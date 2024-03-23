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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:1
Второй тайм: 72'
Чикаго Файр
0'
18' Желтая карточка
Герберс Фабиан
0:1
20' Гол
Кейперс Уго
44' Желтая карточка
Гутьеррес Брайан
45' Желтая карточка
Аригони Аллан
1:1
45' Гол
Хиль Начо
60' Желтая карточка
Харкс Иэн
36
Эдвардс
Эрл
88
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
14
Харкс
Иэн
21
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
18
Ричи
Спенсер
27
Аригони
Аллан
14
Сальквист
Тобиас
5
Кцихос
Рафаэль
24
Дин
Джонатан
30
Хименес
Гастон
23
Акоста
Келлин
7
Хайле-Селассие
Марен
17
Гутьеррес
Брайан
21
Герберс
Фабиан
9
Кейперс
Уго
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 13 побед

47 матчей

29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед

Первый тайм

17%
51.1%
31.9%
8 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:2
М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
2:2
М
2:3
М
2:2
М
1:2
М
1:1
М
2:1
М
5:0
М
2:2
М
1:1
М
4:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1
ОК
3:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
0:0
САС
1:2
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:2
М
0:3
М
4:0
М
1:0

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
76

Всего голов

49
24

Голов в среднем за матч

2.13
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

79
51

Голов в среднем за матч

1.68
1.09

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 81%
Меньше 19%
9
27
Больше 57%
Меньше 43%
20
14
Больше 30%
Меньше 70%
33
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 2 0.4
Хиль Начо 1 0.2
Вриони Джакомо 1 0.2
Полстер Мэтт 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герберс Фабиан 2 0.4
Гутьеррес Брайан 2 (1) 0.4
Кейперс Уго 2 0.4
Хайле-Селассие Марен 1 0.2
Акоста Келлин 1 0.2
Шакири Джердан 1 (1) 0.2
Кцихос Рафаэль 0 0
Аригони Аллан 0 0
Теран Карлос 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вриони Джакомо 2 1
Харкс Иэн 2 0
Хиль Карлес 1 0
Полстер Мэтт 1 0
Хиль Начо 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 2 0
Аригони Аллан 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Акоста Келлин 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Барлоу Том 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Брэди Крис 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Нью-Инглэнд Революшн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
4
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Сент-Луис Сити
 4 1 3 0 8 - 6 6
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 4 0 3 1 5 - 6 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:0 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Интер Майами
 0:3 6 3 1 2 13 - 8 10
4.
Цинциннати
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Торонто
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Атланта Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 2 6
8.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Чикаго Файр
 1:1 5 1 2 2 9 - 10 5
11.
Шарлотт
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Нью-Йорк Сити
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Орландо Сити
 4 0 1 3 2 - 10 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Спортинг Канзас-Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:0 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Майами
 0:3 3 2 0 1 9 - 3 6
5.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Чикаго Файр
 1:1 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Интер Майами
 0:3 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:0 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Чикаго Файр
 1:1 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 4
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Хиль Карлес сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Хиль Начо бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Чикаго Файр
4.56
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3.90
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4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр онлайн

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