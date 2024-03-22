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Тур: 1.
Венгрия
FIFA #27
1:0
Второй тайм: 76'
Турция
FIFA #35
0'
1:0
48' Пенальти
Собослаи Доминик

Ход матча

27'
 
Мюлдюр Мерт
Йылмаз Рыдван
46'
Болла Бендегуз
Него Лоик
 
48'
Собослаи Доминик
1:0
60'
Надь Жолт
Керкез Милош
 
61'
Стайлс Каллум
Надь Адам
 
61'
 
Языджи Юсуф
Унал Энес
61'
 
Гюлер Арда
Кекчю Оркун
67'
Дордой Мартон
Болог Ботонд
 
Прогнозы 123
Венгрия 33.3% (41)
X 42.3% (52)
Турция 24.4% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Турция
3.15
4.70
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3.13
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
5
Болог
Ботонд
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
7
Него
Лоик
11
Керкез
Милош
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
19
Варга
Барнабас
1
Гюнок
Мерт
2
Челик
Зеки
4
Акайдин
Самет
15
Кабак
Озан
13
Йылмаз
Рыдван
16
Юксек
Исмаил
10
Чалханоглу
Хакан
14
Акгюн
Юнус
6
Кекчю
Оркун
19
Йылдыз
Кенан
9
Унал
Энес
Венгрия
Турция

