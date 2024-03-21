Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
2.25
Среднее время на гол
72
40
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|2
|0.5
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.25
|Маноэль Элиас
|1
|0.25
|Ванзейр Данте
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4
|0.8
|Месси Лионель
|3
|0.6
|Кампана Леонардо
|2
|0.4
|Тейлор Роберт
|2
|0.4
|Альба Жорди
|1
|0.2
|Гомес Диего
|1
|0.2
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|1
|1
|Данкан Кайл
|2
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|3
|0
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Авилес Томас
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Грессель Юлиан
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
7
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Интер Майами
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2
Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
41
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3
Прогнозы на матч Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
Исход игры
Нью-Йорк Ред Буллз
15.2% (7)
Ничья
10.9% (5)
Интер Майами
73.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (33)
Меньше
26.67% (12)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
45.7% (21)
1:3 Интер Майами
13% (6)
2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
13% (6)
1:1 Ничья
10.9% (5)
0:1 Интер Майами
8.7% (4)
0:2 Интер Майами
4.3% (2)
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