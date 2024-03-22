Субименди с центра поля забросил на ход Хоселу, но тот проиграл борьбу за мяч Лукуми и не смог пробить по воротам.

Дальний заброс исполнял в штрафную Порро на ход Морено, но тот в касание пробил намного выше перекладины.

Субименди навесил с левого фланга на дальнюю штангу. Здесь пробил головой Хоселу, но не попал в створ ворот.

Сместился от левого фланга в центр Оярсабаль на дальнюю штангу. Здесь пробил снова Хоселу, но точно в защитнику.

С левого фланга Гримальдо навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Протащил мяч по центру к штрафной Ариас и пробил по воротам, но угодил точно в спину защитнику.

Сместился с левого фланга в цент штрафной Диас и пробил по воротам, но точно в руки голкиперу.

Прорывался Диас на скорости по флангу и прострелил в центр на Кассьеру, но тот не смог пробить в борьбе против Порро.

На фланге получил по голове Сарабия в борьбе против Хефферсона. Штрафной удар исполнять будут испанцы.

Убегал один на один с голкипером Хоселу после паса от Мерино, но переиграть Варгаса ему так и не удалось.

С дальней дистанции пробивал по воротам Сарабия после сольного прохода, но мяч полетел точно в спину.

С правого фланга прострелил в центр штрафной Порро. Здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

С дальней дистанции пробил по воротам Сарабия после паса от Мерино, но мяч полетел точно в спину защитнику.

На фланге Сарабия нарушил правила в борьбе против Мохики. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Колумбии.

Убегал в контратаку на скорости Карраскаль и отдал поперек на Ариаса, но перехватил мяч в последний момент Вивиан.

В центре поля получил по ногам Морено в борьбе против Кастаньо. Штрафной удар исполнять будут испанцы.

На фланге получил по ногам Сарабия в борьбе против Лукуми. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Испании.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Сарабия, но вышел из ворот Варгас и вынес кулаком за пределы поля.

С левого фланга прострелил Гримальдо низом в штрафную. Здесь забрал мяч на выходе Варгас без сопротивления.

В центре поля теперь уже оказался на газоне Кастаньо в борьбе против Мерино, судья назначил штрафной удар в пользу Колумбии.

Ворвался в штрафную соперника Оярсабаль и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался защитник.

Пробивал по воротам Вивиан с линии вратарской после навеса с угла поля от Гримальдо, но мяч полетел немного выше перекладины.

Диагональ исполнял Хефферсон на фланг, куда забегал Диас, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

На фланге Лерма оказался на газоне в борьбе против Субименди. Штрафной удар исполнять будут колумбийцы.

13' Тонко отдавал Морено в штрафную на Хоселу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

12' Диагональ исполнял в штрафную соперника Хефферсон на ход Кассьеры, но тот не смог зацепится за мяч в борьбе с защитником.

11' По флангу забросил Муньос на ход Ариасу, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

10' С левого фланга навесил Гримальдо в штрафную на ход Хоселу, но тому пробить по воротам не позволил Муньос.

9' С левого фланга прострелил в центр штрафной теперь уже Оярсабаль, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

8' Прорывался по флангу на скорости Порро и прострелил вдоль ворот на Сарабию, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

6' Сарабия накрутил на фланге соперника и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

5' С левого фланга покатил Оярсабаль в штрафную на ход Хоселу, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Куэсты.

4' Хоселу зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил назад на Морено, который пробил в касание точно в руки голкиперу.

3' С левого фланга навесил на дальнюю штангу Оярсабаль навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить Хоселу в борьбе с защитником.

2' Хозяева будут играть сегодня в желтых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.