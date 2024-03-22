Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Оливер Майкл
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Порро
Педро
17
Мохика
Хоан
11
Ариас
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Навас ХесусЗащитник
-
26 Кубарси ПауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сансет ОйянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ольмо ДаниНападающий
-
11 Уильямс НикоНападающий
-
19 Ямаль ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ариас ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомес КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоренсо Нестор
История личных встреч
Испания
Колумбия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0
Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2
Колумбия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1
Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания 0:0 Колумбия
Исход игры
Испания
93.4% (128)
Ничья
5.1% (7)
Колумбия
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
2:1 Испания
40.1% (55)
2:0 Испания
14.6% (20)
1:0 Испания
10.2% (14)
3:1 Испания
7.3% (10)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:0 Испания
2.2% (3)
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