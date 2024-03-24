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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
2:0
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
30' Желтая карточка
Лонг Кевин
1:0
35' Гол
Tyrese Spicer
2:0
71' Гол
Овусу Принс-Осеи
90'+8
90
Гавран
Лука
27
О'Нил
Шейн
5
Лонг
Кевин
17
Рустед
Сигурд
7
Маршалл-Ратти
Джакил
16
Tyrese
Spicer
8
Лонгстафф
Мэттью
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
10
Бернардески
Федерико
24
Инсинье
Лоренцо
29
Керр
Деандре
1
Гузан
Брэд
24
Кобб
Ноа
3
Уильямс
Дэррик
2
Эрнандес
Рональд
11
Леннон
Брукс
13
Маккарти
Дакс
8
Муюмба
Тристан
28
Вольф
Тайлер
9
Лобжанидзе
Саба
29
Тьяре
Джамал
30
Фирмино
Николас
Торонто
3-4-2-1
Атланта Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Торонто
Атланта Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:2
М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.43

Среднее время на гол

51
63

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.87
1.33

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 2 0.4
Овусу Принс-Осеи 1 0.2
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.2
Tyrese Spicer 1 0.2
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Бернардески Федерико 0 0
Лонгстафф Мэттью 0 0
Керр Деандре 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 4 (1) 1
Альмада Тьяго 1 (1) 0.25
Лобжанидзе Саба 1 0.25
Леннон Брукс 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 2 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Джонсон Шон 2 0
Бернардески Федерико 2 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Акинола Айо 1 0
Петретта Рауль 1 0
Nickseon Gomis 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гузан Брэд 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Силва Алешандре 1 0
Муюмба Тристан 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Уайли Калеб 1 0

Результаты матчей

Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Торонто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Торонто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0
Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0

Результаты матчей

Торонто
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Торонто
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 2 3 0 12 - 9 9
3.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Портленд Тимберс
 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Лос-Анджелес
 2:0 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Сент-Луис Сити
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 5 1 0 4 5 - 9 3
13.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:2 4 0 2 2 2 - 5 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Шарлотт
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Филадельфия Юнион
 1:0 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Ди Си Юнайтед
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Нэшвилл
 0:2 5 1 3 1 5 - 6 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
14.
Нью-Йорк Сити
 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 1 1 6 - 4 4
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Сиэтл Саундерс
 0:2 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 0:2 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Филадельфия Юнион
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Портленд Тимберс
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Сиэтл Саундерс
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2:0 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Нэшвилл
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Коламбус Крю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Керр Деандре сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Tyrese Spicer бьет в цель!
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