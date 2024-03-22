Тур: 1. Стадион: Уллевааль. Главный судья: Делажо Вилли
Ход матча
20'
1:0
37'
1:1
85'
1:2
87'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 6
-
526 Количество передач 355
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бобб
Оскар
22
Соучек
Томаш
13
Хитил
Моймир
14
Провод
Лукаш
11
Шулц
Павел
10
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бобб ОскарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нуса АнтониоПолузащитник
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хитил МоймирПолузащитник
-
14 Провод ЛукашПолузащитник
-
11 Шулц ПавелПолузащитник
-
10 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коварж МатейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Влчек ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Юрасек МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хори ТомашНападающий
-
21 Хранак Робин
-
Главный тренер: Иван Хасек
История личных встреч
Норвегия
Чехия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4
Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0
Чехия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0
Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0