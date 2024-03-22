Языджи и Гюлер на поле появились в составе коллектива гостей. Пределы поля тем временем покинули в стане приезжей команды Унал и Кекчю.

МОМЕНТИЩЕ! Классную атаку Венгрия разогнала. Варга в итоге на расстрельной позиции находился в центре. Посылал он сферу в ворота, но голкипер турецкого коллектива выручил свою команду, сыграв коленом!

Замена в составе хозяев. Дардаи на поле вместо Болога появился тем временем. Очередная ротация произошла в нашем противостоянии.

Дордой сразу же смог выполнить навес в штрафную соперника, но мяч вынесли подальше от рамки турецкие защитники.

Йылдыз по воротам соперника сейчас сумел выстрелить. В рамке ногой сыграл Гулачи. Ему удалось нейтрализовать опасную ситуацию!

Угловой Турция заработала у ворот соперника. С левого края последует навес в штрафную. Посмотрим, что из этого получится.

Последняя 20-минутка во встрече стартовала. Ждем забитых голов, друзья. Оппоненты намерены играть впереди активно. Но сейчас угловой турецкая команда подала неудачно.

Чалханоглу! Опасно пробил он по воротам соперника, но вратарь хозяев сумел отбить мяч в сторону. Классно сработал страж в этой ситуации!

10 минут после перерыва отыграли соперники. Сборная Турции наседает на ворота соперника с каждой минутой и сейчас действует весьма интересно.

Чалханоглу теперь дальний удар по воротам соперника нанес. Мяч точно в руки голкиперу приземлился. Сработал тот в рамке довольно уверенно.

Акгюн получил мяч на правом краю штрафной, после чего нанес дальний удар по рамке соперника. Сфера попала в ногу защитнику и вылетела за пределы поля. Аут.

Собослаи заработал штрафной удар для Венгрии сейчас. В 23 метрах от рамки установлен мяч. Сам же пострадавший нанесет удар по рамке.

Ух, как мяч полетел! В итоге крайне неудачно пробил Собослаи. Мяч от его ноги полетел куда-то за пределы поля. "Стенку" он перебросил, но, вместе с тем, перекинул и рамку.

В составах обеих команд сейчас готовятся ротации. Причем по две замены произойдет сразу. Усиливать давление за счет свежих сил будут оппоненты.

Двойная замена в составе Венгрии. На поле появились Жолт Надь и Стайлс, а Адам Надь и Керкез пределы футбольного газона покинули.

Стартовал второй тайм. Без замен в перерыве!

Нет. все же ротация произошла. У Венгрии. На поле Болла появился. Него отправился отдыхать.

Ничего себе! Пенальти в ворота Турции! После подачи венграми со штрафного сыграл рукой в своей штрафной Унас, пытаясь выбить мяч. Рефери без колебаний указал на "точку".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СОБОСЛАИ! 1:0! Спокойно реализовал 11-метровый удар футболист. После свистка рефери он выдержал небольшую паузу, после чего аккуратно уложил сферу в левый от себя угол!

Венгрия заслуженно вышла вперед. Атаковала активнее в начале второго тайма команда, а потому успела открыть счет своим голам в матче.

Угловой удар сейчас заработали футболисты сборной Турции. Подача с правого края ни к чему интересному не привела. Сферу потеряли гости.

По ударам в створ немного впереди Турция. По этому статистическому показателю у нас 3:2. Турецкие футболисты пытаются открыть счет в матче активнее, чем из соперники.

Честно говоря, я рассчитывал, что матч в Будапеште получится результативным, но первый тайм дает понять, что это совсем не так, и встреча проходит больше от обороны.

Последние минуты первого тайма в центре поля проходят, где футболисты сборной Турции пытаются стабилизировать ситуацию и установить тотальный контроль над снарядом.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. В Будапеште пока без забитых мячей.

40' ОПАСНО! Мюлдюр отдал сейчас передачу на Кекчю, и тот в касание нанес выстрел в сторону правого угла. Стоявший на "ленточке" вратарь сумел справиться с угрозой.

39' Марко Росси сейчас у кромки поля принял ушедший в аут мяч. Успел дважды его почеканить, а потом технично отдал кому-то из свои игроков.

38' Собослаи снова с мячом на левом краю встретился. Его подача в центр штрафной была читаемой. Голкипер вышел из рамки и сферу уверенно зафиксировал.

36' Наставники у кромки поля сейчас "дежурят". Оба главных тренера тепло поприветствовали друг друга перед игрой, но сейчас они такие же соперники, как и их подопечные.

