а чуть позже был заблокирован дальний удар молдавской сборной.
    • Опасный момент
      55'
      Момент у Молдовы! Олег Рябчук навесил с левого фланга к дальнему углу вратарской, а Максим Кожокару умудрился не попасть в створ головой с близкой дистанции.
    • 53'
      Всё-таки оттёрли молдавские защитники от мяча Димитара Митровски, который в чужой штрафной площади стремился к правому углу вратарской.
    • 52'
      Владислав Бабогло отдавал проникающий пас в левую часть чужой штрафной площади на Вирджилиу Постолаки, а мяч без проблем забрал Столе Димитриевски.
    • Желтая карточка
      51'
      Боян Димоски вдали от ворот нарушил правила против Вирджилиу Постолаки, а Никола Серафимов схватил мяч в руки и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
    • Опасный момент
      49'
      Димитар Митровски из центра примерно с линии штрафной площади катил чуть левее на Эльифа Эльмаса, который нанёс удар, отражённый Дорином Райляном.
    • Фол, нарушение
      48'
      Олег Рябчук и Владислав Бабогло на фланге в центральной трети поля обеспечили фол против прорывавшегося вперёд Дарко Чурлинова.
    • 47'
      Спокойно стартовал второй тайм, без обоюдоострого футбола. Наоборот, в середине поля концентрируется игра.
    • Замена
      46'
      В перерыве произошла двойная замена в составе сборной Северной Македонии. Димитар Митровски вступил в игру вместо Эниса Барди, а Боян Димоски появился вместо Эгзияна Алиоски.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 1:0. Поздний забитый гол позволил сборной Северной Македонии выиграть с минимальным счётом первый тайм у национальной команды Молдовы.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БОЯН МИОВСКИ!
      На добивании хорошо сработал Боян Миовски, отправив мяч сторону дальнего угла створа с левого угла вратарской (Вячеслав Посмак пытался в подкате вынести снаряд, но лишь воткнул его в сетку). До этого Дорин Райлян отразил удар Эниса Барди в левый нижний угол с подступов к штрафной площади.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • 45'
      Олег Рябчук осуществил подачу с левого фланга - неопасно. Перехватили его передачу северомакедонские защитники и как надо разобрались.
    • Фол, нарушение
      44'
      6-5 счёт сейчас по фолам. Примерно равенство по этому показателю, как можно заметить. А вот и седьмое нарушение северомакедонцев. Эгзиян Алиоски на левом фланге чужой половины поля рукой сыграл.
    • Фол, нарушение
      43'
      Вирджилиу Постолаки заработал в центре поля штрафной удар для сборной Молдовы из-за того, что Визар Муслиу уронил его в верховом столкновении.
    • 42'
      Несмотря на игру вторым номером, сборная Молдовы также имела шансы открыть счёт в течение уже сыгранного времени.
    • Опасный момент
      41'
      Владислав Бабогло с правого фланга покатил к лицевой на ближний полуфланг на Никиту Моцпана, который не сумел переиграть Столе Димитриевски с края вратарской.
    • 40'
      Эльиф Элмас вбросил аут впереди на правом фланге, покрутились там с мячом северомакедонцы, и в итоге всё тот же Эльиф Элмас допустил потерю.
    • Фол, нарушение
      38'
      Артур Крачун в средней трети поля придержал Милана Ристовски, который успел сделать вынос мяча, прежде чем упал на газон. Арбитр зафиксирован фол со стороны сборной Молдовы.
    • 37'
      С правого фланга прострел сейчас шёл у молдаван, но перехвачена была эта передача, нормально отоборонялись здесь северомакедонцы.
    • 36'
      Устремились северомакедонцы в контратаку, и опять Эгзиян Алиоски зафиксировал, как теряет мяч его команда на левом фланге, в аут выкатывается сфера.
    • 34'
      Эгзиян Алиоски на левом фланге чужой половины под пристальным взором Максима Кожокару не смог сохранить мяч в пределах поля, выпустил его за боковую линию.
    • Опасный момент
      33'
      Вадим Раца выполнил подачу с левого фланга со штрафного удара на дальний край вратарской, а там Владислав Бабогло неудачно пробил головой и потерял равновесие. 
    • Фол, нарушение
      32'
      И ещё один фол против Олега Рябчука. Тот заработал штрафной удар уже в атаке, где его уронил на левом флаге Ахмед Ильязовски.
    • Фол, нарушение
      31'
      А вот теперь против Олега Рябчука было нарушение. Дарко Чурлинов сфолил на фланге против защитника московского "Спартака" вдали от ворот.
    • 30'
      Эгзиян Алиоски осуществил подачу с левого фланга на дальний полуфланг, откуда Милан Ристовски пробил головой значительно левее чужого створа.
    • Фол, нарушение
      28'
      Олег Рябчук совершил мелкий фол на левом фланге на своей половине. Подтолкнул он Дарко Чурлинова, упавшего за пределы поля за боковую линию.
    • 27'
      Арбитр посчитал, что Максим Кожокару не фолил на правом фланге обороны, когда в жёстком отборе отнял мяч у рухнувшего на газон соперника. Боян Миовски остался без владения там.
