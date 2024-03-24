Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:0
Второй тайм: 90+'
Ход матча
20'
45'
56'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Келлер
Кипп
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
49
Фриз
Мэтт
22
О'Тул
Кевин
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 О'Тул КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Вольф ХаннесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
-
-
-
-
38 Drew Baiera
-
-
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
2.55
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
35
58
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|2
|0.4
|Кубо Юя
|1
|0.2
|Робинсон Майлз
|1
|0.2
|Бупендза Аарон
|1
|0.2
|Бэрд Кори
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|2
|0.4
|О'Тул Кевин
|1
|0.2
|Фернандес Джулиан
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Кубо Юя
|2
|0
|Буха Павел
|2
|0
|Йедлин Деандре
|1
|0
|Бупендза Аарон
|1
|0
|Нвободо Обинна
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркс Китон
|1
|1
|Сэндс Джеймс
|1
|1
|Перея Андрес
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Цинциннати
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Цинциннати
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Нью-Йорк Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0
Результаты матчей
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Точный счет
0:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|1:2
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|7.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|2:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|0:2
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1:2
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|8.
|2:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|3