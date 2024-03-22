5:11 по ударам к этой минуте, однако в створ хозяева попадают чаще - 3:2. До 58 процентов выросло владение сборной Нидерландов.

Симонс протащил мяч до чужой штрафной по центру, однако удара по воротам атакующему игроку "РБ Лейпциг" сделать не позволили.

Че Адамс, Джон Сауттар и Льюис Фергюсон появляются на поле вместо Лоуренса Шенклэнда, Кирана Тирни и Билли Гилмора.

Хендри фолит против Депая буквально в паре метров от линии своей штрафной, опасный "стандарт" зарабатывают хозяева.

Сам же Депай взялся исполнить этот штрафной удар, однако перебросить "стенку" Мемфису не удалось.

Макгинн получает мяч на правом краю штрафной, прокидывает мимо Гакпо и с левой закручивает в дальний угол, но снаряд летит мимо створа.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ДЖОРДЖИНЬО ВЕЙНАЛДУМ! Гакпо от левой границы штрафной исполняет мягкую подачу в центр, а Вейналдум без прыжка головой отправляет мяч в ближний угол ворот Ганна!

Удар Гилмора с радиуса штрафной после ошибки Флеккена удается накрыть Рейндерсу, мяч проходит рядом со штангой.

Робертсон подает угловой с правого фланга, однако борьба на дальней штанге остается за игроками сборной Нидерландов.

Быстрая атака хозяев завершается ударом Гакпо с левого угла штрафной - Ганн переводит мяч через перекладину.

Угловой на левом фланге хозяева разыграли, Депай навесил к 11-метровой отметке, но шотландцы угрозу ликвидируют.

Хороший заброс на ход Робертсону удался шотландцам, однако обыграть Аке на входе в штрафную Энди не удалось. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" в миниатюре.

Симонс получает мяч в штрафной и наносит удар с разворота метров с 13, однако в створ ворот Хави не попал.

Полчаса остается до окончания встречи, второй тайм идет определенно повеселее, может быть, замены также сыграют свою роль.

Йоэй Веерман и Дензел Дюмфрис появляются на поле вместо Матса Виффера и Жереми Фримпонга.

Мактоминей получает мяч в штрафной, пытается развернуть Рейндерса, но удается хавбеку "Милана" накрыть удар Скотта.

Гилмор отмечается ударом с радиуса штрафной, мяч после касания защитника шел мимо створа, но Флеккен снаряд всё равно забрал.

Депай получает мяч в штрафной гостей от Симонса, легко разворачивает защитника и пробивает в падении, но Ганн вытягивает снаряд из угла!

Удар Макгинна с правого края штрафной в ближний угол Флеккен парировал, Джон подобрал мяч и навесил на Кристи, который головой пробил рядом со штангой.

Штрафной в центральной зоне хозяева разыграли, Виффер в этот момент наткнулся на соперника и оказался на газоне, арбитр останавливает игру.

Гилмор получает мяч на правом краю штрафной, но его прострел прерывает Рейндерс, отрабатывающий теперь и в обороне.

После навеса Макгинна с углового мяч отскочил к линии штрафной, Гилмор попытался пробить с 16 метров, но до Флеккена снаряд не дошел из-за вмешательства защитников.

Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

41' Да, вот так бывает в футболе - можно 40 минут катать мяч безо всякого обострения, а потом попасть издали. Можно сказать, "оранжевые" усыпили бдительность соперника.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТИДЖАНИ РЕЙНДЕРС!

Первый же удар хозяев становится голевым! Рейндерс получил мяч от Гакпо перед штрафной и метров с 25 зарядил точно в ближнюю "девятку"!

39' Снова "оранжевые" надолго забирают мяч под свой контроль, но ничего опасного не создается, ударов по-прежнему нет.

37' Макгинн получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Гакпо.

36' Кристи с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, однако двоим партнерам не удается добраться до верхового мяча.

