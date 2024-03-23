Тур: 1. Стадион: Паркен. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
Ход матча
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Шёр
Фабиан
19
Ндой
Дан
10
Джака
Гранит
17
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Шёр ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ндой ДанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Варгас РубенНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
16 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Кутеса ДерекНападающий
-
Главный тренер: Якин Мурат
История личных встреч
Дания
Швейцария
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1
Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3
Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0