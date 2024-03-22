Тур: 1. Стадион: Йохан Кройф Арена.
1:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
40'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Флеккен
Марк
19
Виффер
Матс
10
Депай
Мемфис
11
Гакпо
Коди
13
Хендри
Джек
14
Гилмор
Билли
11
Кристи
Райан
- Основной состав
-
23 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хендри ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Келли ЛиамВратарь
-
21 Кларк ЗандерВратарь
-
24 Гордон КрейгВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сауттар ДжонЗащитник
-
20 Тэйлор ГрэгЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
История личных встреч
Нидерланды
Шотландия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2
Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2
Шотландия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0
Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нидерланды 1:0 Шотландия
Исход игры
Нидерланды
89.9% (116)
Ничья
4.7% (6)
Шотландия
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (74)
Меньше
34.51% (39)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
2:1 Нидерланды
37.2% (48)
2:0 Нидерланды
24% (31)
3:1 Нидерланды
10.1% (13)
1:0 Нидерланды
4.7% (6)
1:2 Шотландия
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:2 Нидерланды
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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