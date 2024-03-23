Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Швейцария совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ндой Дан из команды Швейцария своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Зоммер Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Матч возобновлен

24' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Дания

23' Удар от ворот произведет Швейцария

23' Игра в одни ворота сейчас. Дания доминирует и владеет мячом

22' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

18' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

15' Эриксен Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Швейцария совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ндой Дан из команды Швейцария своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Швейцария

5' Эриксен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Швейцария

2' Дилейни Томас из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Швейцария идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дания начинает с центра поля