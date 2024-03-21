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Тур: 1.
Црвена Звезда
 
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Зенит
Прогнозы 49
Црвена Звезда 18.4% (9)
X 42.9% (21)
Зенит 38.8% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Зенит
2.75
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3.80
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2.43
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Црвена Звезда
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

КPП
2:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3
Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1 Црвена Звезда - Ботев Враца 2:1 Црвена Звезда - Младост 2:0 Црвена Звезда - Спартак Субботица 3:1 Залаэгерсег - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Хлорака 3:2 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1
Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 49
    Црвена Звезда 18.4% (9)
    X 42.9% (21)
    Зенит 38.8% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Зенит
    2.75
    Реклама, betcity.ru
    3.80
    Реклама, fon.bet
    2.43
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Црвена Звезда - Зенит онлайн

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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Зенит

    Исход игры
    Црвена Звезда
    18% (9)
    Ничья
    42% (21)
    Зенит
    40% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    87.23% (41)
    Нет
    12.77% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24% (12)
    1:2 Зенит
    20% (10)
    2:2 Ничья
    18% (9)
    2:1 Црвена Звезда
    12% (6)
    0:2 Зенит
    6% (3)
    0:1 Зенит
    4% (2)
    3:1 Црвена Звезда
    4% (2)
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    Црвена Звезда
    Зенит
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