35' Чисто у Собослаи на сей раз был выбит мяч. Попытался тут же своей команде вернуть снаряд футболист, но в ответ лишь нарушил правила против соперника.

34' Собослаи подал угловой у ворот соперника, но спокойно удалось отбиться турецкой сборной от надоедливых соперников. Мяч был вынесен за пределы поля.

33' Чуть больше 10 минут до конца первого тайма остается. Сражается в эти минуты Венгрия за мяч перед воротами соперника. Не боятся хозяева бросаться в рискованные подкаты.

31' Него получил от Чалханоглу грубый подкат. Стоит отметить тот факт, что игрок сзади под оппонента подкатился, и рефери стоило бы в такой ситуации показать желтую карточку, но обошлось без нее.

30' Полчаса игры мы посмотрели. Они как на одном дыхании, даже несмотря на тот факт, что соперники играют с малым количеством опасных моментов и почти без голов.

29' Ничего себе! Йылмаз ушел с поля. Мюлдюр вместо него на футбольном газоне появился тем временем. Новая замена в нашей встрече.

27' Йылмаз повреждение тем временем получил. Пока не может встречу продолжить игрок. Ага, даже пределы поля он покидает сейчас. Замена будет?

26' Да, подскочила венгерская скамейка, увидев, как Шаллаи готовит удар. Но разочаровались наставник команды хозяев тому факту, что с выстрелом справился вратарь.

25' Шаллаи сейчас оказался на ударной позиции в чужой штрафной, но, судя по всему, явно переволновался, потому как из выгодной позиции нанес выстрел прямо во вратаря.

24' Подача с правого края в штрафную сборной Турции оставляла желать лучшего. Спокойно вышли турки из обороны в атаку в этой ситуации.

22' Собослаи при перемещении к воротам соперника получил удар по ногам. В итоге главный арбитр встречи дал свисток. Было определено нарушение правил.

21' Шаллаи при смещении с левого края в центр получил удар по ногам. Мяч остался у игрока сборной Венгрии, и именно по этой причине фол зафиксирован не был.

20' Лучше в первом тайме играет Турция, и это факт. Команда прессингует и атакует, постоянно создавая у ворот своего соперника угрозу.

18' Чалханоглу навел шуму на правой бровке, откуда попытался выполнить навес в центр штрафной, но попал в ногу защитнику. Мяч взмыл в воздухе, после чего был вынесен в центр поля Бологом.

17' ОПАСНО! Йылдыз слева вошел в штрафную соперника. Сумел он пробить по рамке противника, но направил мяч прямо по позиции вратаря!

16' Собослаи попытался убежать из обороны в атаку сейчас. С левого края ему выполнить подачу в чужую штрафную не удалось.

15' Ланг расправился с соперником на левом фланге. Тут же подачу выполнил игрок навес в район 11-метровой отметки - получилось в руки вратарю.

14' Акгюн на левом фланге обыграл двух игроков, после чего выполнил навес в центр штрафной. Мяч срезался у игрока с ноги и улетел за пределы футбольного поля.

13' Гудит недовольно стадион, пока владеет футбольным снарядом сборная Турции. Не думаю, что фанатам нравится все то, что происходит на футбольном поле.

11' Слева в центр прострел от Чалханоглу пошел - пришедший в штрафную Челик пытался головой достать до снаряда, но не сумел допрыгнуть до сферы.

10' Варга с левого края выполнил подачу теперь в штрафную, и Гюнок на выходе схватил сферу крепко и надежно. Идеальная игра вратаря.

9' Чалханоглу выполнял прострельную передачу на партнера сейчас, но в защите идеально отыграли оборонцы, которые вынесли сферу в центр поля.

8' Шефер попытаться отправить снаряд к воротам соперника. В итоге на выходе сыграл голкипер, который спокойно зафиксировал снаряд в перчатках.

6' Унал нанес удар по воротам соперника с левого края сейчас, и мяч просвистел рядом со стойкой! Было крайне опасно. Сфера в сетке не оказалась.

5' Футболисты сборной Венгрии вышли на поле сегодня в красных футболках и белых трусах. А вот гости предстали на газоне в белых майках и красных шортах.

4' Монтелла сосредоточенно смотрит за игрой. Ждем, друзья, что придумает именитый в прошлом футболист, а ныне очень амбициозный тренер.

2' Сегодня на "Пушкаш-Арене" просто настоящий аншлаг. Благо, и соперники соответствующие. Можно сказать, что равные оппоненты играют нв Будапеште сегодня, а оттого и футбол обещает быть интересным.