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Тур: 1.
Црвена Звезда
 
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Зенит
Прогнозы 136
Црвена Звезда 16.9% (23)
X 46.3% (63)
Зенит 36.8% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Зенит
3.15
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4.00
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3.60
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История личных встреч

Црвена Звезда
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

КPП
2:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3
Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1 Црвена Звезда - Ботев Враца 2:1 Црвена Звезда - Младост 2:0 Црвена Звезда - Спартак Субботица 3:1 Залаэгерсег - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Хлорака 3:2 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1
Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0
  • До матча
  • Сетевое издание LiveResult.Ru выражает соболезнования родным и близким погибших в "Крокус Сити Холле".
  • В клубном товарищеском матче санкт-петербургский "Зенит" сыграет в Сербии против "Црвены Звезды". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2024, осталось 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
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Прогнозы 136
Црвена Звезда 16.9% (23)
X 46.3% (63)
Зенит 36.8% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Зенит
3.15
Реклама, pari.ru
4.00
Реклама, betcity.ru
3.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Црвена Звезда - Зенит онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Црвена Звезда - Зенит

Исход игры
Црвена Звезда
16.8% (23)
Ничья
46% (63)
Зенит
37.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
56.9% (66)
Меньше
43.1% (50)
Обе команды забьют
Да
93.1% (108)
Нет
6.9% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (43)
1:2 Зенит
21.2% (29)
2:2 Ничья
11.7% (16)
2:1 Црвена Звезда
8% (11)
0:2 Зенит
2.9% (4)
3:2 Црвена Звезда
2.2% (3)
2:3 Зенит
1.5% (2)
1:3 Зенит
1.5% (2)
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