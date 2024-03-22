Тур: 1.
Ход матча
48'
1:0
61'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Керкез
Милош
13
Шефер
Андраш
15
Кабак
Озан
16
Юксек
Исмаил
14
Акгюн
Юнус
19
Йылдыз
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Надь ЖолтЗащитник
-
25 Салай ГаборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ванча ЗаланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
-
16 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Йылдыз КенанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Коджук ОканВратарь
-
22 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йылмаз БарышПолузащитник
-
17 Гюлер АрдаПолузащитник
-
25 Узун КанПолузащитник
-
26 Айдын ОгузПолузащитник
-
11 Языджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
История личных встреч
Венгрия
Турция
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1
Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1
Турция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1
Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венгрия 1:0 Турция
Исход игры
Венгрия
33.3% (41)
Ничья
42.3% (52)
Турция
24.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (58)
Меньше
48.67% (55)
Обе команды забьют
Да
85.84% (97)
Нет
14.16% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (39)
2:1 Венгрия
22.8% (28)
1:2 Турция
11.4% (14)
2:2 Ничья
9.8% (12)
1:0 Венгрия
7.3% (9)
1:3 Турция
2.4% (3)
0:2 Турция
2.4% (3)
0:1 Турция
2.4% (3)
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