    • Офсайд
      26'
      Милан Ристовски подхватил мяч впереди на правом фланге после рикошета, но вынужден был остановиться, так как у него зафиксировали положение "вне игры".
    • 25'
      Шесть ударов нанесли по чужим воротам северомакедонские футболисты, в то время как молдавские игроки отметились только одним ударом.
    • Опасный момент
      24'
      Энис Барди покатил пас к левому краю вратарской на Эльифа Элмаса, чью попытку с острого угла нейтрализовал Дорин Райлян.
    • Травма, повреждение
      23'
      Потребовалась медицинская помощь защитнику сборной Молдовы Вячеславу Посмаку, которого под руки врачи увели с поля. Игра возобновилась спорным мячом.
    • Судья
      22'
      Ох ты ж по цепочке как столкнулись футболисты в середине поля! Боян Миовски, а Виктор Мудрак в подкате срубил своего же партнёра Вячеслава Посмака, который по инерции уронил уже Миовски.
    • 20'
      Эгзиян Алиоски разыграл угловой на левом фланге с партнёром, после чего не удалось северомакедонцам доставить мяч в чужую штрафную площадь.
    • Угловой
      19'
      Угловой удар заработала сборная Северной Македонии на левом фланге. Проследим, как номинальные хозяева распорядятся этим стандартом.
    • 18'
      В целом игра проходит спокойно. Обстановка довольно камерная, ведь матч проводится на нейтральном поле.
    • 17'
      Уже с игры у северомакедонцев состоялась подача с правого фланга, а Никола Серафимов пробил головой слабо левее створа.
    • Фол, нарушение
      16'
      Вадим Раца нарушил правила в середине своей половины поля, отправив на газон Милана Ристовски. Штрафной удар для северомакедонцев.
    • 15'
      Что касается владения мячом, то у сборной Северной Македонии 60 процентов по этому показателю, а у сборной Молдовы 40 процентов.
    • Травма, повреждение
      14'
      Нападающий сборной Молдовы Вирджилиу Постолаки получил врачебную помощь от медицинского штаба.
    • Судья
      13'
      Никола Серафимов подкатился в центральном круге, чтобы остановить двигавшегося к мячу Вирджилиу Постолаки. Тот рухнул на газон. Без фола тут, по мнению арбитра.
    • Угловой
      11'
      Несогласованность между защитником и вратарём молдавской сборной привели к угловому удару, который северомакедонцы без опасности подали с левого фланга.
    • 10'
      Первым номером больше действует сборная Северной Македонии, однако это не приводит пока к опасным моментам у ворот сборной Молдовы.
    • 9'
      Правым флангом бесполезно поатаковали северомакедонские футболисты. Боян Миовски и Дарко Чурлинов там действовали, но ничего не добились.
    • 8'
      Безадресный заброс произошёл у северомакедонцев вперёд к правому флангу. Олег Рябчук проконтролировал, чтобы мяч проследовал за пределы поля.
    • 7'
      Сборная Северной Македонии отправилась в атакующую историю, удар был нанесён с линии штрафной площади, но оказалась заблокирована эта попытка.
    • Опасный момент
      6'
      Теперь молдоване в атаке вбрасывают ауты в атаке. С левого фланга. Олег Рябчук затем подал из той зоны, а Владислав Бабогло ногой пробил не самым лучшим образом в руки Столе Димитриевски.
    • Фол, нарушение
      5'
      Яни Атанасов в центральном круге прицепился к Вирджилиу Постолаки, и всё это закончилось нарушением правил со стороны северомакедонского футболиста.
    • Фол, нарушение
      4'
      Энис Барди нарушил правила в центральной трети поля на фланге, где он уронил на газон Вадима Рацу.
    • 3'
      Дарко Чурлинов вбросил аут в атаке с правого фланга, и Яни Атанасов из района ближнего угла штрафной площади нанёс два удара, один из который был заблокирован, а второй прошёл мимо левой девятки.
    • 2'
      Сборная Северной Македонии играет в белой форме, а у сборной Молдовы синяя экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В Турции состоится товарищеский матч между сборными Северной Македонии и Молдовы. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Северная Македония 76.1% (89)
    X 12.8% (15)
    Молдова 11.1% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Молдова
    3.55
    7.50
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    5.40
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    Где смотреть матч Северная Македония 1:0 Молдова онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Македония 1:0 Молдова

    Исход игры
    Северная Македония
    76.1% (89)
    Ничья
    12.8% (15)
    Молдова
    11.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (49)
    Нет
    56.25% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Северная Македония
    32.5% (38)
    2:1 Северная Македония
    25.6% (30)
    2:0 Северная Македония
    12.8% (15)
    1:1 Ничья
    11.1% (13)
    0:1 Молдова
    4.3% (5)
    3:0 Северная Македония
    2.6% (3)
    3:1 Северная Македония
    1.7% (2)
    0:2 Молдова
    1.7% (2)
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    Северная Македония
    Молдова
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