История личных встреч

Венгрия
Турция

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
0:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
3:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1
Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1
Турция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1
Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1
  • Второй тайм
  • 71'
    Последняя 20-минутка во встрече стартовала. Ждем забитых голов, друзья. Оппоненты намерены играть впереди активно. Но сейчас угловой турецкая команда подала неудачно. 
  • Угловой
    70'
    Угловой Турция заработала у ворот соперника. С левого края последует навес в штрафную. Посмотрим, что из этого получится. 
  • Опасный момент
    69'
    Йылдыз по воротам соперника сейчас сумел выстрелить. В рамке ногой сыграл Гулачи. Ему удалось нейтрализовать опасную ситуацию!
  • 68'
    Дордой сразу же смог выполнить навес в штрафную соперника, но мяч вынесли подальше от рамки турецкие защитники. 
  • Замена
    67'
    Замена в составе хозяев. Дардаи на поле вместо Болога появился тем временем. Очередная ротация произошла в нашем противостоянии. 
  • Опасный момент
    65'
    МОМЕНТИЩЕ! Классную атаку Венгрия разогнала. Варга в итоге на расстрельной позиции находился в центре. Посылал он сферу в ворота, но голкипер турецкого коллектива выручил свою команду, сыграв коленом!
  • Замена
    64'
    Языджи и Гюлер на поле появились в составе коллектива гостей. Пределы поля тем временем покинули в стане приезжей команды Унал и Кекчю.
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе Венгрии. На поле появились Жолт Надь и Стайлс, а Адам Надь и Керкез пределы футбольного газона покинули. 
  • 62'
    В составах обеих команд сейчас готовятся ротации. Причем по две замены произойдет сразу. Усиливать давление за счет свежих сил будут оппоненты. 
  • 61'
    Ух, как мяч полетел! В итоге крайне неудачно пробил Собослаи. Мяч от его ноги полетел куда-то за пределы поля. "Стенку" он перебросил, но, вместе с тем, перекинул и рамку. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Собослаи заработал штрафной удар для Венгрии сейчас. В 23 метрах от рамки установлен мяч. Сам же пострадавший нанесет удар по рамке. 
  • 58'
    Акгюн получил мяч на правом краю штрафной, после чего нанес дальний удар по рамке соперника. Сфера попала в ногу защитнику и вылетела за пределы поля. Аут. 
  • 57'
    Чалханоглу теперь дальний удар по воротам соперника нанес. Мяч точно в руки голкиперу приземлился. Сработал тот в рамке довольно уверенно. 
  • 55'
    10 минут после перерыва отыграли соперники. Сборная Турции наседает на ворота соперника с каждой минутой и сейчас действует весьма интересно.
  • Опасный момент
    54'
    Чалханоглу! Опасно пробил он по воротам соперника, но вратарь хозяев сумел отбить мяч в сторону. Классно сработал страж в этой ситуации!
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    • Угловой
      53'
      Угловой удар сейчас заработали футболисты сборной Турции. Подача с правого края ни к чему интересному не привела. Сферу потеряли гости. 
    • 51'
      Венгрия заслуженно вышла вперед. Атаковала активнее в начале второго тайма команда, а потому успела открыть счет своим голам в матче.
    • Пенальти
      50'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СОБОСЛАИ! 1:0!
      Спокойно реализовал 11-метровый удар футболист. После свистка рефери он выдержал небольшую паузу, после чего аккуратно уложил сферу в левый от себя угол!
    • Пенальти!
      48'
      Ничего себе! Пенальти в ворота Турции! После подачи венграми со штрафного сыграл рукой в своей штрафной Унас, пытаясь выбить мяч. Рефери без колебаний указал на "точку".
    • Замена
      47'
      Нет. все же ротация произошла. У Венгрии. На поле Болла появился. Него отправился отдыхать. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм. Без замен в перерыве!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. В Будапеште пока без забитых мячей. 
    • 44'
      Последние минуты первого тайма в центре поля проходят, где футболисты сборной Турции пытаются стабилизировать ситуацию и установить тотальный контроль над снарядом. 
    • 42'
      Честно говоря, я рассчитывал, что матч в Будапеште получится результативным, но первый тайм дает понять, что это совсем не так, и встреча проходит больше от обороны. 
    • 41'
      По ударам в створ немного впереди Турция. По этому статистическому показателю у нас 3:2. Турецкие футболисты пытаются открыть счет в матче активнее, чем из соперники. 
    • Опасный момент
      40'
      ОПАСНО! Мюлдюр отдал сейчас передачу на Кекчю, и тот в касание нанес выстрел в сторону правого угла. Стоявший на "ленточке" вратарь сумел справиться с угрозой. 
    • 39'
      Марко Росси сейчас у кромки поля принял ушедший в аут мяч. Успел дважды его почеканить, а потом технично отдал кому-то из свои игроков. 
    • 38'
      Собослаи снова с мячом на левом краю встретился. Его подача в центр штрафной была читаемой. Голкипер вышел из рамки и сферу уверенно зафиксировал. 
    • 36'
      Наставники у кромки поля сейчас "дежурят". Оба главных тренера тепло поприветствовали друг друга перед игрой, но сейчас они такие же соперники, как и их подопечные. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Чисто у Собослаи на сей раз был выбит мяч. Попытался тут же своей команде вернуть снаряд футболист, но в ответ лишь нарушил правила против соперника. 
    • Угловой
      34'
