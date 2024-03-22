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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Испания
FIFA #8
0:0
Перерыв
Колумбия
FIFA #14
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 133
Испания 93.2% (124)
X 5.3% (7)
Колумбия 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Колумбия
5.20
3.85
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7.64
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
24
Порро
Педро
25
Вивиан
Даниэль
14
Лапорт
Эмерик
3
Гримальдо
Алехандро
6
Мерино
Микель
4
Субименди
Мартин
17
Сарабия
Пабло
9
Морено
Херард
21
Оярсабаль
Микель
12
Хоселу
Санмартин
12
Варгас
Камило
21
Муньос
Даниэль
2
Куэста
Карлос
3
Лукуми
Джон
17
Мохика
Хоан
5
Кастаньо
Кевин
16
Хефферсон
Лерма
11
Ариас
Джон
8
Карраскаль
Хорхе
7
Диас
Луис
18
Кассьерра
Матео
Испания
Колумбия

История личных встреч

Испания
Колумбия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0
Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2
Колумбия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1
Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0
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  • Первый тайм
  • 43'
    Сместился с левого фланга в цент штрафной Диас и пробил по воротам, но точно в руки голкиперу.
  • 42'
    Протащил мяч по центру к штрафной Ариас и пробил по воротам, но угодил точно в спину защитнику.
  • 41'
    С левого фланга Гримальдо навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 40'
    Сместился от левого фланга в центр Оярсабаль на дальнюю штангу. Здесь пробил снова Хоселу, но точно в защитнику.
  • 38'
    Субименди навесил с левого фланга на дальнюю штангу. Здесь пробил головой Хоселу, но не попал в створ ворот.
  • 37'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Порро на ход Морено, но тот в касание пробил намного выше перекладины.
  • 35'
    Субименди с центра поля забросил на ход Хоселу, но тот проиграл борьбу за мяч Лукуми и не смог пробить по воротам.
  • 33'
    Убегал в контратаку на скорости Карраскаль и отдал поперек на Ариаса, но перехватил мяч в последний момент Вивиан.
  • 31'
    На фланге Сарабия нарушил правила в борьбе против Мохики. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Колумбии.
  • 30'
    С дальней дистанции пробил по воротам Сарабия после паса от Мерино, но мяч полетел точно в спину защитнику.
  • 29'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Порро. Здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 28'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Сарабия после сольного прохода, но мяч полетел точно в спину.
  • 27'
    Убегал один на один с голкипером Хоселу после паса от Мерино, но переиграть Варгаса ему так и не удалось.
  • 26'
    На фланге получил по голове Сарабия в борьбе против Хефферсона. Штрафной удар исполнять будут испанцы.
  • 24'
    Прорывался Диас на скорости по флангу и прострелил в центр на Кассьеру, но тот не смог пробить в борьбе против Порро.
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    • 23'
      На фланге Лерма оказался на газоне в борьбе против Субименди. Штрафной удар исполнять будут колумбийцы.
    • 22'
      Диагональ исполнял Хефферсон на фланг, куда забегал Диас, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 21'
      На чужой половине поля грамотно подставился Катсаньо и вынудил нарушить правила соперника.
    • 20'
      Пробивал по воротам Вивиан с линии вратарской после навеса с угла поля от Гримальдо, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 19'
      Ворвался в штрафную соперника Оярсабаль и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался защитник.
    • 18'
      В центре поля теперь уже оказался на газоне Кастаньо в борьбе против Мерино, судья назначил штрафной удар в пользу Колумбии.
    • 17'
      С левого фланга прострелил Гримальдо низом в штрафную. Здесь забрал мяч на выходе Варгас без сопротивления.
    • 16'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Сарабия, но вышел из ворот Варгас и вынес кулаком за пределы поля.
    • 15'
      На фланге получил по ногам Сарабия в борьбе против Лукуми. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Испании.
    • 14'
      В центре поля получил по ногам Морено в борьбе против Кастаньо. Штрафной удар исполнять будут испанцы.
    • 13'
      Тонко отдавал Морено в штрафную на Хоселу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 12'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Хефферсон на ход Кассьеры, но тот не смог зацепится за мяч в борьбе с защитником.
    • 11'
      По флангу забросил Муньос на ход Ариасу, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 10'
      С левого фланга навесил Гримальдо в штрафную на ход Хоселу, но тому пробить по воротам не позволил Муньос.
    • 9'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной теперь уже Оярсабаль, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 8'
      Прорывался по флангу на скорости Порро и прострелил вдоль ворот на Сарабию, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 6'
      Сарабия накрутил на фланге соперника и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 5'
      С левого фланга покатил Оярсабаль в штрафную на ход Хоселу, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Куэсты.
    • 4'
      Хоселу зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил назад на Морено, который пробил в касание точно в руки голкиперу.
    • 3'
      С левого фланга навесил на дальнюю штангу Оярсабаль навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить Хоселу в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в желтых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания 0:0 Колумбия

    Исход игры
    Испания
    93.4% (128)
    Ничья
    5.1% (7)
    Колумбия
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    40.1% (55)
    2:0 Испания
    14.6% (20)
    1:0 Испания
    10.2% (14)
    3:1 Испания
    7.3% (10)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    3:0 Испания
    2.2% (3)
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