  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
2:0
Второй тайм: 89'
Коламбус Крю
0'
11' Желтая карточка
Вествуд Эшли
26' Красная карточка
Джонс Деррик
45' Желтая карточка
Росси Диего
45' Желтая карточка
Йебоа Яв
0:0
45' Не забитый пенальти
Iuri Tavares
57' Желтая карточка
Буш Ивен
69' Желтая карточка
Iuri Tavares
81' Желтая карточка
Агьеманг Патрик
1:0
83' Гол
Вествуд Эшли
84' Желтая карточка
Педро Жоао
2:0
87' Гол
Агьеманг Патрик
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
20
Педро
Жоао
8
Вествуд
Эшли
28
Djibril
Diani
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
37
Арфилд
Скотт
10
Деягере
Брехт
33
Агьеманг
Патрик
24
Буш
Ивен
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
14
Йебоа
Яв
25
Завадски
Шон
6
Нэйджби
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
Шарлотт
4-2-3-1
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Шарлотт
Коламбус Крю

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
4:2
М
1:0
М
2:2
М
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деягере Брехт 1 0.2
Iuri Tavares 1 0.2
Маланда Адилсон 1 0.2
Уронен Йере 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 3 0.6
Рассел-Роу Джейсен 2 0.4
Моррис Эйдан 1 0.2
Фарси Мохамед 1 0.2
Йебоа Яв 0 0
Росси Диего 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Завадски Шон 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 3 0
Iuri Tavares 3 0
Арфилд Скотт 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Бёрн Натан 1 0
Деягере Брехт 1 0
Уронен Йере 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Варгас Кервин Кальдерон 1 0
Приветт Эндрю 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 0 1
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Буш Ивен 1 0
Йебоа Яв 1 0
Росси Диего 1 0
Амундсен Мальте 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Шарлотт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Шарлотт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1
Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4

Результаты матчей

Шарлотт
Коламбус Крю

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Сент-Луис Сити
 1:2 5 1 3 1 9 - 8 6
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 5 1 3 1 9 - 9 6
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 0:2 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 2:0 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Ди Си Юнайтед
 2:1 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Шарлотт
 2:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9.
Атланта Юнайтед
 0:2 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
11.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
12.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сент-Луис Сити
 1:2 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:2 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 0:2 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 1:0 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Ди Си Юнайтед
 2:1 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сент-Луис Сити
 1:2 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Ди Си Юнайтед
 2:1 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Торонто
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коламбус Крю
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Шарлотт
 2:0 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
Весь список
  • 57'
    Буш Ивен получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Йебоа Яв уходит с поля. Чеберко Евгений выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 63'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 61'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Юрий Тавареш пробил пенальти, но не смог забить!
  • 60'
    Йебоа Яв получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Росси Диего получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Г О О О О Л - Эрнандес Хуан бьет в цель!
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