Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:1
Второй тайм: 72'
0'
18' Желтая карточкаГерберс Фабиан
0:1
20' ГолКейперс Уго
44' Желтая карточкаГутьеррес Брайан
45' Желтая карточкаАригони Аллан
1:1
45' ГолХиль Начо
60' Желтая карточкаХаркс Иэн
Ход матча
18'
20'
0:1
44'
45'
45'
1:1
60'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
21
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
18
Ричи
Спенсер
24
Дин
Джонатан
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 13 побед
47 матчей
29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед
Первый тайм
17%
51.1%
31.9%
8 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
76
Всего голов
49
24
Голов в среднем за матч
2.13
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
79
51
Голов в среднем за матч
1.68
1.09
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 81%
Меньше 19%
9
27
Больше 57%
Меньше 43%
20
14
Больше 30%
Меньше 70%
33
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|2
|0.4
|Хиль Начо
|1
|0.2
|Вриони Джакомо
|1
|0.2
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герберс Фабиан
|2
|0.4
|Гутьеррес Брайан
|2 (1)
|0.4
|Кейперс Уго
|2
|0.4
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.2
|Акоста Келлин
|1
|0.2
|Шакири Джердан
|1 (1)
|0.2
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Аригони Аллан
|0
|0
|Теран Карлос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вриони Джакомо
|2
|1
|Харкс Иэн
|2
|0
|Хиль Карлес
|1
|0
|Полстер Мэтт
|1
|0
|Хиль Начо
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Аригони Аллан
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Нью-Инглэнд Революшн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
4
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|0:3
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|15.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|5.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|4
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3