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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 30731 Главный судья: Линдхут Аллард
Дания
FIFA #21
0:0
Конец матча
Швейцария
FIFA #19
0'
90'+5

Ход матча

37'
 
Мвого Ивон
Зоммер Янн
59'
Винд Йонас
Поульсен Юссуф
 
59'
Юлманд Мортен
Дилейни Томас
 
65'
 
Амдуни Зеки
Окафор Ноа
65'
 
Штеффен Ренато
Видмер Сильван
66'
Нельссон Виктор
Кьяер Симон
 
76'
 
Эбишер Мишель
Закария Денис
76'
 
Шакири Джердан
Варгас Рубен
83'
Йелерт Элиас
Кристиансен Виктор
 
83'
Йенсен Матиас
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
 
83'
Дольберг Каспер
Хёйлунн Расмус
 
83'
 
Мбабу Кевин
Ндой Дан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 498 Количество передач 568
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
4
Кьяер
Симон
3
Вестергор
Янник
5
Меле
Йоаким
10
Эриксен
Кристиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Дилейни
Томас
17
Кристиансен
Виктор
20
Поульсен
Юссуф
9
Хёйлунн
Расмус
1
Зоммер
Янн
22
Шёр
Фабиан
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
3
Видмер
Сильван
19
Ндой
Дан
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
6
Закария
Денис
9
Окафор
Ноа
17
Варгас
Рубен
Дания
Швейцария

История личных встреч

Дания
Швейцария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2
1:0
Е2
3:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1
Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3
Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 30731 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Дания: 46%, Швейцария: 54%.
  • 94'
    Меле Йоаким пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем
  • 94'
    Шёр Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Эриксен Кристиан из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Джака Гранит из команды Швейцария опасно и грубо сыграл. Дольберг Каспер пострадал.
  • 92'
    Дания совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Юлманд Мортен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Швейцария совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Удар от ворот произведет Дания
  • 91'
    Дания совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Швейцария совершает вбрасывание на своей половине поля
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