      Собослаи подал угловой у ворот соперника, но спокойно удалось отбиться турецкой сборной от надоедливых соперников. Мяч был вынесен за пределы поля.  
    • 33'
      Чуть больше 10 минут до конца первого тайма остается. Сражается в эти минуты Венгрия за мяч перед воротами соперника. Не боятся хозяева бросаться в рискованные подкаты.
    • Фол, нарушение
      31'
      Него получил от Чалханоглу грубый подкат. Стоит отметить тот факт, что игрок сзади под оппонента подкатился, и рефери стоило бы в такой ситуации показать желтую карточку, но обошлось без нее. 
    • 30'
      Полчаса игры мы посмотрели. Они как на одном дыхании, даже несмотря на тот факт, что соперники играют с малым количеством опасных моментов и почти без голов. 
    • Замена
      29'
      Ничего себе! Йылмаз ушел с поля. Мюлдюр вместо него на футбольном газоне появился тем временем. Новая замена в нашей встрече. 
    • Травма, повреждение
      27'
      Йылмаз повреждение тем временем получил. Пока не может встречу продолжить игрок. Ага, даже пределы поля он покидает сейчас. Замена будет?
    • 26'
      Да, подскочила венгерская скамейка, увидев, как Шаллаи готовит удар. Но разочаровались наставник команды хозяев тому факту, что с выстрелом справился вратарь. 
    • Опасный момент
      25'
      Шаллаи сейчас оказался на ударной позиции в чужой штрафной, но, судя по всему, явно переволновался, потому как из выгодной позиции нанес выстрел прямо во вратаря. 
    • 24'
      Подача с правого края в штрафную сборной Турции оставляла желать лучшего. Спокойно вышли турки из обороны в атаку в этой ситуации. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Собослаи при перемещении к воротам соперника получил удар по ногам. В итоге главный арбитр встречи дал свисток. Было определено нарушение правил.
    • 21'
      Шаллаи при смещении с левого края в центр получил удар по ногам. Мяч остался у игрока сборной Венгрии, и именно по этой причине фол зафиксирован не был. 
    • 20'
      Лучше в первом тайме играет Турция, и это факт. Команда прессингует и атакует, постоянно создавая у ворот своего соперника угрозу.
    • 18'
      Чалханоглу навел шуму на правой бровке, откуда попытался выполнить навес в центр штрафной, но попал в ногу защитнику. Мяч взмыл в воздухе, после чего был вынесен в центр поля Бологом. 
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Йылдыз слева вошел в штрафную соперника. Сумел он пробить по рамке противника, но направил мяч прямо по позиции вратаря!
    • 16'
      Собослаи попытался убежать из обороны в атаку сейчас. С левого края ему выполнить подачу в чужую штрафную не удалось.
    • 15'
      Ланг расправился с соперником на левом фланге. Тут же подачу выполнил игрок навес в район 11-метровой отметки - получилось в руки вратарю.
    • 14'
      Акгюн на левом фланге обыграл двух игроков, после чего выполнил навес в центр штрафной. Мяч срезался у игрока с ноги и улетел за пределы футбольного поля. 
    • 13'
      Гудит недовольно стадион, пока владеет футбольным снарядом сборная Турции. Не думаю, что фанатам нравится все то, что происходит на футбольном поле. 
    • 11'
      Слева в центр прострел от Чалханоглу пошел - пришедший в штрафную Челик пытался головой достать до снаряда, но не сумел допрыгнуть до сферы. 
    • 10'
      Варга с левого края выполнил подачу теперь в штрафную, и Гюнок на выходе схватил сферу крепко и надежно. Идеальная игра вратаря. 
    • 9'
      Чалханоглу выполнял прострельную передачу на партнера сейчас, но в защите идеально отыграли оборонцы, которые вынесли сферу в центр поля. 
    • 8'
      Шефер попытаться отправить снаряд к воротам соперника. В итоге на выходе сыграл голкипер, который спокойно зафиксировал снаряд в перчатках. 
    • Опасный момент
      6'
      Унал нанес удар по воротам соперника с левого края сейчас, и мяч просвистел рядом со стойкой! Было крайне опасно. Сфера в сетке не оказалась. 
    • 5'
      Футболисты сборной Венгрии вышли на поле сегодня в красных футболках и белых трусах. А вот гости предстали на газоне в белых майках и красных шортах. 
    • 4'
      Монтелла сосредоточенно смотрит за игрой. Ждем, друзья, что придумает именитый в прошлом футболист, а ныне очень амбициозный тренер. 
    • 2'
      Сегодня на "Пушкаш-Арене" просто настоящий аншлаг. Благо, и соперники соответствующие. Можно сказать, что равные оппоненты играют нв Будапеште сегодня, а оттого и футбол обещает быть интересным. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Венгрии стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В очной встрече сойдутся лицом к лицу игроки сборной Венгрии и Турции. Встреча состоится в Будапеште, на "Пушкаш-Арена".

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Венгрия 33.3% (41)
    X 42.3% (52)
    Турция 24.4% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Турция
    3.15
    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венгрия 1:0 Турция

    Исход игры
    Венгрия
    33.3% (41)
    Ничья
    42.3% (52)
    Турция
    24.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.33% (58)
    Меньше
    48.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    85.84% (97)
    Нет
    14.16% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (39)
    2:1 Венгрия
    22.8% (28)
    1:2 Турция
    11.4% (14)
    2:2 Ничья
    9.8% (12)
    1:0 Венгрия
    7.3% (9)
    1:3 Турция
    2.4% (3)
    0:2 Турция
    2.4% (3)
    0:1 Турция
    2.4% (3)
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