Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Провод Лукаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Провод Лукаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Соучек Томаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Соучек Томаш из команды Чехия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Чехия идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Эдегор Мартин из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Эдегор Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Шик Патрик пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

30' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Сорлот Александр получил желтую карточку от судьи

28' Удар от ворот произведет Чехия

28' Сорлот Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Холанн Эрлинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Чехия совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Холанн Эрлинг из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Соучек Томаш из команды Чехия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хорошую попытку сделал Шик Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Хорошую попытку сделал Провод Лукаш . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Чехия идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Г О О О О Л - Бобб Оскар забивает ударом с левой ноги!

20' Берге Сандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эдегор Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Чехия

12' Холанн Эрлинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Айер Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Айер Кристоффер из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Берг Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Чехия совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Чехия совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Чехия начинает с центра поля