35' Макгинн после прострела Робертсона опережает Ван Дейка и пробивает по воротам в касание - мяч летит над перекладиной.

34' Гакпо смещается с левого фланга и исполняет проникающий пас в штрафную, однако мяч на выходе достается Ганну.

33' Гакпо врывается в штрафную по центру и оказывается на газоне в единоборстве с Мактоминеем, но свисток арбитра молчит. Как показывает повтор, это был нырок Коди.

32' Фримпонг оказывается на газоне в единоборстве с Кристи, хотя мяча рядом не было, арбитр игру остановил.

31' Депай получает желтую карточку за наступ на голеностоп Мактоминею на чужой половине поля.

30' По 4 фола допустили команды в этой встрече, хотя ощущение, что нарушений куда больше.

29' По владению мячом к этой минуте практически полное равенство, по ударам 0:2. Очень уныло смотрятся нидерландцы.

27' Штрафной в центральной зоне заработали гости, последовала диагональ на левый фланг на Робертсона, с подачей которого оборона хозяев справилась.

25' Миновали команды экватор первого тайма, по-прежнему сборная Шотландии выглядит на поле соперника очень недурно.

23' Гилмор исполняет подачу со штрафного с левого фланга, однако верховая борьба остается за "оранжевыми" во главе с Ван Дейком.

22' Теперь уже сам Симонс выступает нарушителем правил, попадая по ногам Кристи на фланге.

20' Депаю не удается добраться до верхового мяча после навеса с левого фланга, а прострел Симонса шотландцы прерывают.

19' Быстрая атака хозяев плавно перетекла в позиционную, не спешат обострять ситуацию голландцы.

18' Симонса в центре поля с нарушением правил встречает Шенклэнд, не чураются гости тактики мелкого фола.

17' Вот наконец-таки момент! Кристи после навеса с правого фланга от Гилмора пробивает головой под перекладину, однако Флеккен добирается до мяча, переводя его в планку!

15' Четверть часа позади, по-прежнему довольно тяжело раскачиваются команды, ничего интересного на поле не происходит.

14' Ранее команды играли в Абердине в 2013 году, в той встрече сборной Нидерландов для минимальной победы хватило одного гола Депая.

13' Напомним, что последний раз команды встречались в 2017 году в товарищеском матче в Португалии, тогда встреча завершилась со счётом 2:2. У "оранжевых" дублем отметился Депай.

12' Робертсон обокрал на левом фланге Фримпонга, добрался до штрафной, но подача защитника "Ливерпуля" получилась безадресной.

11' Шенклэнд после навеса с правого фланга пробивает головой с 15 метров - мяч проходит мимо створа.

10' Пока мячом побольше владеет сборная Шотландии, но моментов у ворот не возникает вообще.

9' Мактоминей получает желтую карточку за фол против Симонса в центральной зоне, отмахнулся полузащитник "Манчестер Юнайтед" от своего соперника.

7' Паттерсон с правого фланга исполняет подачу в штрафную хозяев, однако Ван Дейк выигрывает верховую борьбу.

6' Гакпо вываливается на рандеву с голкипером, обыгрывает его, но удар по пустым воротам блокирует защитник. При этом у форварда "Ливерпуля" зафиксировали офсайд.

5' Штрафной на правом фланге атаки заработали гости, однако Макгинн со "стандарта" направил мяч в руки Флеккену.

4' На поле пока вообще ничего примечательного не происходит, мяч находится в центре поля.

3' Шотландия же на Евро-2024 попала в одну группу с Германией, Швейцарией и Венгрией, во вторник команда Стива Кларка сразится с Северной Ирландией.

2' Напомним, что сборная Нидерландов на предстоящем летом чемпионате Европы сыграет в группе с Францией, Австрией и Уэльсом/Польшей. В мартовской сессии товарищеских игр "оранжевым" предстоит сыграть также с Германией.