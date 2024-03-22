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Тур: 1. Стадион: .
Нидерланды
FIFA #6
1:0
Второй тайм: 71'
Шотландия
FIFA #34

Ход матча

40'
Рейндерс Тиджани
1:0
62'
Веерман Йоэй
Виффер Матс
 
62'
Дюмфрис Дензел
Фримпонг Жереми
 
68'
 
Адамс Че
Шенклэнд Лоуренс
68'
 
Сауттар Джон
Тирни Киран
68'
 
Фергюсон Льюис
Гилмор Билли
Прогнозы 129
Нидерланды 89.9% (116)
X 4.7% (6)
Шотландия 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Шотландия
1.47
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5.70
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8.47
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Флеккен
Марк
21
Фримпонг
Жереми
2
Гертрейда
Лютсхарел
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
19
Виффер
Матс
8
Вейналдум
Джорджиньо
14
Рейндерс
Тиджани
7
Симонс
Хави
10
Депай
Мемфис
11
Гакпо
Коди
1
Ганн
Энгус
15
Портеус
Райан
13
Хендри
Джек
6
Тирни
Киран
22
Паттерсон
Нэйтан
3
Робертсон
Эндрю
14
Гилмор
Билли
4
Мактоминай
Скотт
7
Макгинн
Джон
11
Кристи
Райан
18
Шенклэнд
Лоуренс
Нидерланды
Шотландия

