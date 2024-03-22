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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Норвегия
FIFA #46
1:2
Конец матча
Чехия
FIFA #40
0'
1:0
20' Гол
Бобб Оскар
1:1
37' Гол
Зима Давид
1:2
85' Гол
Барак Антонин
90'+4

Ход матча

20'
Бобб Оскар
1:0
37'
1:1
Зима Давид
46'
Торстведт Кристиан
Берг Патрик
 
61'
 
Гложек Адам
Шулц Павел
61'
 
Барак Антонин
Крейчи Ладислав
61'
 
Журасек Давид
Зелены Ярослав
72'
 
Лингр Ондржей
Хитил Моймир
73'
 
Садилек Михал
Провод Лукаш
75'
Ларсен Йорген
Холанн Эрлинг
 
75'
Доннум Арон
Бобб Оскар
 
85'
1:2
Барак Антонин
86'
Ветлесен Уго
Эдегор Мартин
 
87'
 
Хори Томаш
Шик Патрик

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 6
  • 526 Количество передач 355
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нюланд
Эрьян
3
Айер
Кристоффер
21
Ханше-Ольсен
Андреас
4
Эстигор
Лео
17
Бьоркан
Фредерик
10
Эдегор
Мартин
6
Берг
Патрик
8
Берге
Сандер
22
Бобб
Оскар
9
Холанн
Эрлинг
7
Сорлот
Александр
1
Штанек
Йиндрих
18
Доудера
Давид
3
Голеш
Томаш
2
Зима
Давид
6
Зелены
Ярослав
22
Соучек
Томаш
4
Крейчи
Ладислав
II
13
Хитил
Моймир
14
Провод
Лукаш
11
Шулц
Павел
10
Шик
Патрик
Норвегия
Чехия

История личных встреч

Норвегия
Чехия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
2:1
ММ
2:2
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4
Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0
Чехия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0
Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0
Новости LiveResult
  • Второй тайм
  • 94'
    Контроль мяча: Норвегия: 59%, Чехия: 41%.
  • 94'
    После классного второго тайма Чехия совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Ларсен Йорген из команды Норвегия в офсайде
  • 93'
    Чехия контролирует мяч.
  • 92'
    Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника
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