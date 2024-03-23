Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаГерберс Фабиан
0:1
20' ГолКейперс Уго
44' Желтая карточкаГутьеррес Брайан
45' Желтая карточкаАригони Аллан
1:1
45' ГолХиль Начо
60' Желтая карточкаХаркс Иэн
81' Желтая карточкаПолстер Мэтт
90' Желтая карточкаБарлоу Том
90' Желтая карточкаХиль Карлес
90' Желтая карточкаЧанкалай Томас
90'+8
Ход матча
18'
20'
0:1
44'
45'
45'
1:1
60'
81'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
21
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
18
Ричи
Спенсер
24
Дин
Джонатан
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 13 побед
47 матчей
29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед
Первый тайм
17%
51.1%
31.9%
8 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
76
Всего голов
49
24
Голов в среднем за матч
2.13
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
79
51
Голов в среднем за матч
1.68
1.09
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 81%
Меньше 19%
9
27
Больше 57%
Меньше 43%
20
14
Больше 30%
Меньше 70%
33
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|2
|0.4
|Хиль Начо
|1
|0.2
|Вриони Джакомо
|1
|0.2
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герберс Фабиан
|2
|0.4
|Гутьеррес Брайан
|2 (1)
|0.4
|Кейперс Уго
|2
|0.4
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.2
|Акоста Келлин
|1
|0.2
|Шакири Джердан
|1 (1)
|0.2
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Теран Карлос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вриони Джакомо
|2
|1
|Харкс Иэн
|3
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Полстер Мэтт
|2
|0
|Хиль Начо
|1
|0
|Чанкалай Томас
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Аригони Аллан
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Нью-Инглэнд Революшн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
4
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3