История личных встреч

Нидерланды
Шотландия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:2
ТМС
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2
Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2
Шотландия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0
Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ДЖОРДЖИНЬО ВЕЙНАЛДУМ!
    Гакпо от левой границы штрафной исполняет мягкую подачу в центр, а Вейналдум без прыжка головой отправляет мяч в ближний угол ворот Ганна!
  • 71'
    Макгинн получает мяч на правом краю штрафной, прокидывает мимо Гакпо и с левой закручивает в дальний угол, но снаряд летит мимо створа.
  • 70'
    Сам же Депай взялся исполнить этот штрафной удар, однако перебросить "стенку" Мемфису не удалось.
  • Фол, нарушение
    69'
    Хендри фолит против Депая буквально в паре метров от линии своей штрафной, опасный "стандарт" зарабатывают хозяева.
  • Замена
    68'
    Че Адамс, Джон Сауттар и Льюис Фергюсон появляются на поле вместо Лоуренса Шенклэнда, Кирана Тирни и Билли Гилмора.
  • 66'
    Симонс протащил мяч до чужой штрафной по центру, однако удара по воротам атакующему игроку "РБ Лейпциг" сделать не позволили.
  • 64'
    5:11 по ударам к этой минуте, однако в створ хозяева попадают чаще - 3:2. До 58 процентов выросло владение сборной Нидерландов.
  • Замена
    62'
    Йоэй Веерман и Дензел Дюмфрис появляются на поле вместо Матса Виффера и Жереми Фримпонга.
  • 61'
    Полчаса остается до окончания встречи, второй тайм идет определенно повеселее, может быть, замены также сыграют свою роль.
  • 59'
    Симонс получает мяч в штрафной и наносит удар с разворота метров с 13, однако в створ ворот Хави не попал.
  • 57'
    Хороший заброс на ход Робертсону удался шотландцам, однако обыграть Аке на входе в штрафную Энди не удалось. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" в миниатюре.
  • Угловой
    56'
    Угловой на левом фланге хозяева разыграли, Депай навесил к 11-метровой отметке, но шотландцы угрозу ликвидируют.
  • 56'
    Быстрая атака хозяев завершается ударом Гакпо с левого угла штрафной - Ганн переводит мяч через перекладину.
  • Угловой
    55'
    Робертсон подает угловой с правого фланга, однако борьба на дальней штанге остается за игроками сборной Нидерландов.
  • 54'
    Удар Гилмора с радиуса штрафной после ошибки Флеккена удается накрыть Рейндерсу, мяч проходит рядом со штангой.
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    • 52'
      Штрафной в центральной зоне хозяева разыграли, Виффер в этот момент наткнулся на соперника и оказался на газоне, арбитр останавливает игру.
    • 51'
      Удар Макгинна с правого края штрафной в ближний угол Флеккен парировал, Джон подобрал мяч и навесил на Кристи, который головой пробил рядом со штангой.
    • Опасный момент
      50'
      Депай получает мяч в штрафной гостей от Симонса, легко разворачивает защитника и пробивает в падении, но Ганн вытягивает снаряд из угла!
    • 49'
      Гилмор отмечается ударом с радиуса штрафной, мяч после касания защитника шел мимо створа, но Флеккен снаряд всё равно забрал.
    • 47'
      Мактоминей получает мяч в штрафной, пытается развернуть Рейндерса, но удается хавбеку "Милана" накрыть удар Скотта.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
    • Угловой
      43'
      После навеса Макгинна с углового мяч отскочил к линии штрафной, Гилмор попытался пробить с 16 метров, но до Флеккена снаряд не дошел из-за вмешательства защитников.
    • 42'
      Гилмор получает мяч на правом краю штрафной, но его прострел прерывает Рейндерс, отрабатывающий теперь и в обороне.
    • 41'
      Да, вот так бывает в футболе - можно 40 минут катать мяч безо всякого обострения, а потом попасть издали. Можно сказать, "оранжевые" усыпили бдительность соперника.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТИДЖАНИ РЕЙНДЕРС!
      Первый же удар хозяев становится голевым! Рейндерс получил мяч от Гакпо перед штрафной и метров с 25 зарядил точно в ближнюю "девятку"!
    • 39'
      Снова "оранжевые" надолго забирают мяч под свой контроль, но ничего опасного не создается, ударов по-прежнему нет.
    • Желтая карточка
      37'
      Макгинн получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Гакпо.
    • 36'
      Кристи с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, однако двоим партнерам не удается добраться до верхового мяча.
    • 35'
      Макгинн после прострела Робертсона опережает Ван Дейка и пробивает по воротам в касание - мяч летит над перекладиной.
    • 34'
      Гакпо смещается с левого фланга и исполняет проникающий пас в штрафную, однако мяч на выходе достается Ганну.
    • Судья
      33'
      Гакпо врывается в штрафную по центру и оказывается на газоне в единоборстве с Мактоминеем, но свисток арбитра молчит. Как показывает повтор, это был нырок Коди.
    • Фол, нарушение
      32'
      Фримпонг оказывается на газоне в единоборстве с Кристи, хотя мяча рядом не было, арбитр игру остановил.
    • Желтая карточка
      31'
      Депай получает желтую карточку за наступ на голеностоп Мактоминею на чужой половине поля.
    • Фол, нарушение
      30'
      По 4 фола допустили команды в этой встрече, хотя ощущение, что нарушений куда больше.
    • 29'
      По владению мячом к этой минуте практически полное равенство, по ударам 0:2. Очень уныло смотрятся нидерландцы.
    • 27'
      Штрафной в центральной зоне заработали гости, последовала диагональ на левый фланг на Робертсона, с подачей которого оборона хозяев справилась.
    • 25'
      Миновали команды экватор первого тайма, по-прежнему сборная Шотландии выглядит на поле соперника очень недурно.
    • 23'
      Гилмор исполняет подачу со штрафного с левого фланга, однако верховая борьба остается за "оранжевыми" во главе с Ван Дейком.
    • Фол, нарушение
      22'
      Теперь уже сам Симонс выступает нарушителем правил, попадая по ногам Кристи на фланге.
    • 20'
      Депаю не удается добраться до верхового мяча после навеса с левого фланга, а прострел Симонса шотландцы прерывают.
    • 19'
      Быстрая атака хозяев плавно перетекла в позиционную, не спешат обострять ситуацию голландцы.
    • Фол, нарушение
      18'
      Симонса в центре поля с нарушением правил встречает Шенклэнд, не чураются гости тактики мелкого фола.
    • Опасный момент
      17'
      Вот наконец-таки момент! Кристи после навеса с правого фланга от Гилмора пробивает головой под перекладину, однако Флеккен добирается до мяча, переводя его в планку!
    • 15'
      Четверть часа позади, по-прежнему довольно тяжело раскачиваются команды, ничего интересного на поле не происходит.
    • 14'
      Ранее команды играли в Абердине в 2013 году, в той встрече сборной Нидерландов для минимальной победы хватило одного гола Депая.
    • 13'
      Напомним, что последний раз команды встречались в 2017 году в товарищеском матче в Португалии, тогда встреча завершилась со счётом 2:2. У "оранжевых" дублем отметился Депай.
    • 12'
      Робертсон обокрал на левом фланге Фримпонга, добрался до штрафной, но подача защитника "Ливерпуля" получилась безадресной.
    • 11'
      Шенклэнд после навеса с правого фланга пробивает головой с 15 метров - мяч проходит мимо створа.
    • 10'
      Пока мячом побольше владеет сборная Шотландии, но моментов у ворот не возникает вообще.
    • Желтая карточка
      9'
      Мактоминей получает желтую карточку за фол против Симонса в центральной зоне, отмахнулся полузащитник "Манчестер Юнайтед" от своего соперника.
    • 7'
      Паттерсон с правого фланга исполняет подачу в штрафную хозяев, однако Ван Дейк выигрывает верховую борьбу.
    • Офсайд
      6'
      Гакпо вываливается на рандеву с голкипером, обыгрывает его, но удар по пустым воротам блокирует защитник. При этом у форварда "Ливерпуля" зафиксировали офсайд.
    • 5'
      Штрафной на правом фланге атаки заработали гости, однако Макгинн со "стандарта" направил мяч в руки Флеккену.
    • 4'
      На поле пока вообще ничего примечательного не происходит, мяч находится в центре поля.
    • 3'
      Шотландия же на Евро-2024 попала в одну группу с Германией, Швейцарией и Венгрией, во вторник команда Стива Кларка сразится с Северной Ирландией.
    • 2'
      Напомним, что сборная Нидерландов на предстоящем летом чемпионате Европы сыграет в группе с Францией, Австрией и Уэльсом/Польшей. В мартовской сессии товарищеских игр "оранжевым" предстоит сыграть также с Германией.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в товарищеском матче в Амстердаме сборная Нидерландов принимает сборную Шотландии. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.2% пользователей.
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    Прогнозы 129
    Нидерланды 89.9% (116)
    X 4.7% (6)
    Шотландия 5.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Шотландия
    1.47
    Реклама, ligastavok.ru
    5.70
    Реклама, betcity.ru
    8.47
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды 1:0 Шотландия

    Исход игры
    Нидерланды
    89.9% (116)
    Ничья
    4.7% (6)
    Шотландия
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.49% (74)
    Меньше
    34.51% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Нидерланды
    37.2% (48)
    2:0 Нидерланды
    24% (31)
    3:1 Нидерланды
    10.1% (13)
    1:0 Нидерланды
    4.7% (6)
    1:2 Шотландия
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    3:2 Нидерланды
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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