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Тур: 1. Стадион: .
Испания
FIFA #8
 
Позже
Колумбия
FIFA #14
Прогнозы 52
Испания 96.2% (50)
X 3.8% (2)
Колумбия 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Колумбия
4.60
3.95
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4.77
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История личных встреч

Испания
Колумбия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0
Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2
Колумбия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1
Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.4% пользователей.
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    • Прогнозы 52
    Испания 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Колумбия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Колумбия
    4.60
    3.95
    Реклама, ligastavok.ru
    4.77
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Испания - Колумбия

    Исход игры
    Испания
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Колумбия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    40.4% (21)
    2:0 Испания
    19.2% (10)
    3:1 Испания
    11.5% (6)
    1:0 Испания
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Испания
    Колумбия
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