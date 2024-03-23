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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Дания
FIFA #21
0:0
Первый тайм: 42'
Швейцария
FIFA #19
0'

Ход матча

37'
 
Мвого Ивон
Зоммер Янн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Швейцария
2.15
3.40
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4.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
4
Кьяер
Симон
3
Вестергор
Янник
5
Меле
Йоаким
10
Эриксен
Кристиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Дилейни
Томас
17
Кристиансен
Виктор
20
Поульсен
Юссуф
9
Хёйлунн
Расмус
1
Зоммер
Янн
22
Шёр
Фабиан
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
3
Видмер
Сильван
19
Ндой
Дан
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
6
Закария
Денис
9
Окафор
Ноа
17
Варгас
Рубен
Дания
Швейцария

История личных встреч

Дания
Швейцария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2
1:0
Е2
3:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1
Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3
Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0
  • 39'
    Видмер Сильван выиграл воздушное противоборство у Кристиансен Виктор.
  • 37'
    Зоммер Янн получил легкую травму, и его заменил Мвого Ивон.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Зоммер Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Дания совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 35'
    Зоммер Янн ослабляет давление, выбив мяч.
  • 35'
    Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Швейцария
    2.15
    3.40
    Реклама, ligastavok.ru
    4.50
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