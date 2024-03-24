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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:0
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
20' Желтая карточка
Акоста Лусиано
45' Желтая карточка
Перея Андрес
1:0
57' Гол
Акоста Лусиано
90'+13
18
Челентано
Роман
14
Келлер
Кипп
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Luca
Orellano
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
11
Бэрд
Кори
9
Бупендза
Аарон
49
Фриз
Мэтт
12
Танасиевич
Страхния
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
21
Жассон
Андрес
8
Перея
Андрес
6
Сэндс
Джеймс
22
О'Тул
Кевин
11
Фернандес
Джулиан
10
Родригес
Сантьяго
17
Вольф
Ханнес
Цинциннати
3-4-1-2
Нью-Йорк Сити
3-4-3

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Йорк Сити

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
3:0
М
1:3
ОК
1:0
М
1:1
М
4:4
М
1:2
М
5:0
М
4:0
М
2:1
М
1:4
М
5:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

2.55
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

35
58

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 2 0.4
Кубо Юя 1 0.2
Робинсон Майлз 1 0.2
Бупендза Аарон 1 0.2
Бэрд Кори 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 2 0.4
О'Тул Кевин 1 0.2
Фернандес Джулиан 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 3 0
Кубо Юя 2 0
Буха Павел 2 0
Йедлин Деандре 1 0
Бупендза Аарон 1 0
Нвободо Обинна 1 0
Бэрд Кори 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркс Китон 1 1
Сэндс Джеймс 1 1
Перея Андрес 2 0
Иленчич Митя 2 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Риса Бирк 1 0
Хаак Джастин 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Цинциннати
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Цинциннати
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Нью-Йорк Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0

Результаты матчей

Цинциннати
Нью-Йорк Сити

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 2 3 0 12 - 9 9
3.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Портленд Тимберс
 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Лос-Анджелес
 2:0 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Сент-Луис Сити
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 5 1 0 4 5 - 9 3
13.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:2 4 0 2 2 2 - 5 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Шарлотт
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Филадельфия Юнион
 1:0 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Ди Си Юнайтед
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Нэшвилл
 0:2 5 1 3 1 5 - 6 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
14.
Нью-Йорк Сити
 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 1 1 6 - 4 4
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Сиэтл Саундерс
 0:2 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 0:2 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Филадельфия Юнион
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Портленд Тимберс
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Сиэтл Саундерс
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2:0 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Нэшвилл
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Коламбус Крю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Перея Андрес получил желтую карточку от судьи
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