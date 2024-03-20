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Тур: 1. Стадион: .
Нидерланды
FIFA #6
 
Позже
Шотландия
FIFA #34
Прогнозы 52
Нидерланды 88.5% (46)
X 3.8% (2)
Шотландия 7.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Шотландия
1.47
4.60
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7.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Нидерланды
Шотландия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:2
ТМС
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2
Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2
Шотландия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0
Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов.



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    • Прогнозы 52
    Нидерланды 88.5% (46)
    X 3.8% (2)
    Шотландия 7.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Шотландия
    1.47
    4.60
    Реклама, ligastavok.ru
    7.80
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Нидерланды - Шотландия

    Исход игры
    Нидерланды
    88.5% (46)
    Ничья
    3.8% (2)
    Шотландия
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Нидерланды
    36.5% (19)
    2:0 Нидерланды
    23.1% (12)
    3:1 Нидерланды
    11.5% (6)
    1:0 Нидерланды
    7.7% (4)
    3:2 Нидерланды
    3.8% (2)
    1:2 Шотландия
    3.8% (2)
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