Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 75'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
21
Атанасов
Яни
10
Барди
Энис
20
Миовски
Боян
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Миовски БоянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Полузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
-
23 Райлян ДоринВратарь
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сергей Клещенко
История личных встреч
Северная Македония
Молдова
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0
Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0
Молдова
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1
Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Македония 1:0 Молдова
Исход игры
Северная Македония
76.1% (89)
Ничья
12.8% (15)
Молдова
11.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
43.75% (49)
Нет
56.25% (63)
Популярный счёт
1:0 Северная Македония
32.5% (38)
2:1 Северная Македония
25.6% (30)
2:0 Северная Македония
12.8% (15)
1:1 Ничья
11.1% (13)
0:1 Молдова
4.3% (5)
3:0 Северная Македония
2.6% (3)
3:1 Северная Македония
1.7% (2)
0:2 Молдова
1.7